Regiojnalsport See Ost Gerechtes Remis in Kressbronn

Bezirksligaderby mit der SG Argental endet 1:1. Der TSV Berg II führt undverliert beim Spitzenreiter in Heimenkirch.

Fußball-Bezirksliga: SV Kressbronn – SG Argental 1:1 (1:1). – „Das war unterm Strich ein verdientes Unentschieden, jedes Team hatte seine starken Phase, wobei Torchancen nicht in Hülle und Fülle zu notieren waren. Die Abwehrreihen waren meist Herren der Situation“, sagt Markus Bucher, der Pressewart der SG Argental. Die ersten 20 Minuten seien an die Gäste gegangen. Aggressiv seien die Argentaler zu Werke gegangen, hätten Möglichkeiten gehabt. Silas Meister nutzte eine davon zur 1:0-Gästeführung in der neunten Minute. Zamarco passte auf Späth, der weiter auf Meister, Letzterer ließ sich die Chance nicht nehmen. Doch die Freude währte nicht lange. In der 31. Minute war Marko Föger zur Stelle, der den Ausgleichstreffer markierte. „Nach dem Wechsel hatte der SV Kressbronn seine beste Phase. Wäre er da in Führung gegangen, es wäre in dieser Phase verdient gewesen“, sagt Bucher. Die letzte Möglichkeit dieses Spiels hatten wieder die Gäste gehabt. Matthias Joos scheiterte aber am SVK-Torwart. – Tore: 0:1 (9.) Meister, 1:1 (31.) Föger. – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Erne.

TSV Heimenkirch – TSV Berg II 2:1 (0:1). – „Das waren schwierige Platzverhältnisse. Unser erstes Spiel darauf, weshalb es auch ein zähes war zwischen Heimenkirch und Berg II“, sagt der Coach der Gastgeber, Simon Schnepf. Die hätten mehr Ballbesitz gehabt, allerdings hätten daraus wenige gefährliche Aktionen resultiert. „In der 22. Minute hat Daniel Rössler die Gäste mit 1:0 in Führung gebracht nach einem Fernschuss. “ Zur zweiten Halbzeit sei seine Mannschaft voller Elan aus der Kabine gekommen. Mit Wille, Leidenschaft und ein bisschen Glück haben die Hausherren die Partie gedreht. „Das war der erste Rückstand, dem wir in diesem Jahr hinterhergelaufen sind und ihn gedreht haben“, freut sich der Übungsleiter des TSV Heimenkirch. Abschließend meint Simon Schnepf, jeder Sieg tue gut und bringe drei Punkte. Die sind wichtig, weil dem Tabellenführer der FC Isny im Nacken sitzt. – Tore: 0:1 (22.) Rössler, 1:1 (62.) Selig, 2:1 (82.) S. Hutterer. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Komander.

FC Leutkirch – FGWRZ 2010 2:1 (0:1). – Die Allgäuer kamen in einem sogenannten Sechs-Punkte-Spiel zu einem knappen Heimsieg gegen einen direkten Konkurrenten. „In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe, mit leichten Vorteilen für Leutkirch, weshalb die Führung der Gäste etwas überraschend gefallen ist“, meint Patrick Straub, der Trainer des FC Leutkirch. In der zweiten Halbzeit sei es ein Spiel auf ein Tor gewesen, auf das der Gäste. Mit dem 1:1 habe man sich belohnt. Wenige Minuten später ist sogar der Siegtreffer für die Allgäuer gefallen. „Das 2:1 war in der Entstehung sicher etwas glücklich, weil die verteidigende Mannschaft kompakt gestanden ist, gefühlt 100 Mann im Strafraum, weshalb es schwer war, da eine Lücke zu finden. Aber wir haben sie gefunden“, freut sich der Übungsleiter des FC Leutkirch. Gut sei gewesen, so Straub, dass sein Team nie aufgegeben habe, auch nachdem einige Chancen vergeben worden sind. Schlecht, dass so viele gebraucht worden seien, um überhaupt Tore zu erzielen. Das kann durchaus auch mal schief gehen, gegen WRZ habe es gerade so gereicht, fasst Straub zusammen. – Tore: 0:1 (40.) Morou, 1:1 (84. Koch) , 2:1 (90.) Zollikofer). – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Schaffer.

