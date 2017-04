Regionalsport See Ost Frank Enderle: "Digitale Zeitalter verändert viel"

Am Montag feiert beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Lettland Frank Enderle sein zehnjähriges Jubiläum als Pressesprecher der Ravensburg Towerstars.

Die deutsche Nationalmannschaft gastiert im Eishockeystadion. Warum gerade Ravensburg?

„Da das Nationalteam tags zuvor in Bietigheim zu Gast ist, bot sich Ravensburg regional an. Die Towerstars sind übrigens erstmals gemeinsam mit dem EV Ravensburg Ausrichter, da sie inzwischen selbst Mitglied im DEB sind.“

Für die Eishockeyfans in Oberschwaben eine besondere Angelegenheit, aber auch für Sie: Am 1. Mai sind Sie zehn Jahre Pressesprecher der Ravensburg Towerstars. Wie sind Sie zu diesem Job gekommen?

„Angefangen habe ich als Kameramann für die Video-Teamanalyse, später kam unter Trainer Gerhard Brunner verstärkt die Mithilfe bei der Pressearbeit hinzu. Als die eigenständige Profi-GmbH kurz vor der Gründung stand, hat die Geschäftsführung angefragt, ob ich mir diesen Posten vorstellen könnte. Ich habe sehr gerne zugesagt.“

Waren Sie von Anfang Eishockeyfan?

„Als Kind und Jugendlicher habe ich Fußball gespielt. Im A-Jugendalter habe ich mich mehr und mehr für Eishockey begeistert und bin mit 14 Jahren in den EVR-Fanclub eingetreten. Ich habe schon damals selten ein Spiel verpasst.“

In den vergangenen zehn Jahren hat sich aus dem Amateurverein EV Ravensburg, der am St. Christinahang – das Stadion unter freiem Himmel war Kult – gespielt hat, ein professioneller und in der DEL 2 hochgeschätzter Verein entwickelt. Wie haben sich die Aufgaben des Pressesprechers in den zehn Jahren verändert?

„Früher lag der Schwerpunkt auf der textlichen Pressearbeit wie Vor- und Nachberichte sowie Neuzugänge oder Verletzungsausfälle. Inzwischen sind organisatorische Tätigkeiten bei den Heim- und Auswärtsspielen aber deutlich umfangreicher geworden. Das fängt bei der Bereitstellung von WLAN-Zugängen für Pressevertreter an und endet nach dem Spiel mit der Pressekonferenz.“

Was ist aus Ihrer Sicht besser geworden, was müsste verbessert werden?

„Das digitale Zeitalter hat viel verändert. Die Kommunikation mit den Medien, aber auch innerhalb der eigenen Klub-Struktur ist jetzt viel unkomplizierter. Der größte Schritt wurde sicher durch die Schaffung einer ligaweiten Struktur über die DEL-2-Zentrale in Köln gemacht. Dort gibt es feste Ansprechpartner, man trifft sich auf Tagungen mit Kollegen, und trotz der sportlichen Rivalität sind wir teils seit Jahren gut befreundet. Luft nach oben gibt es sicher noch bei der Infrastruktur für die Presse- und Medienarbeit in den einzelnen Stadien. Da ist selbst in modernen Arenen nicht alles optimal.“

Zehn Jahre und Hundertausende von Kilometern auf deutschen Autobahnen: Was ist Ihnen als schönstes, als schrecklichstes und als skurrilstes Erlebnis in Erinnerung geblieben?

„Besonders positiv in Erinnerung geblieben ist mir das DEB-Pokal-Halbfinale in Bremerhaven. Gemeinsam mit rund 50 Fans flogen wir von Memmingen nach Bremen. Das Spiel wurde gewonnen und tags darauf war die Stimmung im Flieger natürlich prächtig. Eher weniger toll war der Bruch einer Achsaufhängung am Teambus. Gerade waren wir nach dem Spiel in Bad Nauheim losgefahren, als uns ein derber metallener Knall zunächst drei Stunden Wartezeit und dann eine nicht eingeplante Nacht in einem örtlichen Hotel bescherte.“

54 Spiele in der Normalrunde, dann noch mal „best of seven“ bis zum Titelgewinn, der den Towerstars ja auch schon geglückt ist: Bleibt noch Zeit für Freizeit. Und wenn ja, wo trifft man den Pressesprecher, wenn er sich nicht mit Eishockey beschäftigt.

„Ausgleich finde zum einen als Musiker in einer Pop- und Rockband, außerdem ist mir das Rutenfest und das Ausbilden der Schützentrommler der Realschulen eine langjährige Herzensangelegenheit. Und wenn dann noch Zeit bleibt, wandere ich mit meiner Frau gerne durch die schöne Region Bodensee-Oberschwaben.“

Angenommen, Sie hätten drei Wünsche frei? Welche wären das?

„Ganz klar natürlich zunächst einmal Gesundheit. Aus sportlich beruflicher Sicht wäre mein Wunsch, dass es zwischen DEL und DEL 2 endlich eine klare Struktur zu Auf- und Abstieg gibt und dieses leidige Thema endlich geklärt wird. Und wenn dann noch ein Wunsch frei wäre, wäre mir eine erfolgreichere und emotional weniger aufgewühlte Saison als die vergangene durchaus willkommen.“

Zur Person

Frank Enderle ist 49 Jahre alt, in Ravensburg geboren und verheiratet. Zusammen mit seiner Frau Kim gründete er 2000 eine eigene Presse- und Medienagentur, zuvor war er Zivilangestellter bei der Bundeswehr in Weingarten und Laupheim. Die Tätigkeit als Presseprecher der Ravensburg Towerstars übernahm er im Mai 2007 mit der Ausgliederung der Profimannschaft aus dem Stammverein EV Ravensburg.