Regionalsport See Ost Finale der Abendsrportfeste in Fischbach

Abendsportfeste 2017 werden am Freitag zum letzten Mal in dieser Saison veranstaltet. Vier verschiedene Disziplinen sind im Angebot im Albert-Müller-Stadion.

Leichtathletik: Das Finale der 44. Fischbacher Abendsportfeste steht heute Abend an, mit Stundenlauf, 1000 Meter, Hürdensprints und Hochsprung auf dem Programm.

Heute gehen die die 44. Fischbacher Abendsportfeste mit dem traditionellen Stundenlauf und dem Hochsprung zu Ende. Ebenfalls im Programm sind Hürdensprints und Zeitläufe über 1000 Meter.

Im Stundenlauf erzielte in den Vorjahren der Vorarlberger Dr. Thomas Summer (SG Götzis) die weitesten Strecken. 2015 hatte er sich mit dem Kenianer Paul Ndungu den Sieg geteilt. Beide Läufer erreichten starke 17,7 Kilometer. Am Stadionrekord des Donaueschingers Hans Wiegand (18,66 Kilometern) vermochte das Duo allerdings auch nicht zu rütteln. Über 1000 Meter gewann im Vorjahr der zur deutschen Spitze auf den Mittel- und Langstrecken zählende Marcel Fehr von der SG Schorndorf in 2:30,60 Minuten.

Die Hürdensprints (80m, 100m und 110 Meter) werden ab 17.30 Uhr im Fischbacher Albert-Müller-Stadion Stadion gestartet, der Hochsprung beginnt um 18 Uhr und die 1000 Meter wurden auf 18.30 Uhr festgesetzt. Der Stundenlauf wird als letzte Veranstaltung der diesjährigen Abendsportfeste um 19.15 Uhr angeschossen.

Meldungen an: www.ladv.de oder tanja.griebel@gmx.ce. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor Wettkampfbeginn möglich. Weitere Informationen über Änderungen unter: www.tsvfischbach.de