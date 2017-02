HSG Friedrichshafen-Fischbach und Kressbronn jubeln

Frauen gewinnen ihre Handball-Bezirksligapartien am Wochenende. Die TSG Ailingen vergibt zu viele Chancen beim Aufsteiger und verliert in Kressbronn mit 17:22.

Handball-Bezirksliga, Frauen: SG Ulm & Wiblingen – HSG Friedrichshafen-Fischbach 25:30 (9:15). – Für die HSG war es am Sonntag die erwartet schwere Partie. Die Mannschaft hatte schon im Vorfeld mit vielen Ausfällen zu kämpfen. Annika Rist und Lea Scharr fehlten verletzungsbedingt, Anne Heim und Amelie Wildner standen ebenfalls nicht zur Verfügung. Glücklicherweise meldeten sich Ines Münzer und Helena Pechar zurück im HSG-Trikot. Zudem unterstützte B-Juniorin Isabell Heina die Mannschaft. „Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns. Wir wussten, dass es uns die SG nicht einfach machen würde“, kommentierte Trainer Damir Turnadzic.

Von Beginn an merkte man, dass es um wichtige Punkte ging. Die SG Ulm & Wiblingen steht derzeit abstiegsbedroht auf dem vorletzten Tabellenplatz. Sie braucht jeden Punkt, um die Klasse zu halten. Deshalb hat sich die Mannschaft mit zwei erfahrenen Spielerinnen verstärkt, welche die junge HSG-Truppe immer wieder vor schwierige Aufgaben stellten. Das Spiel begann ausgeglichen. Die Gastgeberinnen stellten eine aggressive und kompakte Abwehr, welche die HSG immer wieder zu teils unvorbereiteten Abschlüssen zwang. Nach 15 Minuten stand es 5:5. Danach kamen die Friedrichshafenerinnen besser in die Partie. Aus einer stabilen Abwehr heraus erzwangen sie einige Ballverluste der Gastgeberinnen und kamen so zu einfachen Toren. Schnell erspielten sie sich eine Führung, die bis zur Pause auf sechs Treffer ausgebaut werden konnte.

Wer dachte, dass die SG es der HSG jetzt einfach machen würde, hat sich getäuscht. „Anfang der zweiten Halbzeit waren wir im Angriff viel zu ideenlos. In der Abwehr hatten wir kaum Zugriff und die Abstimmung fehlte“, analysiert der HSG-Trainer. Die ersten Minuten des zweiten Spielabschnitts waren geprägt von vielen technischen Fehlern, Ballverlusten und schlechtem Rückzugsverhalten. Die SG-Abwehr stellte den HSG-Angriff vor eine sehr schwere Aufgabe. Innerhalb von vier Minuten verkürzten die Gastgeberinnen den Rückstand auf 14:15 (34.) Minute. Damir Turnadzic sah sich zur frühen Auszeit gezwungen, um deutliche Worte an seine Mannschaft zu richten. Die schienen auf fruchtbaren Boden gefallen zu sein, die HSG präsentierte sich nun deutlich konzentrierter in Angriff und Abwehr. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch und eine temporeiche Partie, in der sich keine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. In der 48. Minute gingen zwar die Ulmerinnen erstmals durch Lena Tröger in Führung (22:21). Aber nun ging nochmal ein Ruck durch die HSG. „Trotz einiger Zeitstrafen haben es die Mädels geschafft, das Spiel zu drehen“, beschreibt Turnadzic die Schlussphase. Auch Torhüterin Nadine Rölli erwies sich in dieser Phase als sicherer Rückhalt, glänzte mit zahlreichen Paraden und trug so maßgeblich zum Lauf ihrer HSG bei. In den Schlussminuten drückten die Gäste noch einmal aufs Tempo und bogen auf die Siegerstraße ein. „Es war wirklich kein einfaches Spiel. Trotzdem war es schon wie so oft in dieser Saison: Kampfgeist und der Wille, dieses Spiel zu gewinnen“, fasst der sichtlich erleichterte HSG-Trainer zusammen.

HSG FN-Fischbach: Rölli, Amann (beide Tor), Feßler (7/2), Münzer (4), Diemer (4), Nothelfer (4), Stellmacher (3/1), Haid (3), Henrichs (3), Pechar (2), Heina.

Kressbronn gewinnt Derby

TV Kressbronn – TSG Ailingen 22:17 (10:9). – Die Kressbronner Handballerinnen dürfen sich Derbysieger nennen. Die TSG Ailingen haderte im Duell mit dem Aufsteiger vor allem mit der Chancenverwertung. Die Gäste mussten auf einige Spielerinnen verzichten. Darunter Torhüterin Nicole Kramer krankheitsbedingt. Unterstützt wurde die Mannschaft durch die A-Juniorinnen Lea Jäger, Lisa Meschenmoser, Lisa Divy und Nathalie Huber. "Wir hatten viel Wurfpech und haben einige Chancen liegenlassen", analysiert TSG-Trainerin Andrea Vogel.

Beide Mannschaften kamen gut in die Partie, es entwickelte sich schnell ein Spiel auf Augenhöhe. Zwar gingen die Gastgeberinnen häufig in Führung, doch die TSG ließ sich nicht abschütteln, glich immer wieder aus (8:8; 22. Minute). "Die Abwehrleistung hat mir gut gefallen. Die Mädels haben schön verhoben und auch die Torhüterleistung war gut", lobt Andrea Vogel. In den zweiten Spielabschnitt fanden die Gastgeberinnen deutlich besser. Die TSG-Mädels scheiterten nun häufiger am Pfosten. "Mir hat heute der Druck aufs Tor und der Wille gefehlt, ein Tor zu werfen. Wenn man diese Torchancen auslässt, kann man das Spiel eben nicht gewinnen", bringt es Andrea Vogel auf den Punkt.

Umso besser lief es den Kressbronner Handballerinnen, die eine bessere Torausbeute an den Tag legten und ihre Führung zu Beginn der zweiten Halbzeit schnell ausbauen konnten (15:10; 42.). Diesen Vorsprung hielten sie die gesamte zweite Halbzeit über und profitierten von einer gut organisierten Abwehr, gepaart mit einer guten Torhüterleistung.

"Wir haben Ailingen immer wieder vor neue Aufgaben in Angriff und Abwehr gestellt. Ich bin sehr glücklich, dass wir gewonnen haben. An diesem Tag haben wir unsere Mannschaft taktisch besser eingestellt", sagt TV-Spielertrainerin Stefanie Raaf nach der Partie. Mit der Schlusssirene durfte sich der TV Kressbronn über einen erneuten Heimsieg freuen. Er klettert auf Platz fünf der Tabelle, während die TSG Ailingen punktgleich auf Platz sieben rutscht.

TSG Ailingen: Bourdais (Tor), Khater (5), K. Kramer (5), Höhn (3), Kebach (2/1), Schulle (1), Egner (1), Jäger, Mitsching, Meschenmoser, Dvy, Huber.

TV Kressbronn: Fricker (Tor), Spindler (5), Ullrich (4/1), Kordic (3/3), Cordula Wagner (2), Brentel (2), Corinna Wagner (1), Dreher (1), Hanser (1), Messner (1/1), Cilek, Schörkhuber, Hepp.