FV Ravensburg verspielt seine 2:0-Führung

Fußball-Oberligist führt nach zwei verwandelten Strafstößen. Katastrophale 15 Minuten kosten drei Punkte gegen Pforzheim.

Fußball-Oberliga: FV Ravensburg – 1. CfR Pforzheim 2:3 (1:0). – Es läuft die 47. Minute im Ravensburger FV-Stadion. Jona Boneberger dringt – bedient von Rahman Soyudogru – in den Strafraum ein und wird von Denis Gudzevic leicht gerempelt. Boneberger fällt, Schiedsrichter Hafes Gerspacher pfeift – wieder gibt es Strafstoß für den FV Ravensburg. Ganz so klar wie der erste war dieser zweite "Elfer" nicht, man kann, muss ihn nicht geben. Gewohnt souverän verwandelte Steffen Wohlfarth zum 2:0 und kaum einer der 580 Zuschauer hätte jetzt noch einen Pfifferling auf die Pforzheimer gesetzt.

Das Problem an der Sache aus Ravensburger Sicht: Auch den FV-Spielern selbst ging es wohl so. „Das Schlimmste, was passieren konnte, war das zweite Tor für uns, weil mancher danach komplett abgeschaltet hat“, sagte Coach Wolfram Eitel nach der Begegnung. Und dabei habe er in der Pause noch davor gewarnt, sich weiterhin dem lethargischen Spiel der Gäste anzupassen. „Wir waren schon in den 15 Minuten vor der Pause nicht mehr so griffig“, erkennt Eitel. Begonnen hatte der FVR die Partie stark. In den ersten Minuten schon hätten Moritz Jeggle auf Vorarbeit von Harun Toprak und Rahman Soyudogru die Heimmannschaft in Führung schießen können.

Pforzheim ließ zwar hin und wieder seine Klasse aufblitzen, meistens war am Ravensburger Strafraum aber Endstation für die Gästeangriffe. In der 15. Minute setzte Jona Boneberger Toprak in Szene. Der Flügelflitzer umkurvte CfR-Torspieler Manuel Salz, der ihn nur noch mit einem Foul am Torerfolg hindern konnte. Den Strafstoß setzte Soyudogru sicher in die Maschen. Die beste Chance zum zweiten Treffer hatte Robert Henning, der im Strafraum zum Abschluss kam, den Ball aber nicht platziert ins Eck brachte, Salz hatte nur wenig Mühe.

Die zweite Hälft schien für die Ravensburger perfekt zu beginnen, doch Wolfram Eitel schwante wohl schon Böses. Nur drei Minuten nach dem 2:0 zog Daniel Schiek aus halblinker Position eher harmlos ab. Weil Sebastian Mähr die Kugel abfälschte, trudelte der Ball unter Haris Mesic hindurch zum 1:2 ins Netz. Eine unglückliche Figur machten dabei Innenverteidiger und Torspieler. Um schnell wieder die Wende zu schaffen, bereitete Eitel einen frühen ersten Wechsel vor. Während Thomas Zimmermann am Spielfeldrand noch Instruktionen bekam, landete der Ball schon wieder im Ravensburger Kasten. Mähr hatte sich an der Grundlinie von Dirk Prediger ausspielen lassen und Torjäger Dominik Salz keine Mühe, den Ball über die Linie zu drücken.

Mit der Einwechslung von Thomas Zimmermann für Jona Boneberger wurde das Spiel der Hausherren auch nicht mehr besser – im Gegenteil. Nach einem unnötigen Ballverlust leistete sich Moritz Jeggle im Mittelfeld sein zweites taktisches Foul und sah zurecht die Gelb-Rote Karte. In Unterzahl hatten die Oberschwaben kaum noch etwas vom Spiel. Dirk Prediger, Denker und Lenker bei den Pforzheimern, scheiterte am Außennetz (57.), ehe erneut Mähr und Mesic am 2:3 beteiligt waren. Ein ungestümes Einsteigen des Abwehrchefs zog einen Freistoß an der Strafraumgrenze nach sich. Fatih Ceylan traf direkt (66.), ohne dass sich Mesic auch nur rührte. Wohin Ceylan schießen würde, war beim Blick auf die Position des Linksfußes zum Ball offensichtlich. Die Ravensburger bemühten sich zwar in der verbleibenden Zeit, mehr als eine Kopfballchance von Wohlfarth und eine verlängerte Flanke von Henning, die Ceylan klärte, sprang nicht mehr heraus. Auf der anderen Seite vergab Prediger die Chance zur Entscheidung.

„Mich ärgert es, dass wir uns so dumm verhalten und innerhalb weniger Minuten so viele Fehler gemacht haben“, sagte der Ravensburger Kapitän Steffen Wohlfarth nach einer weiteren völlig unnötigen Niederlage seiner Mannschaft. Unverdient jedoch war das 2;3 aufgrund der zweiten Halbzeit keineswegs. – Tore: 1:0 (15./Foulstrafstoß) Soyudogru, 2:0 (48./Foulstrafstoß) Wohlfarth, 2:1 (50.) Schiek, 2:2 (53.) D. Salz, 2:3 (66.) Ceylan. – Gelb-Rot (55./Foulspiel) Jeggle (FVR). – Schiedsrichter: Gerspacher (Heitersheim). – Zuschauer: 580.

FV Ravensburg: Mesic, Henning, Mähr, Altmann, Fiesel, Toprak (64. Gruler), Reiner, Jeggle, Boneberger (53. Zimmermann), Wohlfarth (75. Hörtkorn), Soyudogru (64. Klotz).