HSG Friedrichshafen-Fischbach: Doppelschlag zum richtigen Zeitpunkt

Friedrichshafen-Fischbach gewinnt Handball-Landesligapartie mit 34:30. Bundesligareserve von Göppingen hat lange Zeit gut mitgehalten.

Handball-Landesliga: HSG Friedrichshafen-Fischbach – TPSG FA Göppingen II 34:30 (16:15). – Die Landesligahandballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach durften sich am vergangenen Wochenende über einen hart erkämpften, schlussendlich aber verdienten Heimsieg freuen. Mit Göppingen kam die Bundesligareserve in die Bodenseesporthalle, welche mit Christian Schöne einen Ex-Nationalspieler in seinen Reihen hat.

Trotz personeller Probleme waren es die Gäste, die deutlich besser ins Spiel kamen. Die HSG agierte in Angriff und Abwehr hektisch und unkonzentriert, leistete sich technische Fehler, welche sofort bestraft wurden. Folgerichtig lagen die Göppinger nach drei Toren in Folge durch Christian Schöne nach sieben Minuten mit 5:1 in Front. Langsam kam die HSG in Tritt, präsentierte sich vor allem in der Abwehr aggressiver und sicherer. Auch Torhüter Rico Göser hielt einige freie Würfe und trug so maßgeblich zum Lauf seiner HSG Friedrichshafen-Fischbach bei. In der sechzehnten Spielminute war es David Tovmasyan, welcher erstmals ausgleichen konnte (8:8). Im weiteren Spielverlauf blieb es ein Duell auf Augenhöhe, in dem sich keine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. Die Führung wechselte stetig, doch war es A-Junior Tim Nothelfer, der trotz Unterzahlsituation die HSG zur Halbzeit in Führung brachte (16:15).

Im zweiten Spielabschnitt ließ keine der beiden Teams locker. Man merkte, dass es bei diesem Duell um wichtige Punkte geht. Bis zur 40. Minute war der Spielstand ausgeglichen, ehe die HSG aufgrund einer starken Abwehrleistung auf drei Tore davonziehen konnte (24:21, 45. Minute). Nach einer Göppinger Auszeit kamen die Gäste nochmals zurück, schafften lediglich drei Minuten später den erneuten Ausgleich (26:26). Das Spiel wogte hin und her, bis der reaktivierte Andreas Rohrbeck mit einem Doppelschlag vorentscheidend auf 29:26 erhöhte. Es war den Gästen anzumerken, dass sie, aufgrund eines dünnen Kaders, langsam die Kräfte verließen und diesen Rückstand nicht mehr kompensieren konnten. Schlussendlich durfte sich die Friedrichshafener Spielgemeinschaft über einen verdienten 34:30-Heimsieg freuen.

Somit rutscht die junge Mannschaft auf Platz sechs der Landesliga, Göppingen steht jetzt auf dem vorletzten Tabellenplatz. Kommendes Wochenende müssen die Friedrichshafener zum HT Uhingen-Holzhausen reisen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sind auch dort Punkte drin.

HSG FN-Fischbach: Göser, Robakowki (beide Tor), Schöberl (7), Pentzlin (6), Tovmasyan (4), Gorzalka (3), Turnadzic (3), Rohrbeck (3), Fischinger (3), Dohrn (1), Nothelfer (1), Westerholt, Kotnik.