Glückliche Gesichter in Wilhelmsdorf

Zahlreiche Beteiligung am Fußballturnier für Kicker mit Behinderung in Baden-Württemberg. Qualifikation für Landesmeisterschaft.

Fußball: (hs) Mit der Teilnahme von 26 Mannschaften fand am vergangenen Samstag in der Ried- und Rotachhalle in Wilhelmsdorf wieder eines der größten Fußballturniere für Kicker mit Behinderungen in Baden Württemberg statt. Das Turnier des Regierungsbezirks Tübingen (Wü-Süd) gilt gleichzeitig als Qualifikationsturnier für die BW Landesmeisterschaft am 29. April 2017 in Karlsruhe.

Das Fußballturnier wird in 4 Kategorien A-D ausgetragen. Die ersten beiden jeder Kategorie qualifizieren sich für das Landesfinale. Veranstaltet wurde das Turnier von der Sportkooperation TSG Wilhelmsdorf/Zieglersche mit Unterstützung von Gemeinde, Special Olympics BW und vielen ehrenamtlichen HelferInnen. Erfreulich die hohe Teilnehmerzahl, denn leider werden die Rahmenbedingungen für ein regelmäßiges Training der Kicker mit Behinderungen trotz Inklusionsdebatte landesweit immer schwieriger. In den Einrichtungen schwinden teilweise die Ressourcen für diese Angebote und die Vereine sind ohne Unterstützung mit diesem Personenkreis überfordert. Zudem fällt für viele Menschen mit Behinderungen durch die Dezentralisierung ein wohnortnahes Bewegungsangebot oft weg. Viele von ihnen sind mit langen Anfahrtswegen überfordert oder es ist zu schwierig und aufwändig, einen Fahrdienst zu organisieren.

Die Sportkooperation von Verein mit Einrichtung in Wilhelmsdorf gilt hier als Vorzeigemodell in Baden-Württemberg. Indem sich beide Parteien einbringen und eng zusammenarbeiten, wird vielen Menschen mit Behinderungen die Teilhabe an Bewegungsangeboten ermöglicht. Alle Beteiligten freuten sich besonders, dass Neu- Bürgermeisterin Sandra Flucht gleich im ersten Turnier nach ihrem Amtsantritt zur Eröffnungsfeier in der Riedhalle erschien und die Mannschaften zusammen mit Special Olympics Unifiedkoordinator Michael Stäbler, den TSG Vorständen Torsten Schoder und Willi Metzger und dem Geschäftsführer der Zieglerschen Behindertenhilfe Uwe Fischer begrüßte.

Für jede Kategorie wurde ein Fair-Play Ball ausgelobt und mit der olympischen Hymne, dem Hissen der Special Olympics Fahne und dem Anzünden des olympischen Feuers, wurde das Turnier unter großem Beifall eröffnet. Dann starteten für die Spieler die heiß ersehnten Wettkämpfe und alle freuten sich, ihr individuelles Können vor einer zahlreichen Zuschauerkulisse präsentieren zu dürfen, ganz im Sinne des olympischen Eids von Special Olympics: „ Lasst mich gewinnen. Doch wenn ich nicht gewinnen kann, so lasst mich mutig mein Bestes geben“. Am Ende des Turnier-Tages sah man rundum glückliche Gesichter und so endete mit dem Erlöschen der olympischen Flamme für alle ein gelungener Tag.

Die zwei Ersten jeder Kategorie qualifizieren sich für das Landesfinale:

Kategorie A: 1. Arkade Weissenauer Werkstatt, 2. TSG Wilhelmsdorf/Zieglersche W-dorf Tigers, 3. Tannenhag-Schule Friedrichshafen SG Tannenhag, 4. TSG Reutlingen TSG Panther, 5. Hegenberg, Stiftung Liebenau Lok Hegenberg, 6. Hegenberg-Stiftung Liebenau Lok Hegenberg II, 7. Aicher-Scholl-Schule Bad Saulgau ASS Kanonen.

Kategorie B: 1. Mariaberg Gammertingen, 2. TSG Reutlingen TSG Löwen, 3. Martinusschule Ravensburg Martinuskicker, 4. St. Lukas-Klinik Liebenau Dynamo-Lukas, 5. TSG Wilhelmsdorf/ZieglerscheWiesel, 6. Hegenberg-Stiftung Liebenau Lok Hegenberg III, 7. Hegenberg-Stiftung Liebenau Lok Hegenberg IV.

Kategorie C: 1. TSG Reutlingen TSG Pumas, 2. SV Großschönach-Lautenbach, 3. WfbM Biberach, 4. Mariaberg Gammertingen II, 5. Rosenharz, Stiftung Liebenau FC Rosenharz, 6. TSG Wilhelmsdorf/Zieglersche Grashoppers W-dorf, 7. Tannenhagschule Friedrichshafen SG Tannenhag II, 8. Hegenberg, Stiftung Liebenau Lok Hegenberg V, 9. OWB Mengen.

Kategorie D: 1. Hegenberg, Stiftung Liebenau Lok Hegenberg VI, 2. TSG Reutlingen TSG-Wölfe, 3. St. Lukas-Klinik, Stiftung Liebenau Dynamo-Lukas II. Die Fair-Play-Bälle der Kategorien gingen an die TSG-Wölfe, die WFBM Biberach, Lok Hegenberg IV und die Arkade/Weissenauer Werkstätten.