Regionalsport See Ost Fv Langenargen schlägt den Tabellendritten

In Oberreitnau knapp durchgesetzt. Tannau baut in der zweiten Hälfte ab, siegt aber trotzdem klar mit 4:0 gegen Bürgermoos. Spieltag der Fußball-Kreisliga B, Staffel 4 an Ostermontag.

Fußball-Kreisliga B, Staffel 4: FV Langenargen – TSV Oberreitnau 1:0 (1:0). – Tor: 1:0 (17.) Aubele (Strafstoß). – SR: Kulak (Salem). – ZS: 60. – Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot (70.) Paloja (FVL), (72.) Brombeis (TSV).

„Unsere Taktik, aus einer verstärkten Abwehr heraus auf Konter zu setzen, ist aufgegangen“, freute sich der Langenargener Trainer Franz Pichner nach dem knappen Sieg über den Tabellendritten. Vor allem in der ersten Hälfte sah Pichner seine Mannschaft gegenüber den Gästen überlegen. In der 16. Minute überlief FVL-Stürmer Martin Gierer nach einem klugen Pass in die Tiefe seinen gegnerischen Verteidiger. Kurz vor dem Torschuss konnte er nur noch durch ein Foul gestoppt werden. Den Strafstoß verwandelte Dominik Aubele sicher zur Langenargener Führung. Zwei Mal hatten die Gäste Pech, als sie jeweils nur die Querlatte des Oberreitnauer Tores trafen. „Die zweite Hälfte hätte aus unserer Sicht spielerisch besser sein können, aber wir hatten gegenüber dem TSV Oberreitnau die weitaus besseren Torchancen“, lautete die Zusammenfassung des weiteren Spielverlaufs von Franz Pichner. Nachdem Afrim Veselj die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, machte man sich beim FVL kurzzeitig Sorgen, das Ergebnis halten zu können. Als aber Schiedsrichter Ismet Kulak wenig später auch Konstantin Brombeis von den Gästen vom Platz schickte, hatte Langenargen das Spiel wieder im Griff und brachte so den Sieg doch noch gut über die Zeit. (gbr)

SV Tannau – SC Bürgermoos 4:0 (4:0). – Tore: 1:0 (6.), 2:0 (26.), 3:0 (27.) Gutensohn, 4:0 (32.) Rothfuß. – SR: Badstuber. – ZS: 80.

Der Tannauer Trainer Michael Riechel war lediglich von der ersten Halbzeit und der dortigen Vorstellung seiner Mannschaft sehr angetan. Doch in den zweiten 45 Minuten lief für sein Team nicht mehr wirklich viel zusammen in dieser bereits entschiedenen Partie. „Da haben wir nicht mehr wirklich Fußball gespielt und auch nicht mehr so viel gemacht“, kritisierte er. Prinzipiell sieht er seit seinem Amtsantritt viele positive Dinge, jedoch klappe es noch nicht, die auch 90 Minuten lang abzurufen, fasst er zusammen.

TSG Ailingen – TSG Lindau-Zech 10:1 (5:1). – Tore: 1:0 (5.) Kramer (Eigentor), 2:0 (12.) Meiser, 3:0 (19.) Graf, 4:0 (21.) Rutkowski, 4:1 (28.) Erol, 5:1 (38.), 6:1 (50.) Rutkowski7:1 (52.) Holstein, 8:1 (72.) Gärtner, 9:1 (79.) Bitschar, 10:1 (81.) D. Meschenmoser. – Schiedsrichter: Aktas. – Zuschauer: 80.

Keine Chance hatte Lindau-Zech bei diesem Gastspiel beim Tabellenführer und zeigte zudem auch „wenig Gegenwehr“, wie der Ailinger Trainer Dominik Glaser befand. Er konnte seinerseits nicht nur auf seinen „guten Kader“ bauen, sondern auch darauf, dass „diejenigen, die eingewechselt werden, genauso willig sind, wie diejenigen, die von Anfang an gespielt haben“. Auch deshalb sei es gelungen, die Konzentration bis zum Kantersieg aufrecht zu erhalten.

Spfrde Friedrichshafen – SV Kehlen II 0:10 (0:2). – Tore: 0:1 (18.), 0:2 (42.), 0:3 (57.) Montano, 0:4 (60.) F. Meschenmoser, 0:5 (63.) Steinhauser, 0:6 (65.) F. Meschenmoser 0:7 (68.) Müller (Strafstoß), 0:8 (73.), 0:9 (78.) F. Meschenmoser (Strafstoß), 0:10 (82.) F. Meschenmoser. – SR: Schuler. – ZS: 20.

Mit der Konzentration war das in der ersten Halbzeit so eine Sache bei der Kehlener „Zweiten“. Diese war sich der eigenen haushohen Überlegenheit bewusst und gerade deshalb dürfte es bei dem einen oder anderen Spieler zu Unkonzentriertheiten gekommen sein. „Das war bei manchen Spielern vielleicht im Hinterkopf, was aber keine Ausrede sein darf“, empfand der Kehlener Trainer Patrick Ströble diese erste Halbzeit als sehr verbesserungswürdig. In der zweiten Hälfte zeigte der SV Kehlen II dann deutlich mehr, ließ „den Ball laufen“ und hätte angesichts mehrerer Aluminiumtreffer sogar noch höher gewinnen können.