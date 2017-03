Fußball-Kreisliga A: Alle wollen sie gut aus der Winterpause starten

Die Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 kickt ab Sonntag wieder. Noch zeigt die Tabelle kein klares Bild.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Nach einer viermonatigen Winterpause startet am 26. März die Rückrunde der Kreisliga A, Staffel 2. Wie die Vorbereitungen gelaufen sind, ob es bei den Teams Veränderungen im Kader gegeben hat, hat der SÜDKURIER für Sie erfragt.

TSV Tettnang

Die Vorbereitungen beim Tabellenersten sind ganz zufriedenstellend verlaufen. „Zwar hätte der Trainingsbesuch besser sein können, aber aufgrund von Krankheiten, Verletzungen ist dies nicht immer möglich“, erklärt Trainer Dieter Koch. Auch bei den Testspielen waren die Leistungen im Großen und Ganzen in Ordnung. Alles sieht danach aus, als ob Tettnang an die erfolgreiche Hinrunde anknüpfen könnte. Deshalb fällt das Resumé des Coaches relativ knapp aus. „Die Hinrunde lief sehr gut. Keine erwähnenswerten Erinnerungen. Man ist Tabellenführer, da gibt es nichts zu bemängeln“, sagt Koch. Sein Ziel ist klar die Meisterschaft. Und dafür muss seine Mannschaft in der Rückrunde eine gewisse Konstanz erhalten, um das erhoffte Ziel zu erreichen.

FC Friedrichshafen

„Die Vorbereitung war durchwachsen“, sagt FC-Coach Damir Alihodzic. Mit dem Weggang von Markus Zerr als Abteilungsleiter klaffe derzeit auch eine perspektivische Lücke. Dennoch muss er seinen Jungs auch ein Kompliment aussprechen. Alle zögen sehr gut mit. Mit der Hinrunde kann Alihodzic nicht zufrieden sein. „Wir wussten, dass es nach so einem Umbruch schwer werden würde, jedoch hätten wir die Ergebnisse, insbesondere in der ersten Hälfte der Hinrunde, nicht erwartet“, erklärt er. Trotz allem habe sich die Mannschaft nie aufgegeben und mit dem letzten Spiel vor der Winterpause die verdiente Belohnung eingefahren. „Wir hoffen, dass wir dieses positive Erlebnis mit in die Rückrunde nehmen können“, meint der Trainer. Damit dies gelingt, hat er schon konkrete Verbesserungspläne. „Wir müssen unser Defensivspiel verbessern und die zu oft verteilten Geschenke an die Gegner vermeiden.“ Alihodzic: „Unser absolutes Ziel ist es, den letzten Tabellenplatz zu verlassen.“

TSV Neukirch

Wie bei einigen anderen Mannschaften hat auch Neukirch mit mangelndem Trainingsbesuch zu kämpfen. „Das ist den Studenten und Schichtern geschuldet“, erklärt Trainer Bruno Müller, „Nicht alle Spieler sind da unter der Woche da.“ Seine Elf hat Testspiele absolviert, die sehr aufschlussreich gewesen seien und gute Erkenntnisse ergeben hätten. Genaueres wollte er nicht sagen. Auf die Hinrunde blickt der Coach mit gemischten Gefühlen. „Die verlief sehr bescheiden. Wir konnten in keiner Phase das Potenzial abrufen“, sagt Müller. Schuld daran seien die Defizite beim Training und der Fitness. „Durch viele Verletzungen, Urlaub und Abwesenheiten konnten wir keine Stabilität erzeugen, die Mannschaft musste immer wieder umgebaut werden.“ Daher gilt es für die Rückrunde, wieder an den Grundtugenden zu arbeiten. „Die Jungs müssen 100-prozentige Fitness erreichen und sich Siege erarbeiten. Jeder sollte sich wieder in den Dienst des Teams und des Vereins stellen“, appelliert Müller.

