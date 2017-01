FV Ravensburg II ist Titelverteidiger beim ifm-Cup in Tettnang

TSV Tettnang veranstaltet am Freitag seinen 2. ifm-Cup in der Carl-Gührer-Halle. Reizvolle Duelle zwischen den Fußballteams aus der Kreis- bis Verbandsliga sowie aus Baden und Württemberg sind programmiert.

Fußball: Das Teilnehmerfeld für den 2. ifm-Cups des TSV Tettnang steht fest. Das Hallenturnier findet dieses Jahr wieder an Dreikönig von 9.00 bis 18.30 Uhr statt. Die ifm sponsort das hochklassige Herrenfußballturnier in der Carl-Gührer-Halle im zweiten Jahr. Seitens des TSV Tettnang freuen sich natürlich alle sehr über die zahlreichen Zusagen und dass die Teilnehmer spannende Spiele versprechen. Gerade die Klassenunterschiede (von der Kreisliga B bis hin zur Verbandsliga) ergeben in der Halle reizvolle Derbys. Ebenso freuen sich die Veranstalter auf die südbadischen Klubs. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Duelle zwischen Baden und Württemberg selten, die Gelegenheiten, sich sportlich zu messen, nicht allzu groß sind. "Wir werden auch dieses Jahr wieder ein