Regionalsport See Ost FV Ravensburg ist nicht nur an den Stuttgarter Kickers gescheitert

FV Ravensburg ist nicht nur an den Stuttgarter Kickers gescheitert

FV Ravensburg über sich selbst enttäuscht. Fehlerquote im wfv-Pokal-Halbfinale gegen Stuttgarter Kickers war zu hoch.

Fußball, wfv-Pokal: „Die Stuttgarter Kickers wissen gar nicht, warum sie heute fünf Tore geschossen haben“, mutmaßte der Ravensburger Sebastian Mähr nach dem Aus im Halbfinale am Mittwochabend. Er selbst war von Trainer Wolfram Eitel zur Halbzeit aus dem Spiel genommen worden – „aus Leistungsgründen“, wie er sagte. Dass Eitel seinen Abwehrchef vorzeitig vom Feld nimmt, kommt eigentlich nie vor. Mähr aber war bei mehreren Gegentoren unglücklich aufgetreten. Auch Thomas Zimmermann und Felix Schäch mussten raus – zu einem Zeitpunkt, als das mit Spannung erwartete Spiel längst entschieden war.

Mit 1:5 lagen die Oberschwaben nach 45 Minuten zurück. Obwohl sie nach 20 Sekunden die erste Großchance durch Steffen Wohlfarth hatten, obwohl es der Kapitän fünf Minuten später besser machte und zum 1:0 traf. Was dann passierte, ist schwer zu erklären. Nach elf Minuten lag der Oberligist gegen den klassenhöheren Gast aus der Landeshauptstadt zurück. „Das Tor hätte uns eigentlich Sicherheit geben sollen, hat es aber nicht“, sagte Mähr. Konnte es auch nicht, da der dreifache Torschütze Shqipon Bektasi postwendend ausglich.

Ob nicht der Führungstreffer zu früh kam? Schließlich soll es für einen Underdog immer besser werden, je länger es 0:0 steht. „Unser Tor fiel nicht zu früh, aber das Gegentor“, lautete die Antwort von FV-Coach Wolfram Eitel. „Damit nimmst du dir selbst den Wind aus dem Segel.“ Von Beginn an wirkten beide Teams fahrig. Nur deshalb stand Wohlfarth nach knapp einer halben Minute frei vor dem Kickers-Tor, weil Josip Landeka gepatzt hatte.

Auch Ravensburg, der „Pokalschreck“ (Gäste-Trainer Tomasz Kaczmarek), der Titelverteidiger und Underdog, wirkte in vielen Szenen unerwartet unsicher. „Die ersten 15 Minuten waren unglaublich nervös“, meinte Eitel und nannte die erste Möglichkeit der Stuttgarter Sekunden, nachdem Wohlfarth den Führungstreffer auf dem Fuß gehabt hatte. „Beim ersten Tor sind wir in Überzahl, das zweite war ein unnötiges Foul, das zum Freistoß führte, beim dritten darf der Ball nicht so verlängert werden. Zum vierten fällt mir schon gar nichts mehr ein und beim fünften kommt der Gegner völlig frei zum Kopfball“, fasste Eitel zusammen. Gegen einen Regionalligisten dürfe man sich solche Fehler nicht erlauben. „Deshalb sind wir verdient ausgeschieden und die Kickers verdient im Finale.“

Auch die Spieler haderten mit ihrer Leistung. „Wir waren zu hektisch und haben verloren, weil wir uns die Tore selbst eingeschenkt haben“, sagte Mähr. Noch deutlicher wurde Torspieler Kevin Kraus: „So wie wir in der ersten Halbzeit aufgetreten sind, von der Nummer 1 bis zur 11, das geht gar nicht.“ Das erste Gästetor sei glücklich zustande gekommen, „alle andere haben sie überragend ausgenutzt, weil wir uns die Bälle selbst eingeschenkt haben.“ Darüber herrschte Einigkeit im Ravensburger Lager.

Tomasz Kaczmarek begründete den Sieg mit der eigenen Stärke: „Wir hatten sehr viel Respekt vor Ravensburg. Die erste Halbzeit war aber richtig gut von uns.“ Nach der herben Niederlage im Ligaspiel bei Watzenborn-Steinberg fand er „die mentale Stärke beeindruckend“. Das Ziel des abstiegsbedrohten Ex-Bundesligisten ist klar: „Wir wollen Pokalsieger werden.“ Für den FV Ravensburg hingegen ist das Kapitel wfv-Pokal erstmals seit drei Jahren vor dem Finale beendet. „Im nächsten Jahr“, kündigte Eitel an, „nehmen wir einen neuen Anlauf.“