HSG Friedrichshafen-Fischbach: Alle freuen sich aufs Spitzenspiel

Bezirksligahandballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach empfangen am Samstag den Tabellenzweiten Feldkirch. Großer Heimspieltag in Fischbach.

Handball-Bezirksliga, Frauen: HSG Friedrichshafen-Fischbach – BW Feldkirch II (Samstag, 18 Uhr, Sporthalle Fischbach). – (kst) Für die HSG hat die Winterpause nun auch ein Ende, mit dem Spitzenspiel zwischen der auf Rang drei stehenden HSG und dem Zweiten Feldkirch.

"Wir freuen uns, dass es endlich wieder los geht", sagt HSG-Trainer Damir Turnadzic. Aber wie schon in der Hinrunde hat die junge Mannschaft mit Personalsorgen zu kämpfen. Neben der verletzen Lea Scharr wird auch Amelie Wildner nicht verfügbar sein. Desweiteren sind einige Spielerinnen angeschlagen. Doch schlüpft nun zur Freude des Teams und der Trainer Sarah Feßler nach langer Verletzungspause zurück ins HSG-Trikot. Zudem steht Rückraumspielerin Ines Münzer zur Verfügung. "Es wird bestimmt kein leichtes Spiel gegen die starken Österreicherinnen, aber die Spielerinnen sind bereit, Paroli zu bieten", erklärt Turnadzic.

Im Hinspiel hatte die HSG einen schlechten Start erwischt und unterlag nach mehreren verletzungsbedingten Ausfällen 17:24. Die Gäste aus Vorarlberg überzeugten in der Hinrunde durch eine konsequente Defensive, sowie eine temporeiche erste und zweite Welle. Sie zogen in der laufenden Runde lediglich zweimal den Kürzeren. Gegen den bisher verlustpunktfreien Spitzenreiter SC Lehr II unterlag die Mannschaft gleich zu Rundenbeginn knapp mit 24:26 und dem TSF Ludwigsfeld musste sie die Punkte auch abtreten (27:32).

Die HSG wurde in der Hinrunde nur dreimal geschlagen. Neben der Niederlage in Feldkirch unterlag sie auch in Lehr. Zudem verlor die junge Truppe unnötig in Lustenau. In eigener Halle sind die Bezirksligahandballerinnen ungeschlagen. "Nach der Winterpause sind wir sehr motiviert. Wir wollen gut mitspielen und hoffen auf lautstarke Unterstützung unseres Publikums", freut sich der HSG-Trainer auf den Start und das Spiel.