SV Achberg

SV-Trainer Josef Heim startet zuversichtlich in die Rückrunde. „Die Vorbereitungen laufen bedeutend besser als in der Hinrunde. Alle Spieler ziehen super mit“, lobt er das Engagement seiner Jungs. Auch die Testspiele liefen ordentlich. „Bis zum 10. Spieltag blieben wir ohne Niederlage. Danach musste ich aus der hervorragend funktionierenden Viererkette drei Spieler ersetzen“, erinnert sich der SV-Trainer, „die Nachrücker sind noch nicht ganz so weit.“ Dennoch fehlten in seinen Augen nur Kleinigkeiten, um gegen die guten Teams aus der Spitzengruppe zu punkten. „Wie jeder Trainer in unseren Ligen wünscht man sich eine verletzungsfreie Runde, da die Breite des Kaders doch immer recht knapp ist“, ergänzt Heim. Für die Rückrunde stellt der Coach den Teamgeist in den Fokus. „Mein persönliches Ziel ist, jedes Spiel zu gewinnen und diese Mentalität den Spielern zu vermitteln. Was dabei herauskommt, wird sich zeigen.“

VfL Brochenzell

Trotz großer Kameradschaft herrscht beim VfL ein guter Konkurrenzkampf im Team. Dies freut Trainer Ralf Bühler sehr, weil es deshalb sehr intensive Trainingseinheiten gibt. Und das spiegelt sich in den Ergebnissen der Testspiele wider. Zwar gab es zu Beginn der Hinrunde kleinere Schwierigkeiten. „Unsere Mannschaft musste sich an das intensive Training in der Vorbereitung und während der Saison erst gewöhnen“, erklärt der Coach, der gemeinsam mit seinem Kollegen Rolf Weiland frischen Wind nach Brochenzell gebracht hat. Und das möchte der Coach in Zukunft geändert haben: „So wenig wie möglich lange, weite Bälle schlagen. Das Fußball spielen steht klar im Vordergrund“, erklärt Bühler. Im Allgemeinen ist er aber mit den Leistungen und der Entwicklung in der Hinrunde zufrieden. „Wir wollen jetzt noch ein paar Punkte mehr holen, ich wünsche mir gerade von den Ergänzungsspielern und einzelnen Spielern der zweiten Mannschaft, dass sie Druck auf die Etablierten ausüben.“ Sein Ziel ist es, so lange wie möglich im Meisterschaftsrennen mitzumischen. „Aber ich möchte die Entwicklung unserer Mannschaft nicht um jeden Preis vernachlässigen.“

TSV Schlachters

TSV-Trainer Filipo Rodrigues zeigt sich zufrieden mit der Leistung und dem Engagement seiner Jungs. „Der Trainingsbesuch verläuft ganz gut. Auch die Testspiele, bis auf kleine Fehler, die noch abgestellt werden müssen“, verrät er. Dabei lässt er nicht außer Acht, dass sein Team bisher gegen Gegner spielte, die deutlich weiter in der Vorbereitung waren. „Daher bin ich sehr zufrieden“, ergänzt Rodrigues. Weniger zufrieden zeigt sich der Coach mit der Hinrunde. „Sie verlief nicht ganz nach unseren Idealvorstellungen. Wir wären gerne ein oder zwei Plätze weiter vorn.“ Seine Elf kam erst zum Schluss gut in die Spiele und holte aus sieben Partien fünf Siege und ein Unentschieden. „Also können wir etwas nach oben schielen“, liebäugelt der TSV-Coach mit einem höheren Tabellenplatz. Dafür müssen seine Jungs allerdings den Elan und den Schwung der letzten Spiele mitnehmen. Das Ziel ist, im oberen Drittel zu stehen. „Ich denke, das können wir schaffen, wenn wir verletzungsfrei bleiben. Bei uns ist es wichtig, dass Ruhe herrscht und dass trotz harter Trainingseinheiten der Spaß nicht verloren geht. Wir können nur mit einer intakten Mannschaft gewinnen.“

SV Oberteuringen

Wie die meisten Mannschaften der Kreisliga A hat auch SV-Trainer Furat Yenidogan seinen Jungs über die Zeit an Fasnacht eine Pause gegönnt. „Der Trainingsbesuch verläuft zufriedenstellend, die Testspiele haben positive Erkenntnisse gebracht. Da hatte sich das Team eine Auszeit verdient.“ Auch wenn die Ergebnisse der Testpartien eher negativ ausfielen: „Wir haben viel ausprobiert, ich habe einigen Spielern die Chance gegeben, sich zu beweisen“, sagt der Coach. Mit der Hinrunde zeigt sich Yenidogan zufrieden. „Wir haben den Anschluss nach oben nicht verloren und haben, denke ich, einige Mannschaften überrascht. Aber auch uns selbst.“ Seine Jungs seien auffallend schnell in Form gekommen. Dennoch gibt es seiner Meinung nach noch einige Punkte, die zur Rückrunde geändert oder verbessert werden müssen. „Es wäre wichtig, dass wir die Räume enger halten und unsere Kommunikation verbessern. Außerdem sollten wir bei unserer Spielweise flexibler werden“, erklärt Yenidogan. Wenn der SVO dies beherzigt, scheint, den fünften Platz zu halten, realistisch. „Das ist unser Ziel für die Rückrunde“, schließt der Coach ab.

