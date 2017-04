Regionalsport See Ost HSG Friedrichshafen-Fischbach: Um alles oder nichts

Die Landesligahandballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach wollen am Sonntag im letzten Saisonheimspiel den Klassenerhalt perfekt machen.

Handball Landesliga: HSG Friedrichshafen-Fischbach – SG Kuchen-Gingen (Sonntag, 17 Uhr, Bodenseesporthalle). – Im letzten Saisonspiel geht es für die HSG um alles oder nichts. Im Kampf um den Klassenerhalt empfängt sie die SG Kuchen-Gingen.

Die Marschrichtung ist klar: Vor heimischem Publikum möchte die Mannschaft um Trainer Stephan Kummer nochmal alles geben und die Punkte in eigener Halle behalten, was den direkten Klassenerhalt bedeuten würde. Auch bei einem Unentschieden würde die Mannschaft in der kommenden Saison erneut in der Landesliga antreten. Bei einer Niederlage kommt es darauf an, wie sich der direkte Verfolger TPSG Frisch Auf! Göppingen II beim derzeitigen Spitzenreiter SG Hegensberg-Liebersbronn schlägt. Sollte die Bundesligareserve gewinnen und die HSG verlieren, wäre der Abstieg von Friedrichshafen-Fischbach besiegelt. Aber alle Vorzeichen vor dem Spiel sind gut. Bis auf Tim Nothelfer sind alle Spieler mit an Bord. Lediglich der Einsatz von Spielmacher Nils Gorzalka ist noch fraglich.

Nachdem der Mannschaft am vergangenen Wochenende der Befreiungsschlag gelungen und sie mit zwei Punkten im Gepäck aus Feldkirch zurück an den See gekommen war, will das Team an jene starke erste Halbzeit in Österreich anknüpfen. Gegen eine SG Kuchen-Gingen, die in der Tabelle lediglich zwei Zähler vor den Gastgebern steht. Das Hinspiel übrigens endete unentschieden (30:30). Jedoch war die HSG damals mit sieben Feldspielern und zwei Torhütern angereist. Zudem musste sie nach einigen Zeitstrafen zwei Rote Karten hinnehmen, sodass Torhüter Enrico Göser im Feld aushelfen musste. Eine Situation, die die Spieler von Stephan Kummer am Sonntag tunlichst vermeiden sollten.

Für sie wird wieder wichtig sein, dass die Abwehr gut steht und das Rückzugverhalten stimmt. „Die Motivation meiner Mannschaft ist hoch. Alle wollen den Klassenerhalt perfekt machen“, sagt der HSG-Trainer vor der Partie. „Unser Ziel ist es, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen.“

HSG lädt zum Saisonabschluss

Am Sonntag findet der vorerst letzte Spieltag in der Bodenseehalle statt. Die Landesligahandballer und die zweite Mannschaft werden ein letztes Mal vor heimischem Publikum an den Ball greifen. Schon vor den beiden Partien ist Einiges in der Bodenseesporthalle geboten: Ab 11 Uhr findet ein Fun-Turnier statt, das von David Tovmasyan und Sarah Feßler, den beiden Jugendsprechern Isabell Heina und Tim Otto und der Jugendleiter organisiert wurde. Im Anschluss finden die Ehrungen der einzelnen Mannschaften statt, die dieses Jahr erneut sehr gut abgeschnitten haben. Um 15 Uhr empfängt die zweite Männermannschaft die TSG Leutkirch. Im Anschluss spielen die Landesligaherren um den Klassenerhalt gegen die SG Kuchen-Gingen. Das Orgateam der HSG Friedrichshafen-Fischbach kümmert sich, wie jedes Jahr, um das leibliche Wohl der Zuschauer und Gäste. (kst)