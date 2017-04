Regionalsport See Ost Guten Mutes in die Zukunft schauen

Dem SV Kressbronn gelingt der erste Dreier nach der Winterpause in der Fußball-Bezirksliga. Isny kann am Ostermontag im Spitzenspiel Tabellenführer TSV Heimenkirch verdrängen.

Fußball-Bezirksliga: SV Kressbronn – FG 2010 Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zussdorf 3:2 (0:0). – Tore: 0:1 (52.) Morou, 1:1 (57.) Eckmann, 2:1 (61.) Föger, 2:2 Wieland (77. Strafstoß), 3:2 (80.) Duelli (Eigentor). – Schiedsrichter: Wintermantel (Seitingen-Oberflacht).

„Stefan Krause und die Mannschaft feiern da drüben“, sagt der 1. Vorstand Erich Fundinger, und schon lärmte es aus dem Telefon mit fröhlichen Fußballern, die „den ersten Sieg nach der Winterpause“ (Fundinger) mit viel Freude feierten. „Das war ein schwieriges Stück Arbeit“, freut sich Krause umso mehr, „dass trotz ein paar Ungereimtheiten“ die drei Punkte im Eichert geblieben sind. Zunächst aber ist dem SVK-Trainer das Lachen erstorben. 1:0 war seine Mannschaft in Führung gegangen, aber „nach FG-Protesten hat der Schiedsrichter das Tor wieder zurückgenommen. Ich weiß nicht warum.“ Danach hatten die Gastgeber weitere gute Chancen, gegen einen Gast, der „sehr tief stand und mit langen Bällen operierte“. Jedoch, es blieb bis zur Pause beim 0:0.

Der nächste Tiefschlag ließ nur kurz auf sich warten. WRZ ging nach einem Konter in Führung. Aber im Gegensatz zu den zurückliegenden Partien hat die Kressbronner Mannschaft deutlich gemacht, dass sie „gewinnen will“. Mit Tobias Eckmann habe der SVK „den Trumpf des Abends“ gehabt, sagt Steve Reger, der Trainer der FG, der „das Ding gedreht“ hat. Gegen eine Reger-Elf, die, gehandicapt von Verletzungen und angeschlagenen Spielern, „nicht genug Saft hatte“, um den erhofften Punkt doch noch zu ergattern. Der Platzverweis für Strobel habe aber nicht die entscheidende Rolle gespielt, sagt Reger. Schließich sei seiner Elf zu zehnt das 2:2 gelungen. „Ein fragwürdiger Strafstoß“, urteilt Krause. Dass aber am Ende der SV Kressbronn zurecht gewonnen habe, bejaht Steve Reger. „Die Niederlage hätte auch höher ausfallen können“, gibt er zu. Nicht zuletzt, weil Robert Hanssler sehr gut reagiert hatte. Der Torspieler der FG musste dennoch noch einmal hinter sich greifen. Reger hatte Föger als Torschütze gesehen, der Unparteiische Marco Duelli mit einem Eigentor. Letztlich unerheblich, wer zum 3:2 traf. Auf jeden Fall jubelte der SV Kressbronn. Der kann, im Gegensatz zum WRZ, nach diesem „wichtigen Sieg guten Mutes in die Zukunft schauen“ (Krause).

FV Waldburg – FC Isny 0:2 (0:0). – Tore: 0:1 (5.) Güttinger, 0:2 (63.) Güttinger. – Schiedsrichter: Stauß (Sigmaringen). – Zuschauer: 100.

„Zufrieden“ war Uwe Hansen am Ende schon. Wenngleich der Trainer des FC Isny jene Leichtigkeit bei seiner Elf vermisst hatte, die sie „bis vor zwei Wochen noch ausgezeichnet hatte“. Die Klarheit habe gefehlt, moniert der Coach, der aber auch Verständnis für seine Spieler aufbrachte: „Die Partie am Montag ist doch seit Wochen in deren Köpfen.“ Das Nachholspiel beim Tabellenletzten werde eben mit möglichst wenig Aufwand angegangen, sind die Köpfe nicht zu einhundert Prozent dabei. Dann spiele man eben nur so gut, wie es der Gegner und man selbst es zulasse, fügt Hansen an. Der ist dennoch zufrieden, weil seine Mannen die richtige Einstellung zeigten. „Sie haben sich nicht hängen lassen, sich mit aller Macht dagegen gestemmt. “ Und so hat der FC Isny, trotz der „vielen Fehler“, nicht nur eine Partie gewonnen. Er hat sich mit dem Erfolg am Donnerstag eine vor der Winterpause kaum mehr für möglich gehaltene Chance erspielt. Am Montag kann der FC Isny zu Hause dem nach der Winterpause nicht mehr ganz so souverän auftrumpfenden Tabellenführer TSV Heimenkirch, der mit einem 2:0 in Baindt im Bezirkspokal das Halbfinale erreicht hat, die Führung in der Bezirksliga abjagen.