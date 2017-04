Ravensburg Frust aus Vorrunde noch immer im Hinterkopf

FV Ravensburg nimmt Selbstvertrauen aus Pokalspiel mit. Vorrundenspiel in Spielberg nach Haselnusswürfen abgebrochen.

Fußball-Oberliga: FV Ravensburg – SV Spielberg (heute, 15.30). – „Wir sind hochmotiviert. Das ist das Spiel, über das wir uns in den vergangenen Wochen neben dem Pokalspiel gegen Freiberg sehr viel unterhalten haben“, sagt Ravensburgs Trainer Wolfram Eitel vor dem Heimauftritt seiner Mannschaft gegen den SV Spielberg. „Das Verhalten von Mannschaft und Verantwortlichen der Spielberger ist immer noch präsent.“ Auch aus den Gerichtsverhandlungen seien die negativen Eindrücke von Spielberger Seite im Hinterkopf. All das möchte der FV Ravensburg heute „gerade rücken.“

Rückblick: Anfang Oktober führen die Ravensburger in Spielberg 13 Minuten vor dem Ende mit 4:2. Aus dem Nichts unterbricht Schiedsrichter Jakob Paßlick die Partie, weil sein Assistent von einigen Gäste-Zuschauern mit Haselnüssen beworfen und beleidigt worden war. Die Partie wird später nicht mehr angepfiffen, sondern abgebrochen – ohne dass Ravensburg vorgewarnt wurde. Dem Verein wurde die Chance genommen, deeskalierend auf die acht Personen des eigenen Fanklubs einzuwirken. Was den Oberschwaben zudem missfiel: Trainer und Mannschaft des SV Spielberg hatten sich nicht bereit gezeigt, nochmals auf den Rasen zurückzukehren und sprachen hinterher von permanenten Unruhen aus dem Ravensburger „Fanblock“.

Der „Frust aus der Vorrunde“ sei deshalb „noch immer präsent“, sagt Eitel, der seine Spieler nicht zusätzlich motivieren muss. Allerdings wolle man versuchen, sich aufs Sportliche zu konzentrieren, erklärt der Coach. Ins Spiel geht Ravensburg nach dem gewonnenen Pokalspiel in Freiburg „mit einer großen Portion Selbstvertrauen. Wir haben viele gute Elemente gezeigt. Wenn wir diese wieder an den Tag legen und wir zudem den Schwung aus der zweiten Halbzeit des Balingen-Spiels mitnehmen, haben wir eine riesige Chance, die Punkte in Ravensburg zu behalten.“ Spielberg schwebt nach langer Negativserie als 13. in akuter Abstiegsgefahr.

Im Vergleich zu den vergangenen Oberliga-Partien bot der FVR, Tabellensiebter, unter der Woche wieder über 90 Minuten ein starke Leistung und wurde mit dem neuerlichen Halbfinaleinzug belohnt. „Diese Freude und Spielfreude müssen wir in die Liga rüberbringen“, fordert Eitel seine Spieler auf, endlich auch im Alltag ihr wahres Gesicht zu zeigen. Mit welchem Personal seine Mannschaft auflaufen wird, war dem Trainer gestern Nachmittag selbst noch nicht klar. „Rahman Soyudogru hat die ganze Woche nicht trainiert, zudem gibt es einige angeschlagene Spieler aus dem Freiberg-Spiel. Es gibt noch Fragezeichen.“

Allerdings kündigte er gleichzeitig an dass es „vielleicht eine Überraschung“ in der Startelf geben könnte. Eine Veränderung zum Dienstag ist sicher: Haris Mesic wird heute ins Ravensburger Tor zurückkehren. In Balingen und – wie in allen Pokalspielen dieser Saison – auch in Freiberg stand Kevin Kraus zwischen den Pfosten. Trotz dessen starker Leistung schenkt Eitel in der Liga weiterhin Mesic das Vertrauen, wohlwissen dass „sich beide strecken“ müssen. „Kevin hat seinen Job sehr gut gemacht und war der Garant schlechthin in Freiberg. Er hat seine Visitenkarte hinterlassen.“

Etwas überrascht hatte im Pokalspiel die Position von Harun Toprak. Der spielte als zweite Spitze neben Steffen Wohlfarth und machte seine Sache laut Eitel sehr gut. Toprak habe für „richtig viel Tempo im vorderen Bereich“ gesorgt. „Er hat sich für die Mannschaft aufgeopfert.“ Ob Toprak heute spielt, wird sich zeigen. Die Aufstellung ist für Eitel zweitrangig. Es geht vor allem um die Revanche für das Hinspiel.