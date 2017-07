Friedrichshafen Großer Boxabend für Muratov und Arslan

Friedrichshafener tritt am Samstag in Göppingen an. Firat Arslan will gewinnen und damit noch einmal einen WM-Kampf.

Boxen: Ein großer Abend steht am Samstag in der Göppinger EWS Arena an. Neun spannende Profikämpfe werden dem boxbegeistertem Publikum geboten. Der Hauptkämpfer des Abends ist Firat Arslan, Ex-Weltmeister im Cruisergewicht. Der Routinier boxt an diesem Abend um die EM-Krone und will sich für einen weiteren WM-Kampf empfehlen. Dazu muss der Donzdorfer zunächst den in Banja Luka lebenden Goran Delic besiegen. Delic hat bisher nur einen seiner 32 Kämpfe verloren, auch für ihn geht es an diesem Abend um viel. Ein Sieg gegen Arslan könnte ein WM-Ticket bedeuten. Auf seinen 50. Profikampf freut sich der 46-jährige Arslan ganz besonders. „Hier bin ich zu Hause, hier ist die Stimmung phänomenal!“ Für die neu geschaffene ­World Boxing Super Series ist Arslan nicht vorgesehen. Die Teilnahme an der hochkarätigen Serie, bei der jeweils acht Kämpfer im Supermittelgewicht und im Cruisergewicht, darunter alle vier Weltmeister der wichtigsten Verbände und Arslans Erzrivale Marco Huck gegen­einander antreten, hätte sich für Firat Arslan vor allem finanziell gelohnt. Die Nachricht wirkte sich sicherlich nicht positiv auf Arslan während dessen Vorbereitung aus. Im zweiten Hauptkampf möchte sich Superleichtgewichtler Fatih Keles (WBO-Europameister) für einen WM-Kampf qualifizieren.

Auch der Friedrichshafener UBF-Europameister freut sich auf Göppingen. „Nach meinem letzten Kampf in Wangen habe ich mir erst einmal einen richtigen Urlaub mit meiner Freundin in Mexiko gegönnt und bin dann wieder voll ins Training eingestiegen.“ Muratov wird bei seinem 20. Profikampf dem Georgier Shavlego Tsamalaidze gegenüberstehen und hat sich mit Personaltrainer Niko Bauer konditionell bestens vorbereitet. Als sein Manager Benedikt Poelchau kurz nach Muratovs Urlaub mit dem Angebot an Firat Arslans Heimspiel boxen zu dürfen ankam, war es nie eine Frage für den 28-jährigen Fighter aus Friedrichshafen, der regelmäßig beim BT Langenargen trainiert, dass er in Göppingen nicht boxen würde. „Tsamalaidze hat zwar keine tolle Bilanz, kommt aber aus einer der unteren Gewichtsklassen ins Supermittelgewicht und ist sehr schnell und beweglich. Ich freue mich, dass ich wieder bei einem Boxabend von Firat dabei sein darf. Ich war bei ihm und Luan Krasniqi in Rottweil im Training. Das macht richtig Spaß und wir lernen uns immer besser kennen. Das sind richtig feine Leute,“ betont Muratov. Des Weiteren stehen Denis Kabasic und Schwergewichtler Umut Camkiran, beide ebenso wie Muratov aus der Bodenseeregion, auf der Fightlist.

Bevor Firat Arslan im nächsten Jahr nach 30 Jahren die Box-Handschuhe an den Nagel hängen möchte, hat der Ex-Champion noch ein großes Ziel. Er möchte einen WM-Kampf absolvieren, und um dieses Ziel zu erreichen, muss er am Samstag gewinnen. Der Anreiz ist für Arslan sehr groß und wäre ein schöner Abschluss seiner Karriere.