Für die Towerstars geht es ums Heimrecht in den Pre-Play-offs

Die Ravensburg Towerstars empfangen am Freitag Rosenheim und reisen am Sonntag zu den letzten Hauptrundenspielen nach Bad Nauheim. Trotz Trauer nach dem Tod von Trainer Toni Krinner stehen wichtige Partien in der DEL 2 an.

Eishockey-DEL-2: Ravensburg Towerstars – Starbulls Rosenheim (heute, 19.30 Uhr, Eisstadion). – Für die Ravensburg Towerstars war die Saison aus sportlicher Sicht bislang wahrlich ein steiniger Weg. Aber am Donnerstag war das Auf und Ab im Umfeld des DEL-2-Ligisten urplötzlich ganz weit weggeschleudert. Der überraschende Tod von Trainer Toni Krinner hat für tiefe Betroffenheit gesorgt.

Erst vor einer Woche waren sich die Towerstars bei ihrem Vorschau-Pressegespräch am Donnerstag sicher, dass ihr Chefcoach Toni Krinner nach einem angekündigten Krankenhausaufenthalt aufgrund von Gallensteinen zum Finale der Hauptrunde wieder die Geschicke an der Bande leiten wird. Die Nachricht über den letztlich verlorenen Kampf gegen seine Krebserkrankung hat das gesamte Ravensburger Eishockeylager schockiert. Aber im Profisport gibt es manchmal keine Gelegenheit, sich zeitlich angemessen den Schicksalsschlägen des Lebens zu widmen. Da am Wochenende die letzten beiden Spieltage anstehen, nächsten Dienstag die Best-of-three-Serie der Pre-Play-offs startet, war eine Spielabsage aus Zeitgründen keine Option.

Aus sportlicher Sicht geht es für die Oberschwaben am Wochenende um sehr viel. Die Teilnahme an den Pre-Play-offs hatten sie bereits vergangene Woche abgesichert. Offen ist jedoch noch die Frage nach dem Heimrecht. Dieses ist bei einer so kurzen Serie freilich besonders wichtig und steht deshalb ganz oben auf der Prioritätenliste. Nur zwei Punkte haben die Towerstars Rückstand auf den Siebten Bayreuth, einen einzigen Zähler trennen sie von den Freiburger Wölfen, die auf Rang acht das startende Heimrecht innehaben.

Sicherlich leichter Favorit sind die Towerstars heute Abend, wenn die Starbulls Rosenheim zu Gast in der Eissporthalle sind. Die Oberbayern sind mit viel Zuversicht und Motivation in die Saison gestartet, Ausfälle und fehlende Konstanz sorgten jedoch für einen äußerst holprigen Verlauf. Beinahe die gesamte Hauptrunde belegten sie einen Platz in der Abstiegsrunde. Die ließ sich durch den zuletzt gezeigten Aufwind nicht verändern. Zumindest winkt dem Team von Trainer Franz Steer das Heimrecht in der ersten Runde, hierfür brauchen die Starbulls aber noch mindestens einen Punkt.

Bei den Towerstars will man trotz der schwierigen Situation das Spiel nutzen, mit einem Sieg wieder den einen oder anderen Tabellenplatz gutmachen. Damit hätten sie es wohl in eigener Hand, mit Punkten beim Hauptrundenfinale in Bad Nauheim am Sonntag das Heimrecht für das erste Spiel der Pre-play-offs am Dienstag unter Dach und Fach zu bekommen. Personell müssen sie auf Topscorer Matthieu Tousignant verzichten, bei ihm hat sich inzwischen der Verdacht auf einen Muskelbündelriss im Oberschenkel bestätigt. „Es ist für uns alle schwer vorstellbar, aber das sportliche Leben muss für uns an diesem wichtigen Wochenende mit Kampf und Moral weitergehen“, sagte Ko-Trainer Christopher Oravec.

Damit Spieler, Zuschauer und Fans Gelegenheit haben, ihre Betroffenheit zum Tode von Toni Krinner auszudrücken, liegt vor der Eissporthalle in Ravensburg ein Kondolenzbuch aus, und vor dem Anpfiff in der Eissporthalle wird in einer Trauerminute Toni Krinner gedacht. Wichtig: Da am letzten Wochenende der Hauptrunde alle Spiele zeitgleich laufen müssen, beginnt das Spiel heute bereits um 19.30 Uhr.