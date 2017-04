Regionalsport See Ost FV Ravensburg kassiert erneut Ausgleich in der Nachspielzeit

Naives FV Ravensburg kassiert erneut späten Gegentreffer. Trotz Überlegenheit nur 2:2 gespielt beim Abstiegskandidat aus der Fußball-Oberliga SV Oberachern.

Fußball-Oberliga: SV Oberachern – FV Ravensburg 2:2 (0:1). – Der Ravensburger Trainer Wolfram Eitel war bedient. Zum wiederholten Mal in dieser Saison hat seine Elf einen sicher geglaubten Sieg in der Nachspielzeit aus den Händen gegeben. „Es lag an unserem naiven Verhalten in der letzten Viertelstunde“, sagte Eitel auf Nachfrage. Seine Mannschaft spielte bis zum Schluss auf das dritte Tor und leistete sich viel zu viele unnötige Ballverluste. „Wir haben es verpasst, Zeit von der Uhr zu nehmen“, ergänzte der Coach. Es sei auch mal nötig, an die Eckfahne zu laufen oder den Ball auf die Tribüne zu schießen.

Besonders bitter fand Eitel das Ergebnis, da sein Team 90 Minuten lang eine tolle Reaktion nach dem schwachen Auftritt gegen Spielberg gezeigt hatte. „Für die Situation, in der wir uns befinden, haben es die Jungs richtig klasse gemacht. Wir haben stabil verteidigt, hatten klar bessere und mehr Chancen und waren die bessere Mannschaft.“ 15 Minuten etwa hatte es zu Beginn gedauert, ehe Ravensburg Spiel und Gegner im Griff hatte. Thomas Zimmermann hatte (25.) eine erste dicke Gelegenheit, sein Schuss nach einer Flanke von links ging aus kurzer Distanz an die Latte. In der 36. Minute erzielte Jona Boneberger das 1:0 für die Oberschwaben. Einen abgewehrten Freistoß brachte Moritz Jeggle nochmals Richtung SVO-Tor. Christian Miesch wehrte den Ball zunächst ab, war gegen den zweiten Versuch von Boneberger aber machtlos.

In der 61. Minute parierte SVO-Torspieler Miesch einen Freistoß von Jascha Fiesel. Kurz darauf leistete sich Boneberger einen Ballverlust, die rechte Abwehrseite der Ravensburger konnte die Flanke nicht verhindern und Gabriel Gallus schoss den Ball am langen Pfosten sehenswert zum Ausgleich ein (65.). Nur fünf Minuten später köpfte Philipp Altmann einen Freistoß von Robert Henning zur erneuten FV-Führung ins Tor. Der FVR verpasste es jetzt aber, den Sack zuzumachen. Die beste Gelegenheit vergab Daniel Hörtkorn, der den Ball hätte nur querlegen müssen, es aus der Drehung aber selbst versuchte und scheiterte (84.). Oberachern kämpfte bis zum Schluss und kam mit der letzten Aktion zum schmeichelhaften Punktgewinn. Nach einem Einwurf der Gastgeber scheiterten Ravensburger Klärungsversuche und Fabian Herrmann traf im Strafraum freistehend im Fallen zum 2:2. „Es ist eine gefühlte Niederlage, obwohl wir 92 Minuten lang ein richtig gutes Auswärtsspiel gezeigt haben. Wenn du die Ernte nicht einfährst, bleibt nur Frust“, ärgerte sich Eitel. – Tore: 0:1 (36.) Boneberger, 1:1 (65.) Gallus, 1:2 (70.) Altmann, 2:2 (95.) Herrmann. – SR: Petersen (Stuttgart).

FV Ravensburg: Mesic, Henning, Mähr, Altmann, Fiesel, Zimmermann (79. Widmann), Reiner, Jeggle (36. Hörtkorn), Boneberger, Schäch (66. Gruler), Wohlfarth (74. Soyudogru).

Ravensburgs Top 3

Beste Torschützen: Rahman Soyudogru (9), Jona Boneberger (8), Steffen Wohlfarth (8).

Beste Vorlagengeber: Jascha Fiesel (12), Robert Henning (6), Harun Toprak (5).

Die Dauerbrenner: Haris Mesic (2430 Minuten), Philipp Altmann (2426 Minuten), Jascha Fiesel (2375 Minuten).