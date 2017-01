Frauen der HSG Friedrichshafen-Fischbach bleiben im Meisterschaftsrennen

Kreisliga-A-Handballerinen aus Friedrichshafen und Fischbach gewinnen Derby in Ravensburg hauchdünn mit 18:17.

Handball-Kreisliga A, Damen: TSB Ravensburg II – HSG Friedrichshafen-Fischbach II 17:18 (9:9). – (kst) Die zweite Damenmannschaft der HSG Friedrichshafen-Fischbach ist nach diesem Derbysieg weiter im Rennen um die Meisterschaft. Am vergangenen Samstag besiegte das Team von Trainer Peter Horvarth den TSB Ravensburg II und klettert somit in der Tabelle auf einen aussichtsreichen dritten Platz. Das Hinspiel hatte die HSG zwar auch gewonnen, jedoch wurde ihr der Sieg aberkannt.

Die Gäste vom Bodensee starteten mit Tempo in die Partie. Schöne Kombinationen führten zu Toren. Schnell konnte sich die Mannschaft ein kleines Polster erspielen, Vanessa Stordel erzielte das 5:2 (16. Minute). Die Abwehr arbeitete schnell und aggressiv. Im weiteren Spielverlauf ließ die Konzentration im Friedrichshafener Angriffsspiel nach, im Abschluss fehlte die Präzision, zudem landeten einige Würfe unglücklich am Pfosten oder der Torlatte. Folgerichtig verkürzte Ravensburg, glich zur Pause sogar aus.

Nach dem Seitenwechsel konnte sich bis zum Schluss keine Mannschaft absetzen. Die HSG ließ dabei aber einige Chancen liegen und verpasste somit die erneute Führung. Ravensburg auf der anderen Seite nutzte seine Tormöglichkeiten, ging in Führung (14:13; 43. ). Trotzdem gab sich die HSG nicht geschlagen, ließ die Gastgeberinnen nicht davonziehen und erzielte erneut den Führungstreffer (16:15; 50.). Nach einer Auszeit der HSG stabilisierte sich die Abwehr nochmals und bog nach einem Treffer von Dorothea Diemer per Strafwurf endgültig auf die Siegerstraße ein. Positiv hervorzuheben ist, dass sich alle Feldspielerinnen in die Torschützenliste eintragen konnten.

HSG FN-Fischbach: Hackenberg (Tor), Diemer (6/5), Stordel (3), Weishaar (2), Szabo (2), Seliger (2), Helfricht (1), Pilsner (1/1), Wuhrer (1).