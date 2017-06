Regionalsport See Ost Georg Klein wechselt nach Berlin

Regionalsport See Ost

Mittelblocker verlässt den VfB Friedrichshafen. Private Gründe mit ausschlaggebend für Wechsel vom Bodensee an die Spree.

Volleyball-Bundesliga: (gek) Georg Klein verlässt den VfB Friedrichshafen. Der Mittelblocker wechselt zur kommenden Saison zum Ligakonkurrenten und frisch gebackenen Deutschen Meister Berlin Recycling Volleys. Vor allem der Pokalsieg bleibt Klein – der räumlich mit dem Wechsel in die Hauptstadt auch näher an seine Familie rückt – als Highlight in Erinnerung.

Kurz nach dem Pokalsieg in Mannheim war Georg Klein völlig überwältigt. In Deutschland und Belgien hatte er schon versucht, den Pokal zu gewinnen und war immer wieder gescheitert. Mit Friedrichshafen sollte ihm dieser Coup nun gelingen. „Es gab viele kleine große Momente mit dem VfB, auch mein erster Auftritt in der Champions League“, sagt Klein. „Aber dieser Moment mit dem Pokal war definitiv der größte.“

Nach einer Saison ist für den Mittelblocker allerdings Schluss mit zukünftigen Momenten in Blau-Weiß. „Wir waren uns frühzeitig einig, dass ich 2018 nicht mehr in Friedrichshafen spielen werde“ erklärt der deutsche Nationalspieler. „Das Angebot aus Berlin war für mich dann ein sehr gutes. Schließlich gibt es so viele Mittelblocker auf gutem Niveau und die Jobs sind wirklich hart umkämpft.“

Cheftrainer Vital Heynen freut sich ebenfalls für seinen Spieler, auch wenn er mit Klein einen wichtigen Akteur aus seiner Starting Six verliert. „Georg war am Ende einer der wertvollsten Spieler in der Mannschaft“, lobt er. „Er hat beispielsweise nach der Finalniederlage eine sehr emotionale Ansprache ans Team gehalten. Er war für uns auf und neben dem Feld sehr wichtig.“

Dass es ausgerechnet der Ligakonkurrent aus Berlin wurde, zu dem der 25-Jährige wechselt, hat auch private Gründe. „Ich habe seit zwei Jahren in Berlin eine Wohnung und meine Freundin lebt dort“, erklärt Klein. „Außerdem bin ich jetzt nach sechs Jahren wieder ein Stückchen näher an meiner Familie in Leipzig.“

Auch nach dem Volleyballer-Leben könnte Berlin für Klein ein Sprungbrett sein. Sein Plan, als Polizist zu arbeiten, könnte sich in Berlin mit einer Sportfördergruppe erfüllen. „Ich weiß, dass Georg mit diesem Schritt sehr glücklich ist, und dann bin ich es auch“, so Heynen. „Ich möchte immer das Beste für meine Spieler und dieser Schritt ist für Georg ein guter Schritt.“

Dennoch kehrt Klein gerne wieder an den Bodensee zurück. „Ich habe hier viele tolle Menschen kennengelernt“, sagt der Mittelblocker. „So herzlich wie ich hier aufgenommen worden bin, komme ich auch als Berliner gern wieder hier her.“