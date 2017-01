FV Ravensburg gleich zweimal Meister

D- und E-2-Jugend haben am Wochenende ihre Hallenmeister ermittelt. VfB Friedrichshafen wird Zweiter bei der D-Jugend, FC Friedrichshafen holt Silber bei den E-2-Nachwuchsfußballern.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Juniorenfußball: Die ersten Hallenbezirksmeister Bodensee/Oberschwaben stehen fest. Am Wochenende hat sich in der Friedrichshafener Bodenseesporthalle bei der D-Jugend der FV Ravensburg mit einem 2:1 über den VfB Friedrichshafen durchgesetzt. Das Turnier der E-2-Jugend hat der FV Ravensburg II gewonnen. Er besiegte im Endspiel den FC Friedrichshafen II mit 1:0. Die Resultate vom Turnier der C-Juniorinnen in Wilhelmsdorf waren gestern noch nicht verfügbar.

D-Junioren

Bezirksmeisterschaft in Friedrichshafen

Gruppe A: VfB Friedrichshafen – FV Ravensburg II 0:3, SG Mochenwangen/Wolpertswende – FG 2010 Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zussdorf 0:0, VfB Friedrichshafen – SG Mochenwangen/Wolpertswende 4:0, FG 2010 Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zussdorf – FV Ravensburg II 0:3, FG 2010 Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zussdorf – VfB Friedrichshafen 0:3, FV Ravensburg II – SG Mochenwangen/Wolpertswende 4:0.

1. FV Ravensburg II 3 10:0 92. VfB Friedrichshafen 3 7:3 63. FG Wilhelmsdorf/R./Z. 3 0:6 14. SG Mochenw./Wolp. 3 0:8 1

Gruppe B: FV Ravensburg – TSV Eschach 0:0, FC Leutkirch – FC Wangen 0:3, FV Ravensburg – FC Leutkirch 4:2, FC Wangen – TSV Eschach 2:1, TSV Eschach – FC Leutkirch 2:1, FC Wangen – FV Ravensburg 0:0.

1. FC Wangen 3 5:1 72. FV Ravensburg 3 4:2 53. TSV Eschach 3 3:3 44. FC Leutkirch 3 3:9 0

Spiel um Platz 7: FC Leutkirch – SG Mochenwangen/Wolpertswende 1:0. – Platz 5: TSV Eschach – FG 2010 Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zussdorf 0:1.

Halbfinale: FV Ravensburg II – FV Ravensburg 7:8, VfB Friedrichshafen – FC Wangen 1:0.

Spiel um Platz 3: FV Ravensburg II – FC Wangen 3:1.

Finale: VfB Friedrichshafen – FV Ravensburg 1:2.

E-2-Junioren

Bezirksmeisterschaft in Friedrichshafen

Gruppe A: SG Hege/Nonnenhorn/Bodolz II – FV Ravensburg II 0:1, SV Aichstetten II – SG Aulendorf II 3:0, SG Hege/Nonnenhorn/Bodolz II – SV Aichstetten II 0:1, SG Aulendorf II – FV Ravensburg II 0:3, FV Ravensburg II – SV Aichstetten II 0:0, SG Aulendorf II – SG Hege/Nonnenhorn/Bodolz II 0:2.

1. FV Ravensburg II 3 4:0 71. SV Aichstetten II 3 4:0 73. SG Hege/N./Bodolz II 3 2:2 34. SG Aulendorf II 3 0:8 0

Gruppe B: SV Amtzell II – TSV Grünkraut II 0:0, FC Friedrichshafen II – SV Weingarten V 0:1, SV Amtzell II – FC Friedrichshafen II 1:3, SV Weingarten V – TSV Grünkraut II 3:0, TSV Grünkraut II – FC Friedrichshafen 2:5, SV Weingarten V – SV Amtzell II 0:0.

1. SV Weingarten V 3 4:0 72. FC Friedrichshafen II 3 8:4 63. SV Amtzell II 3 1:3 24. TSV Grünkraut II 3 2:8 1

Spiel um Platz 7: SG Aulendorf II – TSV Grünkraut II 5:4. – Platz 5: SV Amtzell II – SG Hege/Nonnenhorn/Bodolz II 0:2.

Halbfinale: SV Aichstetten II – FC Friedrichshafen II 0:1, SV Weingarten V – FV Ravensburg II 0:2.

Spiel um Platz 3: SV Weingarten V – SV Aichstetten II 2:0.

Finale: FC Friedrichshafen II – FV Ravensburg II 0:1.