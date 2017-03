Großartige Tage in der Sporthalle Buch

Fußball-Jugendzentrum des TSV Meckenbeuren organisiert Jugendfußballturnier. 320 Kicker waren dabei beim Cup des Regionalwerks Bodensee.

Juniorenfußball: Der 6. Hallenfußballcup des Regionalwerks Bodensee in Meckenbeuren Buch, veranstaltet vom Fußball-Jugendzentrum des TSV Meckenbeuren, ist wie erwartet ein tolles Fußballfest zum Abschluss der Hallensaison geworden. Zwei großartige Tage erlebten die 320 Jugendlichen aus 30 Vereinen.

Nach dem straffen Spielplan wurde das Turnier am Samstag um 9.00 Uhr nach kurzer Ansprache von Jugendleiter Erik Jonasson mit einem Dank an das Regionalwerk Bodensee durch die U-10-Junioren eröffnet. Trotz des sonnigen Wetters fanden an beiden Turniertagen zahlreiche Zuschauer den Weg in die Sporthalle Buch und bescherten diesem bekannten Turnier eine stattliche Kulisse. Viele Gäste zollten dem Veranstalter höchstes Lob für die wiederum klasse Organisation.

In spannenden Begegnungen bewiesen die Jugendlichen ihr Können und die glücklichen Sieger in ihrer Altersklasse feierten den Turniersieg. Am Sonntag zeigten die U 9 und die U 8 vor vollem Haus ihr Können. Da stand eindeutig der Spaß im Vordergrund, und jeder Teilnehmer erhielt eine begehrte Medaille inklusive Urkunde und Gummibärchen vom Regionalwerk Bodensee und man konnte nur glückliche Kindergesichter betrachten.

Wiederum stemmte die TSV-Jugendabteilung ein sehr gut organisiertes Hallenturnier, das nicht nur am Samstag für einen guten Besuch, sondern auch am Sonntag trotz Kaiserwetter für ein volles Haus sorgte. Das TSV-Jugendzentrum beendet mit dem Regionalwerk Bodensee Hallen-Jugend-Cup die Hallenrunde, einige TSV-Mannschaften befinden sich bereits in der Vorbereitung auf die Rückrunde.

Der TSV Meckenbeuren bedankt sich bei der Gemeinde Meckenbeuren, bei den vielen Helfern, allen voran bei den Eltern der Kinder und bei den Schiedsrichtern.

Der Endstand

U 10: 1. SG Ettenkirch/Oberteuringen, 2. TSV Tettnang, 3. FV Bad Waldsee, 4. SV Amtzell, 5. TSV Meckenbeuren, 6. VfL Brochenzell, 7. SV Weingarten.

U 11: 1. TSV Eschach, 2. SV Kressbronn, 3. TSV Meckenbeuren, 4. VfL Brochenzell, 5. SG Ettenkirch/Oberteuringen, 6. SG Aulendorf.

U 12: 1. FC Rot-Weiß Salem, 2. SV Oberzell, 3. SV Deggenhausertal, 4. TSG Ailingen, 5. SG Waldburg/Ankenreute/Grünkraut, 6. TSV Eschach, 7. TSV Meckenbeuren, 8. FC Rot-Weiß Salem II.

U 9: 1. TSV Tettnang, 2. TSG Ailingen, 3. TSV Berg, 4. SV Weingarten, 5. TSV Meckenbeuren, 6. TSV Tettnang II

U 8: 1. SG Baienfurt, 2. TSV Berg, 3. TSV Tettnang, 4. TSG Ailingen, 5. TSV Grünkraut II, 6. TSV Grünkraut, 7. TSV Meckenbeuren.