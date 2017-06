Regionalsport See Ost Florian Röser trotzt Konkurrenz und Temperaturen

Andrea Schönenberger dominiert die Frauenwertung. Der Ravensburger Stadtlauf knackt erneut die Teilnehmermarke von 2500 Teilnehmern.

Laufsport: Zum 28. Mal ging in der Ravensburger Innenstadt der Stadtlauf mit dem Motto „Ravensburg läuft“ über die Bühne. Auch in diesem Jahr wurde die Veranstaltung dem Anspruch mehr als gerecht, zu den Top 10 der baden-württembergischen Laufsport-Events zu gehören. Tausende von Zuschauern säumten den Streckenverlauf, feuerten die Läufer lautstark an. Besonders gut tat diese mentale Unterstützung offensichtlich dem für den TV Konstanz startenden Florian Röser.

Er sollte den abendlichen Hauptlauf über zehn Kilometer auf besondere Art dominieren und siegte mit einer Zeit von 32:51 Minuten. Die lag zwar nicht in der Nähe des Streckenrekords, der Vorsprung von 52,1 Sekunden auf den Zweitplatzierten, den Lokalmatador Jannik Schaufler, sprach dennoch Bände. „Nach eineinhalb Runden habe ich ein bisschen angezogen und habe gemerkt, dass Jannik etwas abfällt – dann ist es vom Kopf her auch etwas einfacher“, freute sich der 24-Jährige triefend nassgeschwitzt. „Aber die Temperaturen waren echt heftig“, ergänzte der Sieger nach dem Zieleinlauf. Dritter wurde Vorjahressieger Paul Snehotta, ebenfalls aus Konstanz.

So richtig glücklich über den doch durchaus überraschenden Sieg in der Frauenwertung war Andrea Schönenberger aus Mengen, die für die Kinderstiftung Ravensburg an den Start ging. Die 43-Jährige siegte mit 44:05 Minuten vor Laura Hug (44:29) und Brigitte Hofmann (45:35). Dass es bei ihrer siebten Teilnahme in Ravensburg erstmals für einen Sieg gereicht hatte, analysierte die Siegerin überraschend bescheiden: „Es haben heute halt doch auch die ganz schnellen Top-Läuferinnen gefehlt.“ Sie strahlte jedoch nicht nur über ihren Sieg, sondern auch über die generelle Grundstimmung. „Das ist einfach der beste Lauf überhaupt hier in der Gegend, ich komme immer hierher, egal was sonst ist“, legte Andrea Schönenberger nach.

Hochzufrieden war auch die Stadt Ravensburg, die gemeinsam mit dem Sportverband das Event organisiert und mit mehr als einhundert ehrenamtlichen Helfern lokaler Sportvereine auch durchführt. „Wir haben die Marke von 2500 geknackt, das macht uns wieder einmal sehr stolz“, sagte Organisator Karlheinz Beck vom Amt für Schule, Jugend und Sport. Mit 800 registrierten Läufern waren die Startplätze beim Hauptlauf ohnehin restlos ausgebucht, zuvor wuselte es am Nachmittag bei den Bambini- und Jugendläufen sowie den Firmen- und Vereinsstaffeln nur so auf der Strecke und den engen Gassen der Altstadt. Auch hier sorgten Eltern, Freunde und Kollegen bei fast 30 Grad im Schatten für mentale Unterstützung. Dass bis auf einen kleinen Sturz bei einem Schülerlauf und einem zwischenzeitlich verlorenen gegangenen Kind keine Zwischenfälle verbucht wurden, veranlasste auch Oberbürgermeister Daniel Rapp zu einem klaren Fazit. „Ich glaube, das war der schönste Stadtlauf, den wir je hatten.“

Alle Ergebnisse von „Ravensburg läuft“ finden Sie im Internet unter www.reischmann.biz/stadtlauf