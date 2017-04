Regionalsport See Ost FV Ravensburg mit Herz und Heimat in die Regionalliga

Vorstand Roland Reischmann stellt die Pläne für das Sportzentrum des Fußball-Oberligisten vor. Gerd Högerle ist der neue Pressesprecher.

Fußball-Oberliga: Sportlich gut lief es beim FV Ravensburg in den vergangenen Jahren im wfv-Pokal, zum dritten Mal in Folge steht der Traditionsverein im Halbfinale. In der Oberliga wird der FVR erneut hinter den Erwartungen und Hoffnungen zurückbleiben. Im Hintergrund basteln die Verantwortlichen an der Zukunft, für die sie genaue Vorstellungen haben. Das berichteten der 1. Vorsitzende Roland Reischmann sowie der neue Pressesprecher Gerd Högerle, der bei einem Pressetermin am Dienstag vorgestellt wurde. Der langjährige Torspieler und Torspielertrainer war in den vergangenen Jahren im Spielausschuss tätig.

Zwei Themen standen im Mittelpunkt des Gesprächs: Das eine ist die Verbesserung der Infrastruktur, sicher zu realisieren, während das andere, die sportlichen Ziele, nicht planbar ist. Vor mehr als acht Jahren wollten Roland Reischmann und der heutige 2. Vorsitzende Peter Mörth den FV Ravensburg unterstützen und hatten einen Plan im Kopf. „Der Verein braucht ein Herz und eine Heimat“, sagt Mörth seitdem immer wieder. Das Vorhaben war ein neues Vereinsheim, in dem Spieler, Jugendspieler, Eltern, Sponsoren und Funktionäre ein gemeinsames „Zuhause“ haben und zusammenfinden. „Wir wollten ein Vereinsheim bauen und sind im Vorstand gelandet“, erinnert sich Reischmann schmunzelnd. Der Wunsch nach einem Wohlfühlort blieb im Kopf.

Vor einem Jahr präsentierten die Verantwortlichen erstmals ein Modell des Klubheims, das an der Südseite an die Tribüne angebaut werden soll. Angedacht sind zudem weitere 170 Sitzplätze hinter einer Glasfront mit Sicht auf das Spielfeld. Inzwischen haben die Funktionäre ihre Pläne erweitert und konkretisiert. „Das Wort Vereinsheim möchte ich eigentlich nicht verwenden, weil es viel mehr sein soll. Es soll ein sportliches Leistungszentrum werden und den Arbeitstitel ‚Blau-weißes Herz‘ bekommen“, sagt Reischmann. Die Pläne wurden vor zwei Wochen dem Aufsichtsrat vorgelegt. Mittlerweile wird die Projektmachbarkeit durch Aufsichtsrats-Mitglied Arndt Giesser überprüft. Die Kosten dürften sich auf etwas mehr als eine Million Euro belaufen.

Gerd Högerle nennt mehrere Komponenten, die dem Verein beim Bau des Sportzentrums wichtig sind. „Es geht um die Gastronomie, aber auch um einen sportlichen Bereich. Es sollen ein Besprechungsraum, ein Trainerzimmer, ein Geschäftszimmer, ein Jugend- sowie ein Fitnessraum entstehen. Zudem sollen im Stadioninneren neue Umkleidekabinen für die aktiven Mannschaften gebaut werden. „All das wollen wir mit den sportlichen Zielen verzahnen.“ Dass der FV Ravensburg gerne bald in der Regionalliga spielen würde, ist kein Geheimnis.

Finanziert werden soll das Sportzentrum durch Sponsoren, Crowdfunding (Investoren/Fans) und Zuschüsse von Land oder Württembergischem Landessportbund. Die Zusammenarbeit mit der Stadt, der das Gelände gehört, laufe gut, versichern die Vereinsvertreter. Reischmann würde das Projekt „gerne nächstes Jahr zum 125-jährigen Jubiläum“ abschließen.“ Aus baurechtlichen und eigentümerrechtlichen Gründen wissen die Verantwortlichen aber, dass „die Zeitkomponente nicht allein in unserer Hand“ (Högerle) liegt. „Wichtig ist, dass es kommt, nicht wann es kommt“, sagt der Pressesprecher. Länger als zwei Jahre, so der Tenor, dürfe es aber nicht dauern.

Auch zwischen der Fertigstellung und dem Aufstieg in die Regionalliga sollte möglichst wenig Zeit liegen. „Oberliga mit der neuen Infrastruktur macht keinen Sinn. Regionalliga mit der alten aber auch nicht“, sagt Roland Reischmann. Zur Regionalligatauglichkeit fehlt dem Stadion noch eine ausreichende Flutlichtanlage, die in Planung ist. „Vor vier Jahren“, sagt Reischmann, „hatten wir eine Wiese mit einer alten Tribüne.“ Nach und nach soll das Gelände modernisiert werden, Wunsch ist ein zusätzlicher Trainingsplatz. Bei aller Planung steht der sportliche Erfolg immer ganz oben auf der Liste. In diesem Jahr ist der wieder nur im Pokal möglich. In der Oberliga vielleicht schon in der nächsten Saison?