SG Aulendorf – FV Waldburg 3:2 (2:1). – „Wir haben das heute unnötig spannend gemacht. Wir haben ein Festival der vergebenen Torchancen veranstaltet“, sagt Wolfgang Steinbach, der Trainer der SG Aulendorf. Auch mit der Abwehr war Steinbach nicht zufrieden. Oft sei sie nicht im Bilde gewesen, habe viele Möglichkeiten zugelassen. Mit dem 2:2 in der 61. Minute hadert der Aulendorfer Trainer: „Unser Torwart, der sonst sehr gut gehalten hat, hat den Ball direkt durch die Beine bekommen.“ Aber nicht nur der Goalie verdient explizit Erwähnung, auch Andreas Krenzler, Winterrückkehrer, der in der zweiten Halbzeit zwei der ganz dicken Möglichkeiten vergeben hat. „Unglaublich, dass er die nicht gemacht hat“, sagt ein fassungsloser Wolfgang Steinbach. „Aber Gott sei Dank habe man sich noch mal aufgebäumt und dann doch noch den Siegtreffer erzielt“, sagt ein erleichterter Coach. – Tore: 1:0 (12.) Moll, 2:0 (16.) Krenzler, 2:1 (41.) Kibele, 2:2 (62.) Brugger, 3:2 (74.) Maucher. – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Erz.

SV Beuren – SV Seibranz 1:0 (1:0). – „Das war ein schmeichelhafter Sieg für uns heute“, sagt Marco Mayer, der Spielertrainer der Hausherren, ganz offen. Allgemein sei heute richtig Feuer auf dem Feld gewesen, richtig hitzig seien alle zu Werke gegangen. Hier also mal kein Sommerkick wie in einigen anderen der Partien. „In der ersten halben Stunde waren wir sehr stark, hatten zwei oder drei Chancen gehabt, die vergeben worden sind, ehe wir in der 30. Minute das 1:0 erzielt haben“, meint der SVB-Coach. Danach seien die Gäste immer stärker geworden. „In der zweiten Halbzeit war dann Seibranz klar am Drücker, wir hatten nur noch wenige Konterchancen gehabt“, analysiert der Coach der Gastgeber. Ein 1:1 wäre gerecht gewesen, ein 1:2 nicht unverdient, gibt Mayer zu. – Tor: 1:0 (30.) Dobler. – Zuschauer: 250. – Schiedsrichter: Teufel.

SG Kisslegg – SV Haisterkirch 1:0 (0:0). – „Das war heute ein typisches 0:0-Spiel. Nichts Außergewöhnliches wurde geboten“, meint Uwe Reh, Übungsleiter des SV Haisterkirch. Ein Sommerkick sei es eher gewesen. Chancen seien auf beiden Seiten Mangelware gewesen. Kisslegg, so Reh, habe oft mit langen Bällen Angriffe einleiten wollen. Doch, abgesehen von der Nachspielzeit, ohne Erfolg. Da allerdings gelangte das Spielgerät zu Fabian Nadig, der zur Freude des SGK-Anhangs zum Siegtreffer traf. Um ein Haar wäre eine ansonsten fade Partie doch noch zum ganz großen Aufreger geworden. Kurz nach der Führung der Gastgeber, gab es Freistoß für Haisterkirch. SVH-Torjäger Jakob Schuschkewitz legte sich das Runde zurecht und traf nach einem Schuss den Pfosten des Kisslegger Gehäuses. – Tor: 1:0 (92.) Nadig. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Haas.

