Regionalsport See Ost HSG Friedrichshafen-Fischbach hat sich am Ende nicht belohnt

Auf für Bezirksligahandballerinnen in der Relegation. Friedrichshafen-Fischbach verliert auch zweite Partie gegen HT Uhingen-Holzhausen. Dennoch eine unerwartet gute Saison gespielt.

Handball-Relegation zur Landesliga, Frauen: HSG Friedrichshafen-Fischbach – HT Uhingen-Holzhausen 17:19 (6:10). – Für die Bezirksligahandballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach ist der Traum vom Aufstieg in die Landesliga endgültig zerplatzt. In eigener Halle musste die Mannschaft ihre erste Heimniederlage in der laufenden Saison hinnehmen und schied somit aus dem Rennen aus.

Schon vor dem Spiel waren sich alle der sehr schwierigen Ausgangslage bewusst, denn schon im Hinspiel mussten sich die Friedrichshafenerinnen deutlich geschlagen geben (18:27). In Uhingen hatten die Friedrichshafenerinnen auf gleich sechs Stammspielerinnen verzichten müssen. Um doch noch in die nächste Runde einzuziehen, hätten die Gastgeberinnen mit mindestens zehn Toren Unterschied gewinnen müssen. Das gelang nicht.

Auch in diesem Rückspiel war die Chancenauswertung das größte Manko der Gastgeberinnen. Vor allem im ersten Spielabschnitt vergaben sie viele einhundertprozentige Tormöglichkeiten und scheiterten des Öfteren an der gut haltenden Uhinger Torhüterin. So kamen die Gäste besser ins Spiel. Auch im weiteren Verlauf agierte die junge HSG-Truppe vor allem im Angriff nervös und leistete sich einige technische Fehler, welche sofort bestraft wurden. Uhingen-Holzhausen legte mit 7:3 (22. Minute) vor, was HSG-Trainer Damir Turnadzic zu einer Auszeit zwang. „Wie schon im Hinspiel hatten wir eine schlechte Chancenauswertung, trotzdem haben wir es geschafft, die Partie deutlich enger zu gestalten“, sagt der HSG-Trainer. In der Schlussphase der ersten Halbzeit haben die Friedrichshafenerinnen besser in Tritt gefunden und kamen bis zur Pausensirene öfter zum Torerfolg.

Nach dem Seitenwechsel war es die HSG, die durch schöne Abläufe und Einzelaktionen den Rückstand verkürzte (8:10; 32.). Die Gäste erholten sich schnell von ihrer Schwächephase und profitierten von einfachen Fehlern der HSG. Sie bauten ihren Vorsprung erneut aus (16:10; 42.). Noch einmal ging ein Ruck durch die Gastgeberinnen. Durch eine Umstellung in der Abwehr und mit viel Kämpferherz eroberten die HSG-Damen immer wieder den Ball und schlossen ihre Angriffe erfolgreicher ab. Nach einem 6:1-Lauf erzielten die Gastgeberinnen den Anschlusstreffer (16:17; 51.). In den letzten Minuten fehlte es im Abschluss erneut an Präzision, sodass der Ausgleich, oder der Führungstreffer nicht mehr gelang. Zwar verkürzte Annika Nothelfer noch einmal kurz vor dem Ende, jedoch brachte Sonja Henke die HT schlussendlich auf die Siegerstraße.

„Schade, dass sich meine Mannschaft für die kämpferische Leistung nicht mit einem Sieg belohnen konnte“, sagte der enttäuschte HSG-Trainer. „Trotzdem möchte ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen. Nachdem wir vergangene Saison beinahe abgestiegen wären, haben wir nicht erwartet, so weit zu kommen. Meine Mannschaft hat sich heute nicht aufgegeben und ist nochmal zurückgekommen. Auch ein großes Dankeschön an das Publikum, das uns diese Saison so zahlreich unterstützt hat.“

Die Friedrichshafenerinnen machen nun eine kleine Pause, ehe sie Anfang Juli in die Vorbereitung für die nächste Saison starten.

HSG FN-Fischbach: Rölli, Amann (Tor); Stellmacher (5/2), Nothelfer (4), Müller (2), I. Diemer (2/2), Szabo (1), Wildner (1), Rist (1), Scharr (1), D. Diemer, Pechar, Pilsner, Haid.