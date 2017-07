Regionalsport See Ost Fischbacher Tennis-Damen steigen auf

Tennismannschaft spielt kommende Saison in der Verbandsstaffel. Match- und Satzverhältnisse entscheiden über den Aufstieg für das Team vom Bodensee.

Tennis, Staffelliga, Damen: TSV Fischbach – SV Aßmannshardt 3:3. – Am Sonntag, dem letzten Spieltag der Saison, traten die Damen zuhause gegen den Tabellenvierten an. Es war schon vor dem ersten Match klar, dass ein Sieg den Aufstieg für die Gastgeberinnen bedeuten würde. Bei einer Niederlage wäre dieser abhängig vom Match oder Satzverhältnis der anderen punktgleichen Mannschaften an diesem Spieltag.

Die Schwestern Katharina (LK9, 6:0, 6:2) und Stephanie Schostok (LK16, 6:2, 6:4) punkteten in den Einzeln. Im zweiten Doppel holten Katharina Schostok und Janet Kammerer (LK23) mit 7:6 und 6:4 den dritten Punkt zum 3:3-Endstand. Beim 6:6-Zwischenstand nach Sätzen entschied am Ende das Game-Verhältnis, in welchem das Team aus Fischbach mit 46:54 knapp unterlegen war. Da aufgrund dieser Niederlage nun drei Teams innerhalb der Gruppe punktgleich waren, entschied das Match- und Satzverhältnis über die Platzierungen zum Abschluss der Verbandsrunde. Am Ende sicherte sich das Team aus Fischbach haarscharf vor dem TSV Erbach sowie dem TC Biberach den ersten Tabellenrang und damit den Aufstieg in die Verbandsstaffel.

Damen 30, Staffelliga: TSV Fischbach – TV Dettingen 4:2. – Sandra Matousek (LK16, 7:6, 6:4), Sanja Nad (LK18, 6:4, 5:7, 10:7) und Nina Möller (LK23, 6:3, 6:0) in den Einzeln sowie das Doppel Sandra Matousek/Sanja Nad (2:6, 7:6, 10:8) sorgten für den Erfolg. Damit belegt das Team am Ende der Saison einen sehr guten zweiten Tabellenrang.

Herren 30, Oberliga: TC Kusterdingen – SG Ailingen/Fischbach 7:2. – Die Spielgemeinschaft unterlag auch am letzten Spieltag auch das sechste Saisonspiel. Die beiden Punkte für Ailingen/Fischbach holten Florian Maier (LK15, 6:1, 6:3) und das dritte Doppel, Mark Wicker (LK11)/Florian Maier (6:4, 6:3). Damit steigt das Team in die Verbandsliga ab.

Herren 50, Bezirksliga: ESV Friedrichshafen – TSV Fischbach 6:3. – Am Samstag spielten die Herren im Lokalduell um den Aufstieg in die Bezirksoberliga. In den Einzeln bewiesen Reinhold Kortus (LK21, 4:6, 6:4, 10:8) und Martin Ortmann (6:1, 4:6, 10:8) im Match-Tiebreak Nervenstärke und bewahrten das Team somit vor einer vorzeitigen Entscheidung nach den Einzeln. Den weiteren Punkt zum 3:6-Endstand holten Uwe Hempel (LK19)/Marin Ortmann (LK22) mit 7:5 und 7:5 im zweiten Doppel. Über die Gruppenplatzierung entschied beim 4:2-Gleichstand nach Punkten von vier Vereinen das Match-Verhältnis. Hier zog das Team aus Fischbach knapp den Kürzeren und wurde vom SV Fronhofen auf den zweiten Tabellenrang verwiesen.

Herren 65, Staffelliga: SG SSV Ulm/TK Ulm – TSV Fischbach 2:4. – Bereits am Mittwoch war das Team in Ulm angetreten. Erich Becker (LK18, 6:1, 6:2), Rainer Michel (LK 20, 7:6, 6:1), Armin Buzga (LK23, 6:2, 6:4) sowie das zweite Doppel Berthold Schwarz (LK20)/Armin Buzga (6:0, 6:4) punkteten zum 4:2. Aufgrund des schlechteren Matchverhältnisses im Gruppenvergleich verbleibt Fischbach dennoch auf dem letzten Tabellenplatz und konnte den Abstieg etwas unglücklich nicht verhindern.