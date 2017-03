Fechterinnen des VfB Friedrichshafen dominieren

VfB Friedrichshafen beim Regio-Cup in Reutlingen mit acht Sportlern am Start. Noemi Heilmann und Britta Amann auf dem Treppchen. Die Herren können sich nicht ganz vorn platzieren.

Fechten: (mh) Acht Fechterinnen und Fechter des VfB Friedrichshafen haben am Regio-Cup-Turnier in Reutlingen teilgenommen. Noemi Heilmann siegte mit dem Degen, Britta Amann entschied die Säbelkonkurrenz für sich, mit dem Florett wurde sie Zweite. Bei den Herren reichte es nicht zu Platzierungen ganz vorn.

Im Degenwettbewerb der Damen traten Jasmin Birkenmaier und Noemi Heilmann auf die Fechtbahn. In der Vor- und Setzrunde gewannen Noemi und Jasmin nur einmal, was für die beiden die Setzplätze neun und elf für das K.-o.-System bedeutete. Jasmin, die erst seit etwas mehr als einem Jahr fechtet, unterlag in der ersten Runde Silek Hargina (FS Pforzheim) und im Hoffnungslaufgefecht Nicole Dröden (SG Weinstadt). Jasmin Birkenmaier belegte den elften Schlussrang. Noemi war etwas angefressen von ihrer Vorrundenleistung und ging mit etwas Wut im Bauch in die Ausscheidungsgefechte. Im ersten Vergleich schlug sie Vera Öttinger, die deutsche Friesenmehrkampfmeisterin, klar mit 15:10, bevor Noemi im Achtelfinale auf die Top-Gesetzte Melanie Lippert (TG Schwenningen) traf. Da entwickelte sich ein tolles Duell zweier offensiv fechtenden Kontrahentinnen, in dem Noemi sich haarscharf mit 15:14 durchsetzte.

Im Viertelfinale kam es zu einer fechttypischen Kuriosität. Lippert hatte sich über den Hoffnungslauf durchgesetzt und kam als Beste der Verliererrunde in die Runde der letzten acht: Heilmann und die Schwenningerin standen sich erneut gegenüber. Diesmal war Noemi das Selbstbewusstsein des vorigen Sieges anzumerken. Die 17-Jährige übernahm das Heft und gewann ungefährdet mit 15:12. Im Halbfinale wurde Ivana Zeba (KV Laupheim) klar mit 12:8 besiegt und so traf sie im Finale auf Saskia Knupfer (TSV Pliezhausen). In einem spannenden Kampf mit wechselnden Führungen setzte sich Noemi mit 15:13 durch und sicherte sich ihren umjubelten ersten überregionalen Turniererfolg.

Britta Amann war Außenseiterin mit dem Florett. Trotzdem gewann sie sowohl in der Vor- als auch der Zwischenrunde alles und wurde zur Nummer 1 der K.-o.-Runde. Auch da marschierte die Sportwartin des VfB unbeirrt mit hohen Siegen bis ins Finale, wo ihr Ronja Habermann (VfL Kirchheim) gegenüberstand. In einem ausgeglichenen Gefecht hatte Britta zum Teil etwas Pech, verlor 9:11 und wurde Zweite. Im Säbelwettbewerb der Damen glänzte sie noch mehr. In der Vor- und Zwischenrunde erneut unbesiegt, traf sie im Finale erneut auf Ronja Habermann. Die Friedrichshafenerin ließ von Anfang an keine Zweifel über die Siegerin aufkommen, gewann verdient mit 15:4.

Im Säbelwettbewerb der Herren hatte Peter Brem etwas Pech. Er traf in der ersten K.-o.-Runde auf den späteren souveränen Sieger Oliver Lechner (SV Esslingen) und verlor deutlich mit 4:15. Peter Brem wurde Siebter.

Den mit 46 Startern aus sieben Nationen am stärksten besetzten Wettbewerb suchten sich Severin Arbes, Gerhard Birkenmaier, Fabian Kaszub und Daniel Preiss zur Teilnahme aus. In der Vorrunde lief es für die vier Musketiere vom Bodensee ganz gut. Birkenmaier gewann seine fünf Gefechte, Kaszub vier von fünf, Arbes nahm drei Siege mit und der erst siebzehnjährige Daniel Preiss gewann zweimal. Alle erhielten deshalb Freilose in der ersten K.-o.-Runde. Arbes, Kaszub und Preiss verloren im 32er-Tableau und mussten in den Hoffnungslauf: Für Arbes und Kaszub war dort nach einem Gefecht Schluss, während Daniel Preiss noch eine Runde gegen Bernd Rolser (KV Laupheim) gewann. Im zweiten Durchgang war aber auch für ihn gegen Julien Gerhart (FG Schaffhausen) Schluss.

Gerhard Birkenmaier besiegte im ersten K.-o.-Duell Matthias Kurz (VfL Kirchheim) mit 15:4 und im zweiten Frederik Smidt (MTG Wangen), bevor er dem Italiener Roberto Capriuolo 12:15 unterlag. Im Hoffnungslauf besiegte er Sebastian Romer (SV Esslingen) mit 6:3, was ihm einen Platz im 8er-Finale einbrachte. Die dortige Niederlage gegen Johannes Wiesemann (Darmstädter FC) besiegelte sein Turnier-Aus. Wiesemann gewann den Regio-Cup durch ein 115:10 gegen den Schweizer Julien Gerhart. Gerhard Birkenmaier belegte den respektablen fünften Platz, Daniel Preiss wurde 23., Fabian Kaszub 25. und Severin Arbes 26.