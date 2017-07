Regionalsport See Ost Faustball-Krimi zur Einweihung des Klubheims

Der VfB Friedrichshafen hat sein neues Vereinsheim am Samstag eingeweiht. Das Saisonfinale in der Verbandsliga bringt vor heimischem Publikum Rang drei und die Hoffnung auf den Aufstieg.

Faustball-Verbandsliga: (mm) Mit einem würdigen Titel-Krimi zum Saisonfinale wurde am Samstag das neue Vereinsheim des VfB Friedrichshafen eingeweiht. Bei ständig wechselnden Licht- und Temperaturverhältnissen und schneidenden Windböen aus allen Richtungen waren die Mannschaften maximal gefordert. Der VfB-Sieg gegen Oberböhringen wurde buchstäblich vom Winde verweht, weil die Gäste durch ihren eigenen Trainingsplatz sturmerprobt sind und mit den Verhältnissen besser klar kamen. Nach 5:11 und 11:9 war der Wind auch das Zünglein an der Waage: Der dritte Satz ging mit 15:14 an die Gäste, der VfB sicherte sich nach einem Wechsel im Angriff mit 11:7 im vierten Satz noch ein Unentschieden und damit den sicheren dritten Platz mit Hoffnung auf den Aufstieg.

Danach folgte die Partie, auf die alle gewartet hatten: der klare Titelfavorit vom TV Trichtingen gegen die Gastgeber in Rot – geschwächt durch den verhinderten David Ressel. Friedrichshafen setzte mit André Meier den Angreifer der zweiten Mannschaft als Aufschläger ein. Alles sprach für einen kurzen, trockenen Sieg der Gäste in Grün. Doch die Gäste setzten sich selbst sehr unter Druck, die Friedrichshafener Angriffsmaschine aus Zuspieler Michael Pieper und Mario Müller funktionierte perfekt. Völlig überraschend demontierten die VfB-Männer das Team aus Trichtingen im ersten Satz mit 11:6 unter dem Jubel der zahlreichen Zuschauer. Bürgermeister Andreas Köster erwies sich als gut informierter Faustball-Kenner, fieberte und jubelte bei jedem Ball mit. Im zweitem Satz spielte der VfB gegen die Sonne und gegen den Wind sowie gegen ein taktisch kluges Trichtlingen ohne Eigenfehler – mit 11:5 glich der TV aus. Seitenwechsel. Nach diesem ersten Schlagabtausch nahm der Krimi vollends Fahrt auf: 3:0 – es sah so aus, als würden die Gäste komplett die Kontrolle übernehmen. Die Männer in Rot lagen kurz darauf 4:8 hinten. Doch Kapitän Fabian Schmidt und Müller peitschen ihr Team immer weiter an. Tobias Paul und Schmidt retten mit spektakulären Hechts harte, nahezu unhaltbare Angriffe, Müller und Meier teilten aus bei der Rallye zum 8:8! Dennoch ging der Satz mit 11:9 an den Favoriten. Auch das Hinspiel endete unentschieden – Friedrichshafen war bis dahin die einzige Verbandsligamannschaft, die die Trichtinger nicht hatten besiegen können. Befeuert durch die Aufholjagd und die Zuschauer flogen und kämpften die Friedrichshafener um jeden Ball. Paul und Schmidt zerrissen sich in der Abwehr, Meier spielte wieder extrem stark und ließ nie erahnen, dass er eigentlich zwei Ligen tiefer eingesetzt wird. Pieper stellte die Bälle mutig gegen den straffen Gegenwind, Müller ließ die Abwehr des designierten Meisters wieder und wieder mit harten, platzierten Schlägen schlecht aussehen. Keine Mannschaft kann sich absetzen, dann doch Satzball (10:9) für den VfB. Trichtingen verteidigt, nach mehreren Angriffen punkten die Gäste – Verlängerung. Wieder Satzball Friedrichshafen, wieder Ausgleich. Dann Matchball Trichtingen (12:11), jetzt glich der VfB aus. Marius Storz riskiert in dieser Phase alles. Mit Rückenwind prügelt er zwei Aufschläge punktgenau auf die 28 Meter entfernte Grundlinie und verwandelt. Mit 14:12 gewinnt Trichtingen diesen spektakulären vierten Satz und überholt den VfB in der Tabelle.

Müller fasste seine Sicht zusammen: „Zu sehen, dass wir selbst ohne David so einer Mannschaft die Stirn bieten können, obwohl wir in dieser Konstellation um die fünfzig Jahre älter sind, das hat schon gut getan. Ein Wahnsinns-Match, für das ich jeden mühelosen Sieg jederzeit eintausche. André hat in acht Sätzen zwei Fehler gemacht oder so, richtig stark! Und das vor dieser Kulisse – ein echtes Erlebnis. Danke an die Fans. Das war wirklich eine würdige Einweihung des Heims, das meine Mitspieler mit tausenden Stunden Eigenleistung hingestellt haben.“

Als Drittplatzierter der Verbandsliga hat der VfB bei einem Aufstieg von Hohenklingen in die 2. Bundesliga die Chance, mit aufzusteigen.

VfB Friedrichshafen: Müller, Paul, Meier, Pieper, Schmidt.

Faustball

Verbandsliga

1. TSV Gärtringen 14 34:15 21:7

2. TV Trichtingen 11 31:6 20:2

3. VfB Friedrichshafen 14 33:17 19:9

4. NLV Vaihingen II 12 23:20 13:11

5. TSV Grafenau II 14 21:30 11:17

6. TV Bissingen 14 18:29 11:17

7. SV Oberböhringen 11 11:28 5:17

8. TV Ochsenbach 12 8:34 2:22