SGM Fischbach/Schnetzenhausen

„Wir hatten zwischen 30 und 35 Spieler im Training“, lobt Pressesprecher Thomas Brugger das hohe Engagement seiner Truppe. Seit dem Ende der Hinrunde steht mit Axel Maier ein neuer Trainer am Spielfeldrand, den scheinen alle Spieler gut angenommen zu haben. „Alle ziehen hervorragend mit und sind extrem motiviert“, meint Brugger. Auch die Testspiele sind zufriedenstellend verlaufen. Generell hat der Pressesprecher nur positive Worte für die Hinrunde übrig. „Im Vergleich zu den vergangenen Jahren stehen wir echt gut da und haben richtig gut gespielt“, sagt er. Sicherlich weiß aber auch er, dass noch mehr drin gewesen wäre für die Spielgemeinschaft. Vor allem auf der spielerischen und technischen Seite. „Aber wir waren nie komplett, von daher bin ich mit Rang sechs zufrieden.“ Für die Rückrunde peilt Thomas Brugger eine höhere Platzierung an. „Wir wollen so weit wie möglich aufrücken. Und wenn der Kader komplett ist, ist dies auch machbar“, ist er sich sicher. „Wenn wir am Saisonende zwischen Platz zwei und fünf stehen, haben wir unser Ziel erreicht.“

SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz

Bei der SGM von Thomas Kristen gibt es keine Veränderungen. „Wobei der Bedarf in der Offensive schon da wäre“, meint der Coach. Also lautet die Devise: auf die eigene Jugend bauen. Dies brauche zwar mehr Zeit, aber das ist es Kristen wert. Mit dem Training zeigt er sich ebenfalls zufrieden. Da die SG über keinen Kunstrasen verfügt, ist bei der Vorbereitung manchmal Improvisation gefragt. Außerdem haben seine Jungs auswärts Testspiele absolviert, die in Ordnung verlaufen sind. Zu Beginn der Rückrunde erwartet die SG ein ebenso harter Auftakt wie zum Saisonstart. „Wir hatten gleich vier bis fünf Spitzenteams zu Beginn und unterlagen diesen“, erinnert sich der SG-Trainer. Erst Mitte der Runde ist sein Team in Fahrt gekommen. „Zum Glück haben wir dann den Abstand zum Abstieg geschafft“, sagt Kristen, der zum Hinrunden-Ende mit den Ergebnissen seiner Elf zufrieden war. Daher ist das Ziel für die Rückrunde: Position halten. „Minimum ist es, unsere Punktzahl zu verdoppeln“, meint der Coach. Im Klartext: Zwischen 30 bis 35 Zähler und ein Platz zwischen Rang sechs und neun.

TSV Eriskirch

„Der Trainingsbesuch war ganz okay“, sagt TSV-Trainer Mico Susak. Allerdings habe seine Mannschaft mit Langzeit-Verletzten zu kämpfen. „Zu denen aus der Hinrunde sind noch zwei dazugekommen“, bedauert der Coach. Dementsprechend sind die Testspiele eher durchwachsen abgelaufen. „Aber die, die da sind, trainieren gut. Daher blicke ich trotzdem optimistisch auf die Rückrunde“, sagt Susak. Schließlich ist er die Kaderprobleme schon aus der Hinrunde gewohnt. „Dennoch lief es spielerisch ganz okay“, meint der TSV-Trainer. Er möchte und kann seinen Jungs keine Vorwürfe machen. „Sie haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Beste herausgeholt.“ Mit Rang acht haben sie ihr Ziel schon erreicht. Diesen gilt es in der Rückrunde zu verteidigen. „Aber das wird schwierig. Dennoch bleibe ich optimistisch“, erklärt Susak.

