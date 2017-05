Regionalsport See Ost Großer Schritt Richtung Klassenerhalt für den SV Kressbronn

SV Kressbronn besiegt Mochenwangen in der Fußball-Bezirksliga mit 3:1. Die SG Argental holt sich drei Punkte in Haisterkirch. Heimenkirch auf dem Weg in die Landesliga.

Fußball-Bezirksliga: SV Kressbronn – SV Mochenwangen 3:1 (1:0). – Nach diesem Sieg hat der SV Kressbronn einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt unternommen, während der SV Mochenwangen nach dieser Niederlage weiter zittern muss, obwohl der die Entscheidung immer noch in eigenen Händen hält. In einer Sache waren sich beide Seiten beinahe einig, dass der SVK-Sieg vor allem in dieser Höhe nicht dem Spielverlauf entsprochen habe. Unterschiedlich werteten beide Trainer allerdings die beiden Strafstöße, die den Hausherren zugesprochen wurden. „Der erste war ja gerade noch in Ordnung, aber nicht zwingend, der zweite allerdings war mehr als fragwürdig“, äußert sich Dino Salerno, der Coach der Gäste. „Ich habe zwei gerechtfertigte Strafstöße gesehen“, entgegnet Stefan Krause, Übungsleiter des SV Kressbronn.

Der SVK, so Krause, habe sich nach anfänglichen Vorteilen der Gäste ins Spiel hineingekämpft, ist dann nach dem ersten Strafstoß für Kressbronn mit 1:0 in Führung gegangen. Dann hat er die Chance allerdings verpasst, zu erhöhen, dabei einen Lattentreffer gehabt. „In der zweiten Halbzeit hat sich abgezeichnet, dass der gewinnen würde, der mehr Biss hat“, analysiert der SVK-Trainer. Das seien dann seine Spieler gewesen, die viel Leidenschaft in diese Partie gelegt hätten, eine gute Antwort auf die farblose Begegnung in der vergangenen Woche in Waldburg gaben. Die Körperspannung sei wieder spürbar gewesen, taktisch allerdings habe die Mannschaft noch Luft nach oben. Fazit: Stefan Krause war zufrieden. SVM-Coach Dino Salerno weniger: „Der SV Mochenwangen hatte mehr Spielanteile, Kressbronn hat aber die Tore gemacht. “ Seine Mannschaft sei spielstärker gewesen, hätte trotz der unglücklichen Tore nie aufgegeben. Deshalb könne er seinem Team keinen Vorwurf machen. Es habe vieles klar beherrscht. Unglücklich allerdings die Fehlentscheidungen des Schiedsrichters bei den Strafstößen gegen Mochenwangen, die dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt hätten. Anders die Reaktion auf der anderen Seite: „Wir leben noch“, lässt Krause wissen. – Tore: 1:0, 2:0, 3:0 (26./FS, 66./FS, 84.) Föger, 3:1 (93.) Kale. – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Dorn. – SV Kressbronn:

SV Haisterkirch – SG Argental 1:2 (1:0).- Die Gastgeber waren ersatzgeschwächt. Drei etatmäßige Stammspieler fehlten, unter denen war auch der erfolgreichste Torjäger der vergangenen Jahre, Jakob Schuschkewitz. „Das war sicher ein großer Vorteil für uns“, meint Markus Bucher, Pressesprecher der Gäste. „Dennoch hat meine Mannschaft in der ersten Halbzeit ihre Sache sehr gut gemacht. Einzig mit der Torausbeute war ich nicht zufrieden, höher hätten wir führen müssen“, meint Uwe Reh, Coach des SV Haisterkirch. Die SG Argental sei nicht so recht in die Partie gekommen in den ersten 45 Minuten, so Bucher. Erst nach dem Wechsel habe sich die SGA gleichwertig gezeigt, sei wieder bei der Musik gewesen, der Trainer musste wohl in der Halbzeitpause die richtigen Worte gefunden haben. „Die gute erste Halbzeit haben wir nicht fortführen können. Im Gegenteil: Es war die schlechteste Halbzeit, seitdem ich in Haisterkirch trainiere“, urteilt der SVH-Coach. Man habe nicht mehr gekämpft, nicht mehr Fußball gespielt, die Bereitschaft habe gefehlt, Defensivarbeit zu leisten. Man sei nach vorn gestürmt, aber nicht mehr zurückgekommen, sagt ein zürnender Uwe Reh. Markus Bucher über die SG Argental: „Beim Ausgleich hatten wir Schussglück, die Führung haben wir gut herausgespielt.“ Der Ball sei abgefangen worden, nach ansehnlicher Kombination sei das Spielgerät auf Daniele Zamarco gepasst worden, der zum Siegtreffer eingeschossen hatte. – Tore: 1:0 (24.) Nothelfer, 1:1 (57.) Späth, 1:2 (76.) D. Zamarco. – ZS: 100.

