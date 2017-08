Regionalsport See Ost Fünf Disziplinen beim Fischbacher Abendsportfest

Bei den Fischbacher Abendsportfesten am Freitag werden Sprint, Langstreckenläufe sowie Stabhochsprung und Speer-Paarwurf angeboten.

Leichtathletik: Am heutigen Freitag stehen beim Fischbacher Abendsportfest Zeitläufe über 200, 3000 und 5000 Meter auf dem Programm. Mit Stabhochsprung und dem Speer-Paarwurf werden zwei technische Disziplinen angeboten.

Die Stadionrekorde in fast allen ausgeschriebenen Disziplinen sind exzellent und überdauerten bisher Jahrzehnte. Eine Verbesserung wäre da schon eine Sensation. Einzig im Speerwerfen gab es 2016 eine Stadionbestweite. U-18-Vizeweltmeisterin Johanna Siebler (LC Überlingen) erzielte erstklassige 47,85 Meter, sie wird allerdings diesmal voraussichtlich in Fischbach fehlen und statt dessen bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm als Vizemeisterin des Vorjahres in dieser Disziplin starten.

Fischbacher Abendsportfest heute

200 Meter: 18 Uhr 3000 Meter: 18,45 Uhr 5000 Meter: 19.30 UhrStabhochsprung: 19.30 UhrSpeer-Paarwettbewerb: 18 Uhr