Regionalsport See Ost Furat Yenidogan: "Vielleicht ist die Luft raus"

Der SV Oberteuringen ist im Niemandsland der Tabelle der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2. VfB Friedrichshafen II gewinnt gegen Tabellenführer TSV Tettnang mit 4:2.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SV Oberteuringen – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 0:4 (0:4). – Tore: 0:1 (3.) Waldvogel, 0:2 (18.) Cottance, 0:3 (37.) Cottance, 0:4 (41.) Eigentor. – Schiedsricher: Aktas. – Zuschauer: 150.

„Wie schon am vergangenen Spieltag schaffen wir es einfach nicht, in der ersten Halbzeit präsent zu sein“, erklärt SV-Trainer Furat Yenidogan. Daher bezeichnet er die Partie auch nicht als verloren, sondern als verschenkt. „Wir waren heute eine sehr gastfreundliche Heimmannschaft“, meint er. Denn seine Jungs haben einen großen Teil zu den Gegentoren beigetragen. Wieso genau dies passiert ist, weiß der Coach selber nicht. „Vielleicht ist die Luft raus, weil es um nichts mehr geht“, versucht er eine Erklärung zu finden. Immerhin steht Oberteuringen im Niemandsland der Tabelle – kann weder auf- noch absteigen. „Trotz allem war Fischbach aber auch kein schlechter Gegner“, fügt Yenidogan an. Die Gäste waren bissiger, williger und stärker im Zweikampf. Dafür sprechen auch die vier Tore. „Die SGM hat in der ersten Halbzeit eben Fußball gespielt und wir nicht“, so der Coach. Seine Aufgabe für die kommenden Spieltage wird es nun sein, seine Spieler wieder zu motivieren.

TSV Eriskirch – SpVgg Lindau 3:1 (0:1) . – Tore: 0:1 (18.) Riemenschneider, 1:1 (75.) Bumann, 2:1 (77.) Bumann, 3:1 (78.) Kromer. – SR: Scheb. – ZS: 80. – Rote Karte: unbekannt, SpVgg Lindau (74.).

In dieser Partie haben die Gäste zu Beginn besser ins Spiel gefunden. „Lindau hatte auch in der ersten Halbzeit mehr Chancen“, meint TSV-Trainer Mico Susak. Doch nach Wiederanpfiff hat seine Mannschaft endlich Gas gegeben und zurück in die Partie gefunden. Eine Rote Karte für den Gegner mit einem Freistoß für die Gastgeber haben dann zum Ausgleichstreffer geführt. Danach ging es Schlag auf Schlag. Innerhalb von nur fünf Minuten stand es 3:1 für den TSV. „Danach war das Spiel entschieden“, sagt Susak. Ein einfacher Weg war es aber nicht. „Lindau war wirklich ein schwerer Gegner. Bis zum 2:1 war das Spiel auch relativ ausgeglichen“, meint der TSV-Trainer. Dazu gehörte auch, dass es auf beiden Seiten keine 100-prozentigen Chancen gab. Susak weiß, dass es daher bei seiner Mannschaft trotz des Sieges noch etwas zu verbessern gibt. „Das gibt es immer. Aber ein gewonnenes Spiel ist immer ein schönes Spiel“, schließt er ab.

VfB Friedrichshafen II – TSV Tettnang 4:2 (1:1) . – Tore: 0:1 (43.) Dannecker, 1:1 (45.) Troll, 1:2 (46.) Maurer, 2:2 (54.) lsayed, 3:2 (61.) Terbo, 4:2 (62.) Terbo . – SR: Jahnel. – ZS: 80.