TSV Meckenbeuren – SG Aulendorf 2:1 (1:1).- Wir legen uns jetzt mal fest: Nach diesem Erfolg ist dem TSV Meckenbeuren der Klassenerhalt praktisch nicht mehr streitig zu machen. Die SG Aulendorf musste einen Rückschlag hinnehmen, steht jetzt wieder auf dem Relegationsplatz. „Das war ein schlechtes Fußballspiel in der ersten Halbzeit gewesen“, bilanziert der Trainer der Gastgeber, Klaus Gimple. Kaum Spielfluss, viele Einzelaktionen. Die Tore seien aus heiterem Himmel gefallen. Für die Zuschauer eher schwere Kost. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns gesteigert. Aber nicht so weit, dass wir mit unserer Leistung hätten zufrieden sein können“, urteilt der Coach des Aufsteigers. Das 2:1 sei im Anschluss an einen Konter gefallen. Der Ball sei abgefangen worden, der Angriff über rechts weitergeleitet worden, ehe Patrik Müller, in der Mitte positioniert, direkt verwandelt hatte. Aulendorf, so Gimple, habe danach nichts mehr zuzusetzen gehabt. – Tore: 0:1 (39.) Krenzler, 1:1 (45.) Tschirdewahn, 2:1 (78.) Müller. – ZS: 120. – Schiedsrichter: Goldammer.

SG Kisslegg – FC Isny 0:1 (0:0).- Tor: 0:1 C. (55.) Schmähl. – ZS: 200. – Schiedsrichter: Rommel.

SV Beuren – FV Waldburg 6:2 (3:0). – „Dieses Spiel hätte noch höher ausfallen können. Ein 12:5 wäre möglich gewesen“, sagt Marco Mayer, Spielertrainer des SV Beuren. Die ersten zehn Minuten hätten den Gästen gehört, die fast Harakiri-Fußball gespielt hätten, früh und aggressiv angelaufen seien – und auch zwei gute Chancen gehabt hätten, so Mayer. Dann allerdings kam die Zeit der Gastgeber, die innerhalb weniger Minuten 3:0 führten. Der Coach war zufrieden: „Wir haben uns nach der Anfangsphase ins Spiel gekämpft, haben aggressiv agiert, uns Chancen herausgespielt und Tore gemacht, dem Gegner wenig Räume gelassen, selbst Akzente nach vorn gesetzt.“- 1:0 (23.) Karrer, 2:0, 5:0 (26./51.) Reischmann, 3:0 (28.) Prinz, 4:0 (50.) Cientanni, 5:1 (55.) Locher, 5:2 (79.) Mathes, 6:2 (87.) Peter. – ZS: 200. – Schiedsrichter: Erne.

SV Heimenkirch – SC Unterzeil-Reichenhofen 5:2 (0:1).- Tore: 0:1 (24.) Dreher, 1:1, 2:1 (47./51.) M. Hutterer, 3:1, 5:1 (54./78.) Wipper, 4:1 (70.) Griebel, 5:2 (90.) Mayrhofer. – ZS: 200. – Schiedsrichter: Teufel.

SV Seibranz – FG WRZ 2010 5:1 (1:0).- „Wir waren spielerisch deutlich stärker als unser Gegner“, meint SVB-Spieler Florian Grotz. „In der ersten Halbzeit sind wir in der zwölften Minute in Führung gegangen, haben es aber verpasst, nachzulegen“, bemängelt er. Nach dem Wechsel habe der SVS es besser gemacht, gleich auf 2:0, wenig später auf 3:0 erhöht. Danach sei bei WRZ die Moral gebrochen gewesen. Trotzdem ist den Gästen in der Schlussphase das Ehrentor gelungen.. – ZS: 150. – Schiedsrichter: Miller.

FC Leutkirch – TSV Berg II 2:0 (1:0). – „Das Niveau war nicht sonderlich hoch, was auch den Platzverhältnissen geschuldet war, denn es regnete, regnete und regnete“, sagt Patrick Straub, Trainer der Allgäuer. In der zehnten Minute erzielte Daniel Biechele das 1:0 nach einem Foulstrafstoß, das 2:0 stammt aus der 75. Minute. Michael Koch war der Schütze. „Defensiv stehen wir momentan gut, auch gegen Berg. Wir haben auch diesem Gegner wenig Chancen gelassen“, meint der Coach der Gastgeber. Defizit sei wie so oft die mangelhafte Chancenverwertung. Insgesamt gehe der Sieg in Ordnung. – Tore: 1:0 (10./FS) Biechele, 2:0 (75.) Koch. – ZS: 100.