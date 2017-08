Regionalsport See Ost Fußballwunder? Gibt (k)eins

Wenn für die einen Fußballwunder stets auch zu erklären sind, sehen andere in überraschenden Resultaten das Werk höherer Mächte.

Fußball: Die Profis haben begonnen, die Amateure sind kurz davor: Die neue Saison beginnt – und damit auch wieder die Zeit von gelegentlichen Fußballwundern. Wäre das eines, wenn derFC Bayern nicht zum 28. und sechsten Mal in Folge Deutscher Meister würde? Der VfB Friedrichshafen nächstes Jahr Verbandligist wäre? Unsere Fragen: Was sind Fußballwunder? Wenn es sie überhaupt gibt? Was charakterisiert sie? Wir haben mit Sportlern, aber auch mit Nichtsportlern darüber gesprochen.

Wolfgang Steinbach (Trainer SG Aulendorf): „Fußballwunder sind mit anderen Wundern nicht gleichzusetzen, weil sie, die Wunder, nicht nachvollziehbar sind. Fußballwunder haben eher den Charakter, dass sie fast ausgeschlossen erscheinen, aber dennoch möglich sind. Mir fällt da die Europameisterschaft 1992 in Schweden ein. Dänemark, für Restjugoslawien nachnominiert, wurde damals Europameister. Wie man sich erzählt hat, sind sie aus dem Urlaub direkt zur Europameisterschaft gefahren und haben den Rest Europas besiegt. Sehr überraschend, aber nicht unmöglich, also kein Wunder.“

Christian Wucherer (Trainer VfB Friedrichshafen): „Ich unterteile in sportliche und individuelle Wunder im Sport bzw. dem Fußball. Ein sportliches Wunder ist eines, wenn der Underdog Titel gewinnt, etwa die Meisterschaften von Leicester City und dem 1. FC Kaiserslautern, oder der EM-Titel für Dänemark 1992. Aber es gibt auch die sportlichen Wunder, wo Mannschaften fast aussichtslos hinten lagen, aber doch noch gewannen. Etwa die beiden Tore von Manchester United in der Nachspielzeit im Champions-League-Finale gegen Bayern München 1999. Oder auch das Last-Second-Weiterkommen des FC Barcelona gegen Paris St. Germain vor ein paar Monaten. Aber es gibt auch diese individuellen Wunder. Das sind jene, wo Spieler lange mehrmals schwer verletzt ausgefallen sind, aber doch wieder in den Sport zurückkehren, wie Holger Badstuber oder Marco Reus.“

Harald Kuhnle (Pfarrer evangelische Kirchengemeinde Friedrichshafen): „Im Alltag spricht man von einem Wunder, wenn etwas Unerwartetes geschieht. Etwa im Sport, wenn der Underdog den Tabellenführer besiegt oder anderswo, wenn ein Mensch geheilt wird, der eine unheilbare Krankheit diagnostiziert bekommen hatte, aber doch Heilung erfuhr – ob mit Hilfe der Medizin oder ganz ohne. Nicht zu vergessen die religiösen Wunder. Allgemein gesagt, Wunder werden dort erfahren, wo Menschen staunen, innerlich berührt sind, der Persönlichkeitskern erreicht wird. Das kann auch auf Gott hinweisen.“

Wunibald Wösle (Präsident VfB Friedrichshafen): „Wunder sind Ereignisse, die durch naturwissenschaftliche Erfahrungen und Methoden nicht zu erfassen und zu beschreiben sind. Diese Ansicht habe ich deshalb, weil ich von den Naturwissenschaften her komme, Elektrotechnik studiert habe. Im Sport von Wundern zu sprechen, liegt mir fern, eher von wunderbaren Ergebnissen, oder von der Erfüllung von Märchen oder Träumen. Eines davon ist das ‚Wunder von Bern’, das ich als vermeintliches Wunder oder auch subjektives Wunder bezeichnen würde, weil das damals Euphorie ausgelöst hatte, Begeisterung und Freude, glorifiziert wurde, weil es ein unerwarteter Ausgang war.“

Michael Steinmaßl (Trainer des SV Kehlen): „Fußballwunder? Daran glaube ich nicht. Für mich sind die alle erklärbar. Nehmen Sie die Geschichte des FC Barcelona gegen Paris St. Germain, als die Katalanen ein 0:4 in der Champions League noch mit dem 6:1 zu Hause drehten. Egal, welche Qualität Barcelona auch hat, den Parisern gehört jeden Tag ein paar an die Ohren geschlagen. Auch unser Landesligaspiel gegen Ehingen mit 4:1 kann man erklären. Das läuft im Fußball immer wieder mal so. Das habe ich selbst schon erlebt, als wir in Fischbach 1:3 zurückgelegen sind und in sechs Minuten 4:3 gewonnen haben. Das gelang, weil Fischbach nach dem 2:3 völlig konfus wurde. Siehe Bern und den WM-Sieg von Deutschland über Ungarn. Wenn man sich damit befasst, dann gibt’s Erklärungen. Das sind oftmals Kopfgeschichten, die solche Spiele in eine unerwartete Richtung haben ausgehen lassen. Denn Fußball besteht meiner Meinung nach aus 40 Prozent „Füße“ und 60 Prozent „Kopf“. Spieler und Trainer sprechen nicht von Wundern. Das tun in aller Regel Journalisten und Fans.