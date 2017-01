Ganz schwere Aufgabe

Das Eishockeyspiel am Freitag in Bayreuth kann die Ravensburg Towerstars wieder unter die Top 4 der DEL 2 bringen. Trainer Toni Krinner hat seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre verlängert.

Eishockey-DEL-2: Bayreuth Tigers – Ravensburg Towerstars (heute, 20 Uhr). – (end) Der Aufsteiger ist nach selbstbewusstem Start in der sportlich harten Realität angekommen. Allerdings sind die Franken immer für Überraschungen gut. Auswärts können sie befreit auftreten, zu Hause spielt das Publikum und die stets heiße Atmosphäre eine besonders große Rolle. Das mussten die Towerstars im Hinspiel erkennen. Damals waren sie zwei Drittel lang teils drückend überlegen, doch die Tigers nutzten jeden noch so kleinen Fehler für Tore aus und verteidigten den Vorsprung sprichwörtlich mit „Mann und Maus“. Allerdings kann der Oberliga-Meister auch das Spiel machen. Zuletzt wurde der Tabellenzweite Frankfurt mit 1:7 nach Hause geschickt.

Die Towerstars werden also von der ersten bis zur letzten Sekunde hoch konzentriert und effektiv zu Werke gehen müssen, soll die Serie von vier Siegen in Folge nicht abreißen. Wichtig wären Punkte auch deshalb, weil Ravensburg inzwischen auch Dresden überholt hat, nur noch zwei Punkte vom vierten Rang getrennt ist. Da am Dienstag gegen Rosenheim ein Heimspiel der Kategorie „machbar“ ansteht, kann die Partie vorentscheidend und richtungsweisend sein.

Einen weiteren Grundstein für die Zukunft haben die Towerstars nach dem 6:3 gegen Freiburg gelegt. Zwei Monate, nachdem Toni Krinner das Traineramt des beurlaubten Daniel Naud übernommen hatte, verlängerten Klubführung und der 49-Jährige vorzeitig den Vertrag um zwei Jahre. „Die vergangenen Wochen haben gezeigt, welch gute Arbeit Toni leistet, dieses Vertrauen wollen wir in der Vertragsverlängerung widerspiegeln“, sagte Geschäftsführer Rainer Schan. Krinner selbst sieht Potenzial am Standort Ravensburg. „Da wurde sehr gute Arbeit geleistet. Auch im Tagesgeschäft sprechen Rainer Schan und ich die selbe Sprache“, betonte er.