SpVgg Lindau

Bei der Spielvereinigung könnten die Vorbereitungen schlechter nicht laufen. Trainer Antonio Di Modugno war zwei Wochen krank und zu den meisten Zeiten waren gerade einmal fünf Spieler im Training. „Es ist eine Mischung aus Schichtdienst und keine Lust“, versucht der Coach eine Erklärung. „Ich hatte mir wirklich mehr erhofft.“ Zumal er am Ende der Runde aufhört und dies mit einem guten Gefühl machen möchte. Momentan sieht es eher nicht danach aus. „Die Jungs sind nicht fit. Zwar haben wir die Testspiele gewonnen, doch das nur mit Hilfe der Zweiten.“ Di Modugno befürchtet, dass die Rückrunde ähnlich verlaufen wird, dass seine Mannschaft gegen Ende nachlassen werde. Generell ist der Coach mit der Vorrunde nicht zufrieden. „Zum einen hatten wir zu wenig Spieler. Zum anderen hat die Leidenschaft gefehlt“, meint er. Daher wünscht er sich, dass die Jungs am Ball bleiben, das Training ernst nehmen. „Wir können den Klassenerhalt schaffen“, ist sich der Coach sicher, „aber dafür muss die Motivation der Jungs stimmen.“

VfB Friedrichshafen II

„Wir haben Testspiele absolviert und alle überzeugend gewonnen“, lobt VfB-Trainer Wolfgang Fluhr die Leistung seiner Mannschaft. Deshalb ist er mit den Vorbereitungen mehr als zufrieden. „Der Trainingsbesuch ist mehr als in Ordnung, alle Jungs motiviert dabei.“ Dabei sah es zu Beginn der Hinrunde ganz anders aus. Fluhr hatte die Sorge, dass seine Mannschaft absteigen könnte. Zum Glück habe sich alles zum Positiven entwickelt. „Jetzt stehen wir auf dem zweiten Platz und haben Chancen auf die Meisterschaft“, meint der VfB-Trainer und kann seinen Stolz nicht verbergen. „Unsere spielerische Qualität müssen wir auf jeden Fall in der Rückrunde beibehalten“, sagt er. Ansonsten hat er nichts an seinen Jungs auszusetzen. Einzig eine Sache gibt ihm für die Rückrunde zu denken: „Der VfL Brochenzell hat immer noch zwei Spiele weniger als wir. Wenn er die gewinnt, überholt er uns.“ Trotzdem hat er ein klares Ziel: im Kampf um den Titel mitmischen.

SV Achberg

Abgänge: Keine

Zugänge: Lars Stoffer (TSV Oberreitnau), Simon Goldbrunner, Emmanuel Fischer (beide zurück aus der Langzeitverletzt).

VfL Brochenzell

Abgänge: Lukas Wieland (SV Oberteuringen)

Zugänge: Dominik Pichner (FV Langenargen), Kevin Schellinger (VfB Friedrichshafen II).

TSV Eriskirch

Abgänge: Keine

Zugänge: Keine

SGM Fischbach/Schnetzenhausen

Abgänge: Keine

Zugänge: Martin Pavlovski (TuS Immenstaad)

FC Dostluk Friedrichshafen

Abgänge: Ibrahim Altinkaynak (Sv Horgenzell)

Zugänge: keine

FC Friedrichshafen

Abgänge: Keine

Zugänge : Keine

VfB Friedrichshafen II

Abgänge: Kevin Schellinger (VfL Brochenzell), Alp Cifci (aufgehört).

Zugänge: Keine

SG Hege/Nonnenhorn/Bodolz

Abgänge: Keine

Zugänge: Keine

SpVgg Lindau

Abgänge: Robin Christmann (Ausland), Viktor Baron (wird Vater).

Zugänge: Fatih Kogustan, Robert Köhler (reaktiviert), Nikos Visius (Griechenland).

SV Oberteuringen

Abgänge: Fabel Evacic (TSG Ailingen)

Zugänge: Lukas Wieland (VfL Brochenzell)

TSV Neukirch

Abgänge: Manuel Oberhauser, Andreas Enz (beide TSV Meckenbeuren), Leander Hofer (Laufbahnende), M. Riechel (SV Tannau), C. Rist (Auslandsaufenthalt), Daniel Zöllner (FC Sulzberg).

Zugänge: Matthias Link (SV Kehlen II), Zoran Ostojic (SC Friedrichshafen), Markus Franke (SV Tannau).

TSV Schlachters

Abgänge: Keine

Zugänge: Niclas Fischer (eigene A-Jugend)

TSV Tettnang

Abgänge: Keine

Zugänge: Keine