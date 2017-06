Regionalsport See Ost Ganze Schraube beim Tsukahara riskiert, Gold gewonnen

Ivan Sommer wird deutscher Seniorenmeister im Kunststurnen. Ailinger verteidigt in Berlin seinen Titel mit drei Zehntel Vorsprung.

Turnen: Hoch motiviert reiste Ivan Sommer nach Berlin zu den Deutschen Seniorenmeisterschaften, um dort seinen Titel zu verteidigen. Der 31-jährige, ehemalige Zweitligaturner ist seit drei Jahren Trainer der TSG Ailingen und geht für die Ailinger immer noch aktiv an die Geräte.

Da die nationalen Meisterschaften im Rahmen des Deutschen Turnfestes in Berlin ausgetragen wurden, war eine deutlich größere Konkurrenz als im Vorjahr am Start. Außerdem standen einige aktive Bundesligaturner auf der Meldeliste. Somit musste Ivan Sommer alle seine schwierigen Elemente in die Kürübungen packen, um vorn mit dabei zu sein. Den Grundstein für seine Titelverteidigung legte er gleich zum Auftakt des Wettbewerbs an seinem Paradegerät Pauschenpferd. Mit 15,6 Punkten ging er in Führung. An den Ringen baute er kurzfristig noch einen Kreuzhang ein, um den Ausgangswert der Übung zu erhöhen. Am Sprung riskierte er den Tsukahara mit ganzer Schraube. Beides klappte perfekt und wurde mit hohen Wertungen belohnt.

Um den Sieg entwickelte sich ein Dreikampf mit Jan Damarau (Koblenz) und Andreas Hofer (Heidelberg). Trotz des zähen und langen Wettkampfablaufs blieb Ivan sehr konzentriert und präsentierte auch an den folgenden Geräten Barren, Reck und Boden seine Übungen ohne Fehler. Mit 73,45 Punkten und einem knappen Vorsprung von drei Zehnteln setzte sich der Ailinger schließlich durch. Bereits zum zweiten Mal erturnte sich Ivan Sommer die Goldmedaille bei den 30- bis 34-jährigen Männern.