Regionalsport See Ost FV Ravensburg verliert in Bahlingen

1:2-Niederlage im Fußball-Oberligaspiel. Stark veränderte Ravensburger Elf. Oberschwaben bleiben Tabellensiebter.

Fußball-Oberliga: Bahlinger SC – FV Ravensburg 2:1 (1:1). – „Bahlingen war besser und hat verdient gewonnen“, sagte Wolfram Eitel zum Gastspiel am Kaiserstuhl. Drei Tage nach dem Aus im wfv-Pokal (2:5 gegen die Stuttgarter Kickers) veränderte der Ravensburger Trainer seine Startaufstellung auf sieben Positionen. Die angeschlagenen Jona Boneberger und Sebastian Mähr standen nahe der deutsch-französischen Grenze gar nicht im Kader. „Es ging auch darum, den Spaß wiederzufinden. Die Woche war harter Tobak für alle Beteiligten“, sagte Eitel.

Seine Mannschaft startete hervorragend in die Partie beim Tabellenfünften. „Wir hatten einen guten Zugriff in den Zweikämpfen und sind den Gegner gut angelaufen“, schilderte Eitel die Anfangsphase. In der neunten Minute wurde Felix Widmann im Strafraum von BSC-Torspieler Dennis Müller gefoult, Rahman Soyudogru verwandelte den Strafstoß sicher zur Ravensburger Führung. Nur fünf Minuten später glich Erich Sautner mit einem Schuss aus 25 Metern jedoch aus. Haris Mesic im FV-Tor dachte, der Ball würde neben das Tor gehen, erklärte Eitel. Vom Innenpfosten fiel das Spielgerät aber zum Ärger des FVR ins Netz.

„Das war die Wende im Spiel. Von da an hatte Bahlingen mehr Ballbesitz und mehr Chancen“, so Eitel. Allerdings: Die beste Möglichkeit zu einem Treffer vor der Pause hatte Alexander Klotz. Sein Schuss wurde von Müller entschärft, Soyudogrus Nachschuss klärte ein Bahlinger Verteidiger. Mit dem 1:1 wurden die Seiten getauscht, insgesamt hatte der BSC mehr vom Spiel gehabt. Das sollte sich auch im zweiten Durchgang nicht ändern. Ravensburg war um eine sichere Defensive bemüht, bis zur 74. Minute hielt der FV das Remis. Dann kombinierte sich der Gastgeber über rechts Richtung Strafraum. Dort bekam Michael Respondek den Ball und versenkte ihn im rechten unteren Eck zum 2:1. Ravensburg hatte im zweiten Abschnitt eine Chance durch Soyudogru sowie ein paar gute Flankenläufe von Felix Schäch. Bahlingen aber hatte ein deutliches Plus an gefährlichen Aktionen. Am Sieg des BSC konnten die Oberschwaben nicht mehr rütteln. Damit setzte Bahlingen seinen tollen Lauf in der Rückrunde fort und holte sich Schwung fürs südbadische Pokal-Halbfinale am Mittwoch. Die Ravensburger, in der Tabelle weiterhin Siebter, werden in dieser Woche das Trainingspensum herunterschrauben, um ausgeruht ins Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers II zu gehen.

Mit der Leistung seiner Truppe am Samstag war Wolfram Eitel über weite Strecken zufrieden. „Wir haben den Jungs eine Chance gegeben, die zuletzt weniger Einsatzzeit bekommen haben und frisch waren.“ Felix Schäch und Felix Widmann oder auch Maschkour Gbadamassi hätten ihre Sache „gut gemacht. Das hat mich sehr gefreut.“ In den letzten 20 Minuten habe man den Kräfteverschleiß aber gemerkt. „Vom Kopf her ist es kaum noch möglich, die nötige Spannung aufzubauen, wenn es in den Beinen weh tut“, sagte Eitel, der in der 90. Minute Ersatz-Torspieler Kevin Kraus noch als Feldspieler einwechselte. – Tore: 0:1 (9./Foulstrafstoß) Soyudogru, 1:1 (14.) Sautner, 2:1 (74.) Respondek. – SR: Boyette (Mannheim).

FV Ravensburg: Mesic, Toprak, Gbadamassi, Altmann, Fiesel (90. Kraus), Hörtkorn, Widmann (65. Zimmermann), Wohlfarth (76. Reiner), Klotz (46. Henning), Schäch, Soyudogru.

Die Ravensburger Top 3

Beste Torschützen: Rahman Soyudogru (10), Jona Boneberger (8), Steffen Wohlfarth (8).

Beste Vorlagengeber: Jascha Fiesel (12), Robert Henning (6), Harun Toprak (5).

Die Dauerbrenner: Philipp Altmann (2606 Minuten), Jascha Fiesel (2554 Minuten), Haris Mesic (2520 Minuten).