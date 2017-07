Regionalsport See Ost Für den VfB Friedrichshafen beginnt die Saison in Weiler

1. Runde im WFV-Pokal ist ausgelost worden. Zweiter Gegner wäre Laupheim oder Ochsenhausen.

Fußball, wfv-Pokal: Die erste Runde im Verbandspokal des Württembergischen Fußballverbandes ist gestern ausgelost worden. sie wird am Samstag, 5. August um 15.30 Uhr gespielt. In der Gruppe 4 stehen sich dann folgende Mannschaften gegenüber. Mit sehr reizvollen Duellen zum Auftakt der neuen Saison. So trifft der VfB Friedrichshafen auf Landesligakollege Weiler, der SV Kehlen bekommt es – ebenfalls auswärts – mit dem Sieger des Bezirkspokals Zollern zu tun. Der TSV Boll spielt in der Kreisliga A. Und Oberligist FV Ravnesburg tritt zum ersten Duell im Rennen um den einzug in den DFB-Pojal beim Bezirksligisten SG Kisslegg an.

SV Mietingen (LL) – TSG Balingen II (LL)

FC 07 Albstadt II (BZL Zollern) – TSV Strassberg (LL)

FV Olympia Laupheim (LL) – SV Ochsenhausen (LL)

SG Kisslegg (Bezirksliga Bodensee) – FV Ravensburg (OL)

TSV Eschach (LL) – SV Weingarten (LL)

SV Schemmerhofen (KLA Riss) – TSV Buch (LL)

TSV Boll (KLA Zollern) – SV Kehlen (LL)

FC Ostrach (LL) – SSV Ehingen-Süd (VL)

SV Oberzell (LL) – FC 07 Albstadt (VL)

FV Altheim (LL) – FC Wangen (VL)

FV RW Weiler (LL) – VfB Friedrichshafen (LL)

VfB Gutenzell (BZL Riss) – FV Bad Schussenried (Bezli Donau)

TSG Ehingen (LL) – TSV Berg (LL)

Mittwoch, 2. August, 18.00 Uhr

SV Sigmaringen (BZL Donau) – SSV Ulm (RL).

Die zweite Runde, Mittwoch, 9. August, 17.45 Uhr: TSG Ehingen/TSV Berg – FC Ostrach/SSV Ehingen-Süd, SV Oberzell/FC Albstadt – TSV Heimenkirch, FV RW Weiler/VfB Friedrichshafen – FV O. Laupheim/SV Ochsenhausen, TSV Eschach/SV Weingarten – TSV Boll/SV Kehlen, VfB Gutenzell/FV Bad Schussenried – SG Kisslegg/FV Ravensburg, SV Sigmaringen/SSV Ulm – SV Schemmerhofen/TSV Buch, FC Albstadt II/TSV Strassberg – FV Ravensburg II, FV Altheim/FC Wangen – SV Mietingen/TSG Balingen II.