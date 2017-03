FV Ravensburg verliert in Freiburg

2:4-Niederlage im Oberligaspitzenspiel. Tore von Klotz und Fiesel reichen nicht. Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt jetzt neun Punkte.

Fußball-Oberliga: SC Freiburg II – FV Ravensburg 4:2 (2:1). – „Wir müssen fair anerkennen, dass Freiburg verdient gewonnen hat“, resümierte der Ravensburger Trainer Wolfram Eitel nach der Niederlage beim Spitzenreiter im Breisgau. Da Verfolger Bissingen nur remis gespielt hatte, hat die U23 des Bundesligisten in der Tabelle wieder zwei Punkte Vorsprung. Die Ravensburger hingegen liegen nun elf Zähler hinter der Spitze und neun hinter dem Relegationsplatz.

Dabei begann die Partie am Sonntagnachmittag für die Oberschwaben vielversprechend. In einer ausgeglichenen Anfangsphase traf Alexander Klotz in seinem ersten Oberligaspiel für die Oberschwaben von Beginn an zur Führung für die Gäste (11.). Einen Freistoß von Harun Toprak verlängerte Moritz Jeggle vor die Füße von Klotz, der zum 1:0 einschob. Danach überließ der FVR den Hausherren aber immer mehr das Feld und stand vielen Drucksituationen gegenüber. „Freiburg hat richtig Betrieb gemacht, hat eine gute Spielanlage gezeigt“, lobte Eitel den Gegner. Die zwei Treffer durch Pedro Manolo Rodas Steeg und Kolja Herrmann waren die logische Konsequenz.

Erst in den letzten Minuten vor der Pause kam Ravensburg wieder etwas besser auf. Im Sturmzentrum merkte man der Mannschaft aber das Fehlen des gesperrten Steffen Wohlfarth an. „Mit seiner Präsenz und seiner Wucht“ sei Wohlfarth „nochmals ein anderes Kaliber“, sagte Eitel, obwohl Klotz seine Sache neben Rahman Soyudogru sehr gut gemacht habe. Der Ravensburger Trainer sah gute Aktionen über die Außenpositionen, Chancen sprangen aber kaum dabei heraus. „Mit dem Mut der Verzweiflung hatten wir schöne Ballstafetten, aber der große Druck auf das Freiburger Tor hat gefehlt“, so Eitel.

Der zweite Abschnitt sei über weite Strecken ausgeglichener gewesen. In vielen Belangen, wie etwa bei den zweiten Bällen, waren die Badener aber „einen Tick präsenter“ als die Oberschwaben. Nach einer Ecke schafften es die Gäste nicht, den Ball zu klären, Felix Roth traf mit einem Nachschuss an Freund und Feind vorbei zum 3:1 (59.). Hoffnung keimte auf, als Jascha Fiesel einen Freistoß aus 30 Metern über den etwas weit vor seinem Tor stehenden Kai Eisele zum 2:3 ins Netz schoss (76.). Doch auch die Schlussoffensive der Ravensburger brachte kaum gefährliche Aktionen mit sich, obwohl Freiburg nach Gelb-Rot gegen Kai Brünker die letzten Minuten in Unterzahl spielte. Als bei einem Eckball auch der Ravensburger Torspieler Haris Mesic mit im gegnerischen Strafraum war, konterte der Sportclub und Rico Wehrle stellte den Endstand her.

„Mit mehr Mut in den Offensivaktionen wäre vielleicht ein Punkt drin gewesen. So aber geht das Ergebnis in Ordnung“, meinte Eitel, der bei elf Punkten Rückstand realistisch nicht mehr mit Platz eins liebäugeln möchte. – Tore: 0:1 (11.) Klotz, 1:1 (17.) Rodas Steeg, 2:1 (30.) Herrmann, 3:1 (59.) Roth, 3:2 (76.) Fiesel, 4:2 (90.+1) Wehrle. – Gelb-Rot (80.) Brünker (SCF). – Schiedsrichter: Maier (Windschläg). – ZS.: 180.

FV Ravensburg: Mesic, Henning, Mähr, Altmann, Fiesel, Toprak (74. Widmann), Reiner, Jeggle, Boneberger, Klotz (63. Zimmermann), Soyudogru.