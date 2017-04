Regionalsport See Ost HSG Friedrichshafen-Fischbach II: Erst pfui, dann hui

Handball-Bezirksklassespieler der HSG Friedrichshafen-Fischbach II haben sich zunächst gegen den SC Vöhringen II schwer getan. Ihre Aufholjagd nach der Pause endet mit einem 27:32.

Handball-Bezirksklasse: HSG Friedrichshafen-Fischbach – SC Vöhringen II 27:32 (). – (kst) "Erste Halbzeit pfui, zweite hui", so bezeichnete Trainer Rolf Nothelfer den Auftritt seiner Mannschaft, die Vorletzter bleibt.

Schon zu Beginn der Partie tat sich die HSG schwer. Im Angriff erlaubte sie sich viele Ballverluste und technische Fehler, die die Vöhringer nutzten. Nach vier Minuten lagen die Gastgeber 0:3 zurück. Auch in den folgenden Minuten drückte Vöhringen aufs Tempo, setzte sich nach einem Doppelschlag durch Maximilian Arnold auf 5:1 ab. Rolf Nothelfer sah sich zu einer frühen Auszeit gezwungen und richtete deutliche Worte an seine Spieler. Diese schlossen danach ihre Angriffe sicherer ab, verteidigte jedoch nicht kompakt genug. Folgerichtig bauten die SC-Handballer ihre Führung auf 9:4 (15. Minute) aus, ehe die Friedrichshafener langsam Zugriff bekamen. Torhüter Luca Morawetz zeichnete sich immer wieder durch sehenswerte Paraden aus, der Angriff gewann mehr an Sicherheit. Friedrichshafen-Fischbach verkürzte durch Neuzugang Manuel Nachbauer auf 8:12 (20.). Doch riss in den letzten Minuten erneut der Faden im HSG-Spiel, sodass sie mit einem deutlichen Rückstand in die Kabine gehen mussten.

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gastgeber deutlich wacher und konzentrierter. Zwar lagen sie (38.) schon 12:21 hinten, doch stemmten sich nun gegen die drohende Niederlage. Nach fünf Treffern von Sebastian Röder in Folge stand es wenige Minuten später 17:23. Kurz darauf verkürzten die HSG-Handballer sogar auf vier Treffer (20:24; 48.). Dann schienen der Mannschaft langsam die Kräfte zu schwinden, die sie für die Aufholjagd mobilisiert hatten. Vöhringen kam erneut zu einfachen Abschlüssen und behauptete seinen Vorsprung bis zur Schlusssirene. Die HSG hat nun eine lange Pause, ehe sie am 30. April in ihrem letzten Saisonspiel auf die TSG Leutkirch trifft.

HSG FN-Fischbach: Morawetz, Heina (beide Tor), Röder (8), Krost (6/5), Schmidt (3), Blank (2), Geppert (2), Nachbaur (2), Städele (2), Stehle (1), Eckmann (1).