Regionalsport See Ost Für TSV Tettnang hat das Gekicke ein Ende

Regionalsport See Ost

Fußballverein ist zurück in der Bezirksliga. Erster Gegner am Wochenende ist der SV Beuren. Schwere Wochen kommen auf den Aufsteiger zu.

Fußball-Bezirksliga: Die Fußballer des TSV Tettnang sind nach Jahren in der Kreisliga A in die Bezirksliga zurückgekehrt.

Für den Aufsteiger aus dem Bodenseekreis beginnt die Saison am Sonntag ab 18 Uhr beim SV Beuren. „Wir sind endlich zurückgekehrt. In der Bezirksliga sollte der TSV Tettnang schon spielen. Hier wird schneller gespielt, hier beginnt das Fußballspielen. Das Gekicke hat für uns ein Ende“, freut sich Thomas Helm, Sportlicher Leiter der Tettnanger Fußballer.

Außerdem fallen noch zwei Spiele gegen die SG Argental an. Beide Vereine gehören zur Stadt Tettnang. Kernstadt gegen Land heißt es dann wieder nach einigen Jahren der Abstinenz. Inflationär wird der Begriff des Derbys verwendet. Hier trifft die Bezeichnung auf den Punkt zu. Thomas Helm sprudelt: „Doch wir drücken auf die Bremse, weil dieses Derby erst am zweiten Spieltag stattfindet." Der erste Gegner für den TSV Tettnang heißt SV Beuren. Deshalb fokussiert sich Helm dann doch auf ihn: „Wir haben einen schweren Saisonstart erwischt, schließlich hat der SV Beuren am Ende der vergangenen Saison den dritten Platz belegt. Er hat eine Mannschaft, die aus einigen Spielern besteht, die schon höherklassig gespielt haben. Wir werden sicher nicht Favorit sein.“

„Die kommenden Wochen werden auf dem Papier kaum leichter werden", sagt Helm vorausschauend, denn dort habe man es, wie schon zuvor in Beuren, hauptsächlich mit Mannschaften aus dem Allgäu zu tun. Mit Blick auf die vergangene Saison wird die Schwere der Aufgaben deutlich: Die ersten sechs Plätze waren ausschließlich mit Mannschaften aus dem Allgäu besetzt. Eine gute Vorbereitung wird bei diesen Gegnern geradezu elementar. „In den ersten Einheiten haben noch einige gefehlt. Entweder weil Spieler im Urlaub waren oder einige noch beim Studium Prüfungen hatten. Seit vier Wochen allerdings haben wir fast immer alle Mann auf dem Trainingsplatz“, freut sich der Sportliche Leiter des Vereins.

Mit an Bord sind auch einige neue Spieler. Manche aus der eigenen Jugend, andere von extern. Vom FC Friedrichshafen ist Marius Wiest nach Tettnang gewechselt. Er habe bisher alle Spiele gemacht, erzählt Helm. Er habe Gardemaß, sei 195 cm groß, stark beim Kopfball, technisch durchaus beschlagen. Helm könnte sich vorstellen, dass der Neuzugang im ersten Spiel bereits in der Startelf steht. Das aber, sagt der TSV-Funktionär, entscheide alleine der Trainer.

Der heißt wie in der vergangenen Saison Dieter Koch. Ahmet Özsoy sei auch ein Mann für die Startelf. Er könnte den Platz für den verletzten Massimiliano Ferraro einnehmen. Özsoy ist vom FC Kluftern aus der Bezirksliga Badischer Bodensee gekommen. „Er ist 30 Jahre alt, bringt Erfahrung mit und strahlt Ruhe aus“, erklärt Helm. Keeper Kevin Basner, der von der SG Argental zum TSV Tettnang zurückgekehrt ist, habe sich verletzt, sodass er nicht für die Startelf gegen Beuren vorgesehen werden könne. Bei den anderen neuen Akteuren, ob extern oder intern, müsse man noch abwarten, sie müssten sich erstmal an die Bezirksliga gewöhnen. Auf alle Fälle ist die Stimmung gut. Alles scharrt mit den Hufen. Jetzt kann es losgehen. Das Drittrundenspiel im Bezirkspokal mit dem 6:2 gegen Ratzenried II ist Geschichte. Der Tettnanger Fokus liegt nun auf dem Spiel beim SV Beuren.

Kader TSV Tettnang

Tor: Kevin Basner, Dennis Dreher, Jörg Fischer, Daniel Geibel.

Abwehr: Fabian Buchmaier, Felix Eberhardt, Kristijan Krajina, Lukas Maurer, Nils Maurer, Tobias Merk, Ahmet Özsoy, Christian Rasch, Oliver Spengler, Alexander Strohmaier, Marvin Tabler, Marius Wiest, Marcus Zerlaut.

Mittelfeld: Elvis Berisaj, Andy Chau, Jörg Dannecker, Massimiliano Ferraro, Simon Hamma, Jonas Jekel, Tim Letsche, Luca Marschall, Ruben Meschenmoser, Assan Sannoh, Patrick Tomazic Raphael Weiß.

Angriff: Patrick Dannecker, Matthias Gerlach, Fabian Wanner.