Regionalsport See Ost FV Ravensburg: Zum Saisonende nochmal "richtig gut"

FV Ravensburg gewinnt in Neckarelz, verbessert sich in der Fußballoberliga-Tabelle noch um einen Rang und wird Sechster. Thomas Zimmermann trifft doppelt beim 3:0.

Fußball, Oberliga: SpVgg Neckarelz – FV Ravensburg 0:3 (0:0). – „Das war richtig gut“, freute sich der Ravensburger Trainer Wolfram Eitel über den Sieg im finalen Saisonspiel beim Schlusslicht in Neckarelz. In der ersten Halbzeit hatte sich Eitel 15 eigene Chancen notiert und lediglich eine der Gäste. Die Treffer fielen jedoch alle in der letzten halben Stunde. Durch den Erfolg überholte Ravensburg den 1. CfR Pforzheim und schließt die Runde auf einem ordentlichen sechsten Rang ab.

Nach der desolaten Vorstellung vergangene Woche gegen Hollenbach begannen die Gäste motiviert und engagiert. Dabei hatte der FV-Tross lange im Stau gestanden, sodass die Partie mit 15 Minuten Verspätung angepfiffen wurde. Neckarelz hielt mit enormem Einsatz dagegen und rettete oft in höchster Not. In der 15. Minute landete ein Freistoß von Jascha Fiesel an der Latte, weitere gute Möglichkeiten hatten vor allem Felix Widmann und Rahman Soyudogru. „Insgesamt war das eine sehr gute Reaktion“, sagte Eitel zur Leistung seiner Mannschaft.

Die alte Fußballer-Weisheit, dass es sich rächt, wer seine Chancen nicht verwertet, hätte sich kurz vor der Pause beinahe bewahrheitet, die Hausherren scheiterten aber mit einem Kopfball. Wie die erste Halbzeit endete, so begann die zweite: mit einer Chance für Neckarelz. Danach übernahmen die Gäste wieder die Initiative. Es dauerte aber bis zur Einwechslung von Thomas Zimmermann, ehe endlich gejubelt werden durfte. In seiner zweiten Aktion schoss Zimmermann den Ball auf Vorlage von Maschkour Gbadamassi sehenswert in den Winkel (65.).

Als Moritz Jeggle kurz darauf eine Hereingabe von Robert Henning zum 2:0 einnickte (68.), war das Spiel entschieden. Das 3:0 erzielte nach klasse Vorarbeit von Steffen Wohlfarth erneut Zimmermann (79.), der als einziger FVR-Spieler alle 34 Saisonspiele absolvierte. Trotz der Niederlage lobte Wolfram Eitel den Auftritt der Gastgeber. „Für einen abgeschlagenen Letzten haben sie überraschend gut gespielt. Es zeigt den tollen Charakter der Elf, dass sie mit solchen Leistungen die Saison zu Ende spielt.“ Bis zum 0:2 habe Neckarelz gut dagegen gehalten, erst danach seien die Köpfe unten gewesen.

Bei seinem Team gefiel Eitel vor allem die Zentrale. Gbadamassi und Jona Boneberger hätten „viel Betrieb gemacht“. Lohn der Mühen war der Sprung auf Rang sechs, was angesichts des Umbruchs im Sommer „eine gute Saison, aber keine überragende“ bedeutet, wie Eitel sagte. – Tore: 0:1 (65.) Zimmermann, 0:2 (68.) Jeggle, 0:3 (79.) Zimmermann. – SR: Heim (Wiesental). – ZS: 50.

FV Ravensburg: Kraus, Henning (78. Toprak), Jeggle, Altmann, Fiesel (75. Hörtkorn), Widmann (61. Zimmermann), Gbadamassi, Boneberger, Schäch (75. Gruler), Wohlfarth, Soyudogru.

Ravensburgs Top 3

Beste Torschützen: Rahman Soyudogru (12), Jona Boneberger (8), Steffen Wohlfarth (8).

Beste Vorlagengeber: Jascha Fiesel (12), Robert Henning (7), Harun Toprak (5).

Die Dauerbrenner: Philipp Altmann (2849 Minuten), Jascha Fiesel (2673 Minuten), Haris Mesic (2610 Minuten).