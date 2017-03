Gelassene Reaktion auf das 1:4 beim VfB Friedrichshafen

VfB Friedrichshafen verliert beim Tabellenführer der Fußball-Landesliga, überzeugt aber mit guter Leistung seinen Trainer.

Fußball-Landesliga: SSV Ehingen-Süd – VfB Friedrichshafen 4:1 (2:0). – Noch selten zuvor hat Christian Wucherer eine Niederlage so gefasst kommentiert wie das 1:4 beim Tabellenführer. Das liegt zum einen am Gastgeber selbst, der hohen Respekt beim Friedrichshafener Trainer genießt, als Favorit sich gegen den Tabellenvierten durchgesetzt hat. Aber: „Wenn wir 1:2 verloren hätten“, sagt Wucherer, „dann wäre das wohl ein gerechteres Resultat gewesen.“ Weil der Gastgeber unterm Strich „den einen Tick besser“ gewesen sei. Zum anderen spiegele das sehr deutliche Endergebnis in keiner Weise den Spielverlauf wider, fügt Wucherer an. Seine Mannschaft habe aus Sicht seines Trainers lange Zeit mitgehalten, teilweise sogar das Heft in der Hand gehabt. Dass dennoch nicht mehr als ein mageres Resultat herausgeschaut hat, hat seine Gründe.

Zum einen der „wahnsinnige“ Wind. Dann der Schiedsrichter, der „mit einigen Aktionen“ ebenfalls zur Niederlage beigetragen habe. Schuld sei er aber „klipp und klar“ nicht gewesen, stellt Wucherer ohne Wenn und Aber fest. An der Niederlage haben die Friedrichshafener Fußballer einen gehörigen Anteil, die am Samstag aber auch nicht gerade vom Glück begünstigt worden seien.

Das Spitzenspiel begann schon wenig glücklich für die Gäste vom Bodensee. Das 0:1 entstand nach einem „äußerst fragwürdigen Freistoß“, Oliver Senkbeil habe den Ball gespielt. Der Kick von Martin Schrode sei dann aber „erste Sahne“ gewesen, schwärmt Wucherer. Wäre es bei diesem einen Tor bis zur Pause geblieben, der VfB-Coach ist sicher, wäre ein Remis möglich gewesen. Denn, obwohl er gegen den Wind spielen musste, hielt der VfB mit. Dann aber machte der so zuverlässige Denis Nikic einen fatalen Fehler. Den „vertändelten Ball“ nutzte Goalgetter Hannes Pöschl zum 2:0 kurz vor dem Seitenwechsel, obwohl die Platzherren mit Rückenwind nicht so viel zustande gebracht hatten. Wucherer: „Das Tor hat richtig weh getan.“

Dennoch zuversichtlich waren Kapitän Daniel Di Leo und seine Kollegen, nach der Pause für etwas Zählbares sorgen zu können. Pascal Booch gelang das Anschlusstor, nachdem ihm in der ersten Hälfte eine einhundertprozentige Chance mit einem „desaströsen Abseitspfiff“, zunichte gemacht worden. „Die Zuschauer haben gelacht“, sagt Wucherer, und dass „wir nach dem 1:2 drückend überlegen waren.“ Aber auch in der Phase des Spitzenspiels war der Fußballgott nicht aufseiten des VfB, gegen ein Ehingen, das im Gegenwind „viele Ballverluste“ produzierte. Ein VfB-Freistoß sei nur im Zentimeter am SSV-Tor vorbei gerauscht, und dann rutschte Dennis Nikic, alleine vor dem Ehinger Torspieler, aus, zählt Wucherer nur die größten Aufreger auf.

Und so kam, was kommen musste: Alessio Genua vertändelte den Ball, den Konter schloss Schrode zum 3:1 ab. Danach „war unser Wille ein Stück weit gebrochen“, sagt Wucherer, der kurz vor Schluss noch das 1:4 zur Kenntnis nehmen musste.

Dennoch schaut Christian Wucherer positiv auf die Partie zurück. Das sei kein Rückschlag, urteilt er, spielerisch sei der VfB auf dem Niveau der erfolgreichen Frühjahrsspiele gewesen. Deshalb war der Coach „hoch zufrieden“. Mit etwas „glücklicheren Pfiffen“ und einem effektiveren Abschluss wäre „ein 2:2 drin“ gewesen. – Tore: 1:0 (6.) Schrode, 2:0 (43.) Pöschl, 2:1 (62.) Booch, 3:1 (80.) Schrode, 4:1 (88.) Schrode. – Schiedsrichter: Herbst. – Zuschauer: 100.

VfB Friedrichshafen: Meier, Senkbeil, Deniz (68. Abadziz), N. Di Leo, Nikic, Booch, Schmidt (60. Krutschin), Stroh, Merz, I. Tuncay (46. Genua), D. Di Leo.