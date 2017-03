Glückliche Fischbacher Fußballer

3:2-Sieg in Neukirch gelingt in der Nachspielzeit. Der erste Spieltag der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 nach der Winterpause.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: TSV Neukirch – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 2:3 (0:0). – Tore: 1:0 (55.) Nuber, 1:1 (60.) Haupter, 1:2 (66.) Cottance, 2:2 (75.) Wichert, 2:3 (92.) Koller. – Schiedsrichter: Walter. – Zuschauer: 70.

Letztlich wäre in dieser Partie auch aus Sicht der Gäste ein Unentschieden gerechtfertigter gewesen. „Nur durch Glück ist uns in der 92. Spielminute noch der Siegtreffer gelungen“, meint SGM-Pressesprecher Thomas Brugger. Ein Strafstoß führte für die Spielgemeinschaft zum 3:2. „Aber davor gab es auch eine unnötige Aktion von Neukirch“, so Brugger. Dennoch verlief die Partie nicht so, wie sie sich der Pressesprecher es gewünscht hatte. Er vermutet, dass sich seine Jungs zu lange an den Rasen gewöhnen mussten, da die Vorbereitung in Fischbach auf Kunstrasen stattfand. „Außerdem müssen wir noch unsere Defensive steigern“, ergänzt er. Alles in allem nehmen die Gäste die drei Punkte zum Rückrunden-Auftakt gerne mit. Aber das nächste Mal müsste laut Brugger auch die Leistung dazu stimmen.

TSV Tettnang – SpVgg Lindau 2:1 (1:0). – Tore: 1:0 (33.) Maurer, 2:0 (58.) Dannecker, 2:1 (91.) Konuskan. – SR: Dorn. – ZS: 200.

Auch der Anschlusstreffer in der 91. Spielminute konnte Lindau nicht mehr vor der Niederlage bewahren. „Wir hatten am Anfang schon sehr gute Chancen, aber haben sie nicht genutzt“, kritisiert der Tettnanger Pressesprecher Peter Nistl. Seiner Meinung nach hätten die Gastgeber schon zur Pause deutlicher als nur mit einem 1:0 führen müssen. „Aber uns gelang relativ bald nach Wiederanpfiff das 2:0“, erinnert er sich. Danach sei die Partie mehr oder weniger vor sich hingeplätschert. Die Gäste machten kaum auf sich aufmerksam, außer kurz vor Ende mit einem Anschlusstreffer. „Wir freuen uns natürlich über die drei Punkte“, meint Nistl, „aber wir hätten diese Partie deutlicher für uns entscheiden müssen.“ Er fügt noch an, dass er dem Spieler Maren von Lindau alles Gute wünscht. „Am Schluss musste dieser schwer verletzt mit dem Notdienst abgeholt werden“, erklärt der TSV-Pressesprecher.

FC Dostluk Friedrichshafen – TSV Eriskirch 2:3. – Leider haben wir nach dieser Partie niemanden erreicht.

FC Friedrichshafen – SV Achberg 2:2 (1:0). – Tore: 1:0 (26.) Gültekin, 1:1 (55.) Mosimann, 2:1 (61.) Gültekin, 2:2 (82.) Schupp. – SR: Geng. – ZS: 50.

„Das Unentschieden ist wirklich sehr schade“, meint FC-Trainer Damir Alihodzic. Dennoch ist es aber auch ein sehr positives Erlebnis für seine Mannschaft. „Ich muss den Jungs echt ein oßes Kompliment aussprechen“, lobt der Coach. Die Gastgeber haben alles umgesetzt, was sie sich in der Vorbereitung vorgenommen hatten. „Eigentlich hatten wir die 3:1-Führung schon auf dem Fuß“, so Alihodzic. Doch die wollte nicht gelingen. „Achberg war wie erwartet ein starker Gegner“, sagt der FC-Trainer, „es war auch eine sehr hitzige Partie.“ Daher zeigt er sich mit einem Punkt zufrieden, auch wenn seine Mannschaft zwei mal eine Führung aus der Hand gegeben hatte. „Dennoch hat uns das Unentschieden gepuscht und wir haben einen guten Start in die Rückrunde hingelegt. Damit ist der FC auch seinem Ziel, den letzten Tabellenplatz zu verlassen, näher gerrückt.

VfL Brochenzell – SG Hege/Bodolz 3:0 (1:0). – Tore: 1:0 (44.) Meschenmoser, 2:0 (73.) Hirscher, 3:0 (85.) Hirscher. – SR: Hengge. – ZS: 200.

Diese Partie war so eindeutig, wie es das Ergebnis vermuten lässt. „In der ersten Hälfte haben wir es etwas schwer gehabt“, sagt VfL-Trainer Ralf Bühler. Seine Jungs hatten Mühe, ins Spiel zu finden. Dafür gelang dies nach der Pause umso besser. Die Gäste aus Hege machten nur durch eine starke Defensive und lange Bälle auf sich aufmerksam. „Torchancen konnte ich beim Gegner maximal zwei erkennen“, sagt Bühler. Zu keiner Zeit hatte er den Eindruck, dass die Gäste seiner Mannschaft ernsthaft gefährlich werden könnten. Er bemängelt lediglich, dass seine Spieler zu viele Chancen hätten liegen lassen. „Es hätte durchaus noch höher ausgehen können“, meint er. Alles in allem zeigt er sich aber zufrieden mit diesem Auftakt. „Vor der Pause zäh, nach der Pause gut – das ist doch ausgeglichen“, schließt der VfL-Trainer ab.

VfB Friedrichshafen II – SV Oberteuringen 0:0. – SR: Gargar. – ZS: 50.

„Es ist wirklich enttäuschend“, klagt VfB-Trainer Wolfgang Fluhr. In seinen Augen haben die Gäste lediglich die ersten 15 Minuten mitgespielt, danach haben sie nur noch verteidigt. Somit war seine Mannschaft über 75 Minuten spielführend, hat daraus aber nichts gemacht. „Damit haben wir die Chance, oben noch mitzumischen, vergeben“, bedauert der Coach. Denn sowohl der TSV Tettnang als auch der VfL Brochenzell haben ihre Partien für sich entschieden und sind somit von der U23 weggerückt. „Wir haben wirklich viel investiert und ein Sieg wäre auch mehr als verdient gewesen“, meint Fluhr. Doch es sollte nicht sein. Von Oberteuringen kam einzig in der 85. Spielminute eine gefährliche Aktion. „Ansonsten waren wir am Drücker“, sagt der VfB-Coach. „Unsere Vorbereitung verlief so vielversprechend, da sind wir zurecht geknickt, dass wir den Einstand so versaut haben“, sagt der Friedrichshafener Trainer und beschreibt das Resultat in einem Wort als „Tiefschlag“.