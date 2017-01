Gerechte Punkteteilung in Ravensburg

Der Gastgeber macht aus seiner spielerischer Überlegenheit gegen Sandhausen II zu wenig. Drei Tore beim 2:2 nach Standards in der Fußball-Oberligapartie.

Fußball-Oberliga: FV Ravensburg – SV Sandhausen II 2:2 (2:1). – Der FV Ravensburg und die U 23 des SV Sandhausen haben sich auf dem Kunstrasen des benachbarten TSB Ravensburg am Samstagmittag unentschieden getrennt. Das 2:2 war nach 90 Minuten ein gerechtes Ergebnis, ganz zufrieden waren aber beide Trainer nicht.

„Weil wir viele Ballbesitzzeiten hatten und uns durch zwei leicht zu verteidigende Standardsituationen selbst um zwei Punkte mehr gebracht haben“, erklärte der Ravensburger Trainer Wolfram Eitel. Sein Gegenüber Kristjan Glibo sah ebenfalls „zwei Gegentore, die leicht zu verteidigen waren. Beim ersten muss man entschlossen hingehen, dann klärt man die Situation, beim zweiten kommt ein Ball aus 50 Metern, das ist für einen Verteidiger eigentlich ein dankbarer Ball.“

Das Spiel begann mit viel Ballbesitz und deutlicher Spielkontrolle der Hausherren. Steffen Wohlfarth verpasste eine Flanke von Jascha Fiesel knapp, Jona Boneberger köpfte vorbei. In der elften Minute tauchte Sandhausen erstmals gefährlich vor dem Ravensburger Tor auf, Pius Mohr prüfte Haris Mesic mit einem Schuss aus knapp 20 Metern. Trotz der optischen Überlegenheit und guten Ballzirkulationen des FVR blieben Chancen fast vollständig aus, weil der letzte Pass oder die entscheidende Flanke zu selten ankam.

Fast 30 Minuten waren gespielt, als der Ravensburger Sebastian Mähr den Ball ins Toraus klärte. Den anschließenden Eckball köpfte Etienne Stadler, im Strafraum völlig freistehend, zur Führung für die Gäste ein. Sieben Minuten später wurde ein Schuss von FV-Stürmer Rahman Soyudogru zur Ecke abgefälscht. Robert Henning spielte den Ball flach nach innen zu Fiesel. Soyudogru hielt seinen Fuß noch in dessen Schuss – 1:1. Jetzt waren die Gastgeber am Drücker. Einen Kopfball von Daniel Hörtkorn lenkte Dominik Machmeier über die Latte. Kurz vor der Pause war es erneut Fiesel, der einen Ravensburger Treffer vorbereitete. Der bullige Steffen Wohlfarth sprang mit all seiner Wucht in die weite Flanke von der linken Seite und köpfte den Ball in die Sandhauser Maschen.

Jetzt war Sandhausen II stärker

In der zweiten Halbzeit konnte der FVR nicht an die starke Schlussphase von zuvor anknüpfen, Sandhausen war jetzt stärker. Der Schuss von Christian Jindra wurde geblockt (49.), einen Kopfball von Jan Dahlke hielt Mesic mit einer Glanzparade (55.). Eine Minute später lag der Ball wieder im FV-Tor, wieder nach einer Ecke, wieder nach einem völlig unbedrängten Kopfball. Torschütze war Christian Jindra. Die Abstände im Ravensburger Spiel waren in dieser Phase zu groß, bei Kontersituationen war die Eitel-Elf deshalb anfällig. Erst in den letzten 20 Minuten steigerte der FVR nochmals den Druck. Nach einem vermeintlichen Foul an Soyudogru (71.) blieb die Pfeife von Schiedsrichter Fatih Kerem Icli ebenso stumm wie später bei einem Zweikampf zwischen Sebastian Mähr und Luca Stellwagen auf der anderen Seite.

Jascha Fiesel und Jonas Wiest schossen für Ravensburg noch knapp am langen Pfosten vorbei, zudem klärte Etienne Stadler in höchster Not vor Wohlfarth. Dann war eine spannende Partie mit einem Ergebnis zu Ende, das dem Spielverlauf gerecht wurde, mit dem aber beide Seiten nicht rundherum glücklich waren. – Tore: 0:1 (30.) E. Stadler, 1:1 (37.) Soyudogru, 2:1 (44.) Wohl-farth, 2:2 (56.) Jindra. – Schiedsrichter: Fatih Kerem Icli. – Zuschauer: 200.

FV Ravensburg: Mesic, Henning, Mähr, Altmann, Fiesel, Zimmermann (76. Wiest), Reiner, Hörtkorn (61. Gruler), Boneberger, Wohlfarth, Soyudogru (84. Schäch).

Ravensburgs Top 3

Beste Torschützen: Rahman Soyudogru (7), Jona Boneberger (5), Daniel Hörtkorn (3), Jonas Wiest (3), Steffen Wohlfarth (3).

Beste Vorlagengeber: Jascha Fiesel (9), Jonas Wiest (3), vier Spieler mit zwei Vorlagen.

Die Dauerbrenner: Philipp Altmann (1530 Minuten), Haris Mesic (1530 Minuten), Jascha Fiesel (1407 Minuten).