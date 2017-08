Regionalsport See-Ost Gruppensieg beim World Tour-Finale für Beachduo vom See trotz Fehlstart

Die erste Partie beim World Tour-Finale in Hamburg ging verloren, mit dem Sieg im zweiten Match haben Chantal Laboureur und Julia Sude den Direkteinzug in die Ko-Runde

Das ging leider (zu) schnell. Chantal Laboureur und Julia Sude hatten in ihrem ersten Spiel beim World Tour-Finale in Hamburg am Dienstagabend gegen Heidrich/Vergé-Dépré keine Chance und verloren in zwei Sätzen (15:21, 16:21) überraschend klar. Dabei setzten die Schweizerinnen die EM-Dritten mit starken Aufschlägen unter Druck und verhinderten so einen vernünftigen Spielaufbau. Die Folge waren etliche Fehler im Angriff und einige Unkonzentriertheiten, die das Duo aus der Schweiz ohne Probleme zum Sieg nutzten. Ein Ass beendete im zweiten Satz alle Hoffnungen auf ein deutsches Comeback.

"Sie haben stark aufgeschlagen und uns damit ein paar Probleme bereitet. Man sieht, dass uns nach der Europameisterschaft und der langen Saison noch ein paar Körner fehlen. Wir versuchen, uns jetzt durchzubeißen und es morgen besser zu machen", sagte Julia nach der Niederlage. Das deutsche Weltmeister-Duo Laura Ludwig/Kira Walkenhorst hingegen zeigte bei seinem Auftaktmatch gleich gegen die brasilianischen Weltranglistenersten Larissa/Talita ein tadelloses Match und gewann fix mit 2:0 (21:17, 21:19).

In der zweiten Partie am Donnerstagabend machte das Duo vom Bodensee im Hamburger Sand im ersten Satz kurzen Prozess mit den Tschechinnen Kolocova/Kvapilova. Das Satzergebnis von 21:8 war eine Demonstration des Siegerwillens der Beiden. Im zweiten sah die Sache dann nicht mehr ganz so klar aus. Die Tschechinnen erkämpften sich förmlich den Tiebreak (19:21) – ohne Erfolg: Laboureur/Sude holten sich nach 46 Spielminuten und dem 15:12-Satzerfolg den Sieg.

Finale im TV

Die leistungsstarken deutschen Damen-Duos dürften dafür gesorgt haben, dass das World Tour-Finale der Frauen in Hamburg am Samstag um 14 Uhr live im ZDF übertragen wird. Sollte ein deutsches Team im Spiel um Bronze dabei sein, gibt es nach Aussage des Senders auch dieses Match live im ZDF zu sehen. Noch am selben Abend sind Julia Sude und Chantal Laboureur dann beim SWR-Fernsehen eingeladen und werden live bei "Sport im Dritten" über ihr Abschneiden beim World Tour-Finale berichten. Das "Erfolgsduo" wird Moderator Tom Bartels Rede und Antwort stehen. Die Sendung beginnt um 22.05 Uhr.