Regionalsport See Ost Fast über Lindau-Zech gestolpert

Der SC Friedrichshafen kommt beim Tabellenvorletzten der Fußball-Kreisliga B, Staffel 4 nicht über ein 1:0 hinaus. Ettenkirch dreht die Partie gegen den SV Tannau trotz Unterzahl.

Fußball-Kreisliga B, Staffel 4: TSG Lindau-Zech – SC Friedrichshafen 0:1 (0:1). – Tor: 0:1 (15.) Krubally. – SR: Nadler. – ZS: 50.

„Wir müssen uns wirklich ärgern, dass wir heute nichts mitgenommen haben“, lautete das Fazit von Zech-Abteilungsleiter Patrick Hielscher. Überraschend gut vermochte seine Mannschaft mit dem Tabellenzweiten SC Friedrichshafen mitzuhalten. Doch standen einem Punktgewinn einmal die Torlatte und mehrfach die „fehlende Durchschlagskraft“ der bayerischen Stürmer im Weg. So hielt die TSG zwar gut mit, vermochte es jedoch nicht, Großchancen zu kreieren, sodass es beim schmeichelhaften 1:0 für den Friedrichshafener Anwärter auf den Relegationsplatz blieb.

SV Ettenkirch – SV Tannau 1:3 (0:1). – Tore: 0:1 (22.) Frömel, 1:1 (55.) Ulbrecht, 2:1 (56.) Wachter, 3:1 (87.) Wohlleben. – SR: Schubert. – ZS: 100. – Rot (37.) Jebe (Ettenkirch).

Wohl nur die kühnsten Optimisten hätten ab der 37. Minute auf einen Heimsieg gewettet – und vielleicht der Ettenkircher Coach Bernd Fähnrich. Der stellte, in Rückstand liegend und mit einem Mann weniger auf dem Platz von 4-4-2 auf 4-3-2 um und ließ seine Offensive einfach noch energischer vorn attackieren. „Wir hatten nichts mehr zu verlieren“, sagte Fähnrich zu der Maßnahme. Und das frühe Attackieren zeigte in der zweiten Halbzeit Wirkung. Tannau machte Fehler, welche die Hausherren zu nutzen verstanden. So wurde nicht nur die Partie gedreht, sondern in der 87. Minute sogar noch das 3:1 nachgelegt. „Die Moral in der Mannschaft ist enorm“, sprach Fähnrich seinem Team ein Kompliment aus.

TSG Ailingen – TSV Oberreitnau 5:0 (2:0). – Tore: 1:0 (40.), 2:0 (43.), 3:0 (46.) alle Rutkowski, 4:0 (60.) Deetha, 5:0 (64.) Chavoshi. – SR: Bolk. – ZS: 100.

Überhaupt nichts anbrennen ließ die TSG Ailingen in diesem Spitzenspiel. „Wir waren 90 Minuten lang komplett überlegen, es ging zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr von Oberreitnau aus“, sprach der Ailinger Trainer Dominik Glaser Klartext. Für die Überlegenheit seiner Mannschaft machte er unter anderem auch den Platz als eine Ursache aus, der den Gästen aufgrund seiner Größe wohl nicht so gelegen habe. „Sie waren läuferisch nicht so stark wie wir.“

SV Kehlen II – FC Kosova Weingarten 0:1 (0:1). – Tor: 0:1 (22.) Akhlaqi. – SR: Bungatz. – ZS: 25.

Besonders die erste Halbzeit gefiel dem Kehlener Ko-Trainer Jacob Roser nicht so wirklich. „Wir hatten in der ersten Halbzeit leichte Unkonzentriertheiten drin“, machte er den Grund dafür aus, dass seine Mannschaft nicht so dominant wie gewohnt auftrat. Das änderte sich dann in der zweiten Spielhälfte. Doch was fehlte, waren die Tore. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit wesentlich mehr Spielanteile und mehr Chancen“, sagte Roser, doch die Chancenverwertung verhinderte, dass sein Team Zählbares aus diesem Heimspiel mitnehmen konnte.

SC Bürgermoos – FV Langenargen 1:3 (1:2). – Tore: 0:1 (9.) Pforstner, 0:2 (12.) Gierer, 1:2 (38.) Hauk, 1:3 (70.) Gierer. – SR: Schmid. – ZS: 60.

„Wir haben hoch verdient gewonnen“, war der Langenargener Trainer Franz Pichner prinzipiell sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Lediglich zehn Minuten in dieser Begegnung schmeckten ihm so gar nicht. „Mit einem dummen Fehler haben wir den Gegner noch einmal stark gemacht.“ Der SC kam nach einem Ballverlust eines FV-Verteidigers zum Anschlusstreffer und witterte Morgenluft. „Wir waren dann verunsichert und haben das eigene Spiel nicht mehr so dominant gestaltet“, berichtete Pichner. Doch nach einer Weile fing sich Langenargen wieder und fand zurück zu seinem Spiel. Als dann in der 70. Minute schließlich Martin Gierer seinen zweiten Treffer bejubeln durfte, war die Partie zugunsten der Gäste entschieden.