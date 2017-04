Regionalsport See Ost FV Ravensburg: Pokalleistung auf Liga übertragen

FV Ravensburg überzeugt wieder im WFV-Pokal. Das Halbfinale wird gegen Regionalligist Stuttgarter Kickers gespielt. Am Samstag Oberligaheimspiel gegen Spielberg.

Fußball, wfv-Pokal: Der FV Ravensburg bleibt in Verbandspokalspielen eine Macht. Am Dienstagabend zog der Oberligist durch einen 1:0-Erfolg beim starken Verbandsliga-Spitzenreiter SGV Freiberg zum dritten Mal in Folge ins Halbfinale des wfv-Pokals ein (wir berichteten). Von 19 Spielen in diesem Wettbewerb gewannen die Oberschwaben unter Trainer Wolfram Eitel 18. Die einzige Niederlage datiert vom 6. Mai 2015, als der FVR im Finale dem SSV Reutlingen 1:2 unterlag. Ein Jahr später schafften die Ravensburger durch ein 5:2 im Finale gegen Bissingen den Sprung in den DFB-Pokal.

Das scheint auch dieses Jahr wieder möglich, wenngleich sich am Mittwoch mit den Stuttgarter Kickers ein Regionalligist für die Runde der letzten Vier qualifizierte – und dieser gestern den Ravensburgern als nächster Gegner zugelost wurde. Angst dürfte der FVR aber keine haben. Vor zwei Jahren besiegte er den damaligen Drittligisten auf dem Weg ins Finale. In der Vorsaison schaltete Ravensburg Drittligist VfR Aalen aus, in dieser Runde immerhin den Regionalligisten SSV Ulm. Obwohl es zuletzt in der Oberliga nicht rund lief, ließen sich Kapitän Steffen Wohlfarth und seine Mitstreiter auch vom bärenstarken SGV Freiberg nicht aufhalten.

Zwar führt dieser die Verbandsliga mit zwölf Punkten Vorsprung an und hat in 22 Spielen 71 Treffer erzielt. Am Dienstag aber war der FV Ravensburg die effektivere Mannschaft und ging dank des Treffers von Jona Boneberger als Sieger vom Feld. Kurz nach Wiederanpfiff hatten die Gäste einen der wenigen Fehler des SGV eiskalt ausgenutzt. Der gesamten Mannschaft solle dieser Zu-Null-Sieg Selbstvertrauen geben, so Eitel, „weil wir durch die Bank gut nach hinten gearbeitet haben. In dieser Verfassung will keiner gegen uns spielen.“

Wahrscheinlich nicht einmal die Stuttgarter Kickers, doch das ist (noch) Zukunftsmusik. Zunächst einmal gilt es, diese Leistung im Ligabetrieb abzurufen. Warum schafft es der FV Ravensburg immer wieder, in Pokalspielen seine maximale Stärke auf den Rasen zu bekommen? „Jeder, aber auch wirklich jeder, ist komplett auf das Weiterkommen fokussiert. In jedem Rundenspiel hatten wir in dieser Saison ein, zwei leistungsmäßige Aussetzer. Im Pokal dagegen rufen Spieler und Trainer ihre beste Leistung ab“, erklärt Wolfram Eitel.

Er fordert: „Diese Mentalität brauchen wir auch in den Oberligaspielen.“ So müsse „am Samstag wieder jeder über seine Grenze hinausgehen“. Dann erwarten die Blau-Weißen den SV Spielberg zum brisanten Match. Das Vorrundenspiel war nach Haselnusswürfen von Ravensburger Zuschauern beim 4:2 für den FVR abgebrochen und nachträglich für Spielberg gewertet worden. „Der Tank wird am Samstag nicht schon wieder voll sein, aber wir müssen alles geben, was wir haben“, verlangt Eitel.

Fußball-Verbandspokal

Viertelfinal-Ergebnisse

Spfr. Dorfmerkingen – 1. FC Normannia Gmünd 2:0

FSV Bissingen – Stuttgarter Kickers 0:2

TSG Balingen – SSV Reutlingen 4:1

Die Halbfinalpartien

Die Halbfinal-Partien im DB Regio-wfv-Pokal wurden gestern Morgen im Stuttgarter Gazi-Stadion auf der Waldau wie folgt ausgelost. Gespielt wird am Mittwoch, den 26. April um 17.30 Uhr. „Losfee“ war Sybille Hiller, die Verantwortliche der Stadt Stuttgart für die Sport-Veranstaltungsstätten.

Spfrde Dorfmerkingen (Landesliga) trifft auf die TSG Balingen (Oberliga).

Titelverteidiger FV Ravensburg (Oberliga) empfängt Regionalligist Stuttgarter Kickers.