SC Unterzeil-Reichenhofen – SV Mochenwangen 3.2 (2:2). – Die knapp 200 Zuschauer sahen vor allem in der ersten Halbzeit eine temperamentvolle Partie mit vielen Toren. „Für uns war es ein besonderer Sieg, weil wir nach 20 Minuten 0:2 zurückgelegen sind und das Ganze noch gedreht haben. Das 2:2 bis zum Pausenpfiff, das 3:2 kurz nach dem Wechsel“, sagt Wolfgang Jäger, Trainer des SC Unterzeil-Reichenhofen. Nach 20 Minuten habe man sich an die Partie in der Vorrunde erinnert gefühlt, die die Allgäuer mit 0:10 verloren hatten. „Zufrieden war ich“, meint Jäger, „dass sich meine Mannschaft nach den frühen beiden Toren nicht hat hängen lassen. Dass Unterzeil-Reichenhofen in Rückstand gerät, ist nichts Neues, seit März sei das bisher in jedem Spiel passiert. – Tore: 0:1, 0:2 (13./19.) Spieß, 1:2 (21.) Reutlinger, 2:2 (43.) Mayrhofer, 3:2 (48.) Widler. – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Kaiser.

Spiel hat von Spannung gelebt

TSV Meckenbeuren – FC Isny 0:0. – „Dieses Spiel hat von der Spannung gelebt“, sagt Klaus Gimple, Trainer des TSV Meckenbeuren, der mit dieser Aussage aber nicht meint, eine schwache Partie gesehen zu haben, sondern nur, „dass beide Defensivreihen über weite Phasen gegenüber den Angreifern die Oberhand gehabt haben“. Mit der Leistung seines Teams war Gimple zufrieden: „Es war eine tolle TSV-Mannschaft, die diszipliniert aufgetreten ist.“ Der Gegner habe mehr Spielanteile gehabt, was von seiner Seite auch so beabsichtigt gewesen sei. Chancen selbst habe man dem ambitionierten Gegner allerdings kaum welche gestattet. Selbst habe man auch kaum Möglichkeiten herausgespielt. Deshalb das fast logische Resultat – 0:0. Anders die Stimmung bei Uwe Hansen, Coach des FC Isny, der nach dem Match gänzlich bedient war, im Gegensatz zu Klaus Gimple sogar von einem sehr schwachen Bezirksligaspiel gesprochen hat, gerade von seiner Mannschaft sei es schlichtweg enttäuschend gewesen, was sie angeboten habe. Das sei, so Hansen, die Fortsetzung vom vergangenen Sonntag gewesen. Mit dem Unterschied, dass gegen Aulendorf wenigstens noch gewonnen wurde. Wer Aufstiegsambitionen hege, der müsse eine andere Leistung bringen. Wobei der Trainer seiner Mannschaft den Willen nicht absprechen wollte, ansonsten wäre das eine Bankrotterklärung gewesen, wie der FCI-Übunsgleiter anfügt. Wenigstens habe man nicht verloren. Minimalziel erreicht, mehr allerdings auch nicht. Am Donnerstag hat der FC Isny sein Nachholspiel, ehe es dann zum Spitzenspiel geht, zum großen Allgäu-Derby. Dann erwartet die Hansen-Elf der Tabellenführer Heimenkirch. – Besondere Vorkommnis: Rote Karte Krattenmacher (86. I). – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Keck.

TSV Meckenbeuren: Speth, M. Müller, M. Huber, Soares-Karger, Tschirdewahn, Wörner, Mathis (86. Reizner), Klausmann (94. Ott), P. Müller, Grandl, Oberhauser (90. Held).

FC Isny: Netzer, Tarhan, Akkas, Krattenmacher, Baumann, S. Huber (60. Samatech), Raab, Schüle, P. Ludwig (67. Altas), Schmähl (81. Jerger), Güttinger (85. M. Ludwig).