Zwei mal gelang es den Gastgebern in dieser Partie, das Ergebnis noch einmal zu drehen. Das erste mal war die U 23 des VfB Friedrichshafen kurz vor der Pause 0:1 zurück. Mit dem Pausenpfiff gelang aber noch der Ausgleich. Direkt zu Beginn der zweiten Spielhälfte schoss der Tabellenführer erneut den Führungstreffer, doch die Mannschaft von VfB-Trainer Wolfgang Fluhr bewies erneut Stärke und schaffte knapp zehn Minuten später wieder den Ausgleich. „Die Jungs haben recht schnell reagiert und danach hatten wir einen regelrechten Lauf“, so Fluhr, der schon mit einem Sieg gegen den Tabellenführer gerechnet hatte. „Ich hab Tettnang gegen Hege beobachtet und wusste, wo wir den Hebel ansetzen müssen“, erklärt der Coach. Sein Team hat dem Gegner Druck gemacht – und damit wussten die Gäste nicht umzugehen. „Wir waren 90 Minuten lang die bessere Mannschaft“, meint er. Doch auch Fluhr sieht noch Verbesserungspotenzial bei seiner Mannschaft. „Es sind einfach Feinheiten, wie beispielsweise Großchancen effizienter zu nutzen“, erklärt der VfB-Trainer. Aber bei einem Sieg gegen den Tabellenführer ist auch er hochzufrieden mit seinem Team.

FC Dostluk Friedrichshafen – TSV Schlachters 2:2 (2:0) . – Tore: 1:0 (25.) Kaya, 2:0 (32.) Kaya, 2:1 (55.) Schiller, 2:2 (90.) Hermann. – SR: Sen. – ZS: 70.

„So ist Fußball eben. Es funktioniert nicht immer so, wie man möchte“, meint FC-Trainer Serkan Buz. Seine Mannschaft hatte bis zur Halbzeitpause die Führung in der Hand. Doch nach Wiederanpfiff haben die Gäste Druck gemacht. „Damit kamen wir nicht klar. Die Jungs wurden hektisch und waren zunehmend verunsichert“, erklärt der Coach. Zwar haben die Gastgeber versucht dagegen zu halten, doch in letzter Minute gelang dem Gegner dann der 2:2-Ausgleichstreffer. „Sicherlich ist das Unentschieden nicht ganz unverdient, aber meiner Meinung nach wären drei Punkte für uns gerechtfertigter gewesen“, fasst Coach Buz die Partie zusammen. Seine Spieler haben mindestens ein Prozent mehr gegeben. Daher ist der Coach auch zufrieden mit seinem Team. „Wir hatten die Partie von Beginn an in der Hand, aber haben am Ende eben unglücklich nur einen Punkt mit nach Hause genommen.“

FC Friedrichshafen – VfL Brochenzell 2:7 (1:3) . – Tore: 0:1 (12.) Scheibitz, 0:2 (20.) Meschenmoser, 0:3 (25.) Hirscher, 1:3 (31.) Wiest, 1:4 (46.) Meschenmoser, 1:5 (60.) Pfister, 2:5 (65.) Wiest, 2:6 (71.) Pfister, 2:7 unbekannt. – SR: Lehleiter. – ZS: 120.

„Wir waren in allen Belangen unterlegen“, gibt FC-Trainer Damir Alihodzic unumwunden zu. Eigentlich war das Ziel seiner Mannschaft, so lange wie möglich die Null gegen den Tabellenzweiten zu halten. Aber bereits nach zwölf Minuten gelang den Gästen der erste Treffer. „Da hat sich einfach die Qualität des Gegners gezeigt“, meint der Coach. Eine Standardsituation bescherte Brochenzell den zweiten Treffer. „Wir hatten dann eigentlich den Anschlusstreffer auf dem Fuß, aber haben verpasst, die Chance zu nutzen“, berichtet Alihodzic, der sich überrascht von seiner Mannschaft zeigt. „Ich hatte eigentlich erwartet, dass sich die Jungs nach dem 1:3 nochmal aufraffen. Stattdessen haben wir uns vom vierten Tor ausknocken lassen“, so der FC-Trainer. In seinen Augen ist die Partie zwar kein Debakel, „aber vielleicht ein halbes.“

TSV Neukirch – SG Hege/Bodolz 3:1 (1:1) . – Tore: 1:0 (2.) Sauter, 1:1 (24.) Grünenburg, 2:1 (59.) Schupp, 3:1 (77.) Nuber. – SR: Kienle.