Regionalsport See Ost Fünf Ailinger Taekwondokas im Finale

Regionalsport See Ost

Zweimal Gold und dreimal Silber erkämpft. Erfolgreiche Nachwuchssportler auf den Matten der Schaffhausen Open in der Schweiz.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Taekwondo: Der Taekwondo Ailingen hat bei den Schaffhausen Open in der Schweiz zweimal Gold und dreimal Silber erkämpft. „Ein gutes Endergebnis“, sagt Cheftrainer Giuseppe Pistillo, „aber wer gesehen hat, wie sie in den Vorrunden abgeräumt haben, der kann mit Silber nicht zufrieden sein.“

Der Jüngste aus dem Ailinger Team, Florian Jeckl, zeigte die spektakulärsten Ailinger Kämpfe. Im Viertelfinale ließ er seinem Gegner aus der Schweiz in der ersten Runde kaum Zeit zu verschnaufen: Blitzschnell war er in Führung. Erst in der Endrunde wurde er unvorsichtig und kassierte einige Gegentreffer. Das 28:10 spricht dennoch für sich. Im Halbfinale machte es Florian spannender. Bis zuletzt bot er sich mit seinem Gegner ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Schließlich sollte der erste Punkt entscheiden. Florian schlug präzise zu, holte sich das Ticket ins Finale. Im Kampf um Gold war der Ailinger scheinbar erst richtig warm. Obwohl sein Gegner um einiges größer war, ließ er ihm kaum Konterchancen. Mit einem klaren 14:5 holte sich Florian Jeckl die erste Goldmedaille für den Taekwondo Ailingen.

Noch klarer machte es Anita Fenrich. Kurz vor Wettkampfende verfiel sie in ihrem Finalkampf in einen Punkterausch. Kopftreffer auf Kopftreffer folgte, bis sie ihren Kampf mit 21:1 vorzeitig beendete. Stolz überreichte der Kampfrichter Anita dafür die zweite Goldmedaille für Ailingen.

Aurora Crimi und Selina Palumbo starteten bissig in ihre ersten Kämpfe. Die eine siegte direkt durch K.o., die andere mit einem 14:0. Auch die weiteren Kämpfe gewannen die beiden Mädchen souverän. „Aber dann im Finale haben sie plötzlich geschlafen“, moniert Trainer Salvatore Crimi. Kaum ein Kick der Ailingerinnen traf die Gegnerin, parieren konnten die beiden kaum. Schließlich verloren Selina (2:6) und Aurora (6:20) ihre Finalrunden. Dennoch holten die beiden Kämpferinnen stolz die Silbermedaille ab.

Schließlich trat die älteste Ailingerin an diesem Tag auf die Matte. Gökcem Gültekin musste bei den vergangenen Turnieren einige Niederlagen einstecken. Doch in Schaffhausen startete sie selbstbewusst und das machte sich bezahlt: Mit 16:4 schickte sie ihre Viertelfinal-Gegnerin nach Hause. Im Halbfinale ging es wesentlich taktischer zu. Gökcem tastete sich viel an und wartete auf den richtigen Moment. „Sie hat alles richtig gemacht, auch wenn sie ein paar dieser Momente verpasst hat“, lobt ihr Trainer Alexander Dick. Schließlich zog die Ailingerin mit einem 9:4 ins Finale ein. Dort erging es ihr ähnlich wie ihren Teamkolleginnen zuvor. Die tollen Siege waren wohl vergessen, kein Kick wollte mehr klappen. Mit einem Endstand von 0:4 holte sich Gökcem Silber und damit die letzte Medaille für den Taekwondo Ailingen.