Fußballfans dürfen sich auf spannende Duelle beim ifm-Cup freuen

Der ifm-Cup des TSV Tettnang lockt mit attraktivem Angebot. 15 Fußballteams aus der Region Bodensee/Oberschwaben wollen an Dreikönig den Pokal holen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußball: Das Teilnehmerfeld für den 2. ifm-Cup des TSV Tettnang steht fest. Das Hallenturnier findet dieses Jahr wieder an Dreikönig von 9.00 bis 18.30 Uhr statt. Die ifm sponsort das hochklassige Herrenfußballturnier bereits im zweiten Jahr. Steffen Fischer, Geschäftsführer der ifm: „Als wir erfahren haben, dass durch den Wegfall des früheren Sponsors die Weiterführung dieser schöner Veranstaltung gefährdet ist, haben wir uns spontan entschlossen, als größter Arbeitgeber in Tett-nang einzuspringen. Das Turnier ordnet sich zudem gut in die Marketingaktivitäten der ifm-Gruppe ein.“

Sehr zur Freude des Veranstalters und des Hauptsponsors haben sich aus dem Kreis Bodensee/Oberschwaben dieses Jahr einige hochklassige Mannschaften angemeldet. Die U 23 des FV Ravensburg ist als Titelverteidiger wieder mit an Bord. Auch der letztjährige Endspielgegner, Landesligakonkurrent TSV Eschach, geht wieder an den Start. Ebenfalls aus der Landesliga nehmen teil: SV Kehlen, SV Weingarten, VfB Friedrichshafen, SV Weingarten, SpVgg F.A.L (Landesliga Südbaden). Die Bezirksliga ist vertreten durch: TSV Meckenbeuren, FV Waldburg, FC Kluftern (Bezirksliga Bodensee), die Kreisligisten SG Baienfurt, TSG Ailingen, VfL Brochenzell und TSV Tettnang I und II runden das Teilnehmerfeld ab, das wieder einige interessante Begegnungen verspricht.

Die Gruppeneinteilung

Gruppe A: TSV Tettnang, FV Ravensburg U23, SV Weingarten, SG Baienfurt, VfB Friedrichshafen.

Gruppe B: SpVgg F.A.L., VfL Brochenzell, FC Kluftern, FC Wangen, TSV Tettnang II.

Gruppe C: SV Kehlen, FV Waldburg, TSV Meckenbeuren, TSG Ailingen, TSV Eschach.