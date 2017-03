"Gegner auf Augenhöhe"

Landesligist VfB Friedrichshafen startet fit in die Rückrunde. Wichtige Spieler fallen gegen starken FV Ravensburg II aus.

Fußball-Landesliga: VfB Friedrichshafen –FV Ravensburg II (heute, 15 Uhr, Zeppelinstadion). – Gleich mit einem Kracher startet der VfB Friedrichshafen ins Restprogramm nach der Winterpause. „Der FV Ravensburg II gehört für zu den besten fünf Mannschaften der Liga“, sagt Christian Wucherer. Dazu gehört auch sein Team, und damit das bis zum Ende der Saison so bleibt, hatte er seinen Spielern Hausaufgaben über die fußballfreie Zeit aufgetragen. Gewicht und Fitness halten, etwa.

Die Waage beim ersten Training 2017 brachte die Wahrheit ans Licht – und der Mannschaftskasse bei Übergewicht einen entsprechenden Obolus? Mitnichten. „Die Jungs haben das konsequent durchgezogen“, lobt der Friedrichshafener Coach – die meisten jedenfalls. Ein paar hätten es nicht so ganz genau genommen, aber unterm Strich „bin ich zufrieden“. Zufrieden ist Christian Wucherer auch mit der Vorbereitung auf die restliche Saison. Sie sei zwar kurz gewesen, nur fünf Wochen, sechs seien optimal. Aber auch unter diesen Umständen, trotz der üblichen Wetterkapriolen „sind wir fit“.

Wir, das ist ein VfB Friedrichshafen, der sein Gesicht so gut wie nicht verändert hat. Armin Selak (zum Ligakonkurrenten SV Kehlen) und Achmed Yosef (beim SC Pfullendorf) haben den Klub verlassen. Sie spielten aber zuvor schon keine große Rolle im Wuchererschen Kalkül. Ersatz für die beiden gibt es keine, also auch keine Neuzugänge. „Wir“ bedeutet aber auch, dass Christian Wucherer mit eine Verletztenliste zu kämpfen hat. Ersin Sanli wird dem VfB nach seiner Sprunggelenkoperation noch ein „paar Wochen“ fehlen. Das Knie von Sandro Caltabiano: Kaum war es wieder einigermaßen okay, hat es sich der wichtige Defensivmann am Montag wieder verdreht. Sein Ausfall „tut weh“, genauso wie der von Daniel Di Leo. Der Stürmer aber glaubt, heute einsatzbereit zu sein. So wie auch Ugur Tuncay (Lungenprobleme).

Alles Männer, die Christian Wucherer heute gut gebrauchen könnte. Denn mit der U23 des FVR kommt ein „Gegner auf Augenhöhe“ ins Zeppelinstadion. Und in so einem Falle entscheidet die Tagesform. Und die ist – nicht zuletzt im ersten Spiel nach langer Zeit – abhängig von gutem Training. Die Vorbereitung auf den Start nach der Winterpause sei gut gewesen, die Trainingsbeteiligung „in Ordnung“, in den Testspielen gegen Markdorf, Kressbronn, F.A.L. und Berg sei „etwas ausprobiert“ worden. „Es hat sich dabei deutlich herauskristallisiert, wo sich das Team am Wohlsten fühlt“, verrät Wucherer aber nicht welche taktische Aufstellung das ist. Alles so gut vorbereitet, wie eben möglich.

Gegen einen Kontrahenten, der ähnlich wie der VfB im Verlauf der Saison zweitweise eine Auszeit genommen hat. Ob es wieder solch ein Offensivspektakel wie im Hinspiel gibt? Mal schauen, ob sich das so heute wiederholt, oder ob die beiden „Mannschaften taktisch vorsichtig in die Restsaison gehen. Egal wie, eines wäre wünschenswert für Wucherer & Co.: Ein toller Auftakt, der gegen eine „hohe Hürde mit einem Sieg“ beginnen könnte.