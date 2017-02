Frauen der HSG Friedrichshafen-Fischbach zeigen gute Reaktion

Bezirksligahandballerinnen besiegen Saulgau mit 28:14. HSG Friedrichshafen-Fischbach ist jetzt punktgleich mit Feldkirch auf dem dritten Platz.

Handball-Bezirksliga, Frauen: HSG Friedrichshafen-Fischbach – TSV Bad Saulgau 28:14 (14:8). – Die Bezirksligahandballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach haben nach ihrer bitteren Niederlage gegen Ludwigsfeld eine gute Reaktion gezeigt. Gegen Tabellenschlusslicht Bad Saulgau erspielte sich die Mannschaft von Trainer Damir Turnadzic einen deutlichen Sieg. „Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. In der ersten Halbzeit haben wir zwar nicht überragend gespielt, aber schlussendlich doch verdient gewonnen“, fasst der Trainer das Spiel zusammen.

Nachdem die Mannschaft am vergangenen Wochenende verletzungs- und krankheitsbedingt auf acht Spielerinnen hatte verzichten müssen, meldeten sich Ina Diemer und Katharina Stellmacher zurück im Trikot der HSG. Zudem wurde die Mannschaft durch U-21-Spielerin Dorothea Diemer unterstützt. Weiterhin musste die Mannschaft auf Lea Scharr, Annika Rist, Helena Pechar und Ines Münzer verzichten. Die HSG-Damen kamen in den Anfangsminuten der Partie nicht richtig in Tritt. In der Abwehr mangelte es an Abstimmung, im Angriff an der Konzentration. Bis zur 20. Spielminute konnte sich keine Mannschaft absetzen (7:7). HSG-Trainer Damir Turnadzic nahm eine Auszeit und rüttelte seine Mannschaft wach. Seine Worte fruchteten, die Friedrichshafenerinnen legten einen 6:0-Lauf binnen fünf Minuten aufs Parkett und stellten drei Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit auf 13:7. In dieser Phase arbeitete die HSG-Defensive engagiert und zwang die Gäste immer wieder zu schwierigen Abschlüssen, welche sichere Beute für die HSG-Torfrau waren.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeberinnen deutlich besser ins Spiel. Begünstigt durch eine Überzahlsituation erhöhte die HSG vorentscheidend auf 18:9 (38.). Auch im weiteren Spielverlauf ließen die Gastgeberinnen dem TSV Bad Saulgau wenige Möglichkeiten. Durch druckvolles Tempospiel gelang es ihnen immer wieder, Lücken in die gegnerische Abwehr zu reißen und ihr Chancen zu nutzen. Bis zum Schlusspfiff baute die HSG ihren Vorsprung auf 28:14 aus und durfte mit der Schlusssirene einen weiteren Heimsieg bejubeln.

„Wir sind auf dem richtigen Weg. Weil andere Mannschaften wichtige Punkte liegengelassen haben, stehen wir wieder punktgleich mit dem HC BW Feldkirch auf dem dritten Tabellenplatz“, sagte der HSG-Trainer nach der Partie. „Ich hoffe, dass unsere Verletzten bald wieder zurück kommen, damit wir unser Ziel, unter den Top drei zu stehen, erreichen können“.

HSG FN-Fischbach: Amann, Rölli (Tor), Stellmacher (9/3), Feßler (6/3), I. Diemer (5), Henrichs (3), Haid (2), Nothelfer (2), Wildner (1), Heim, D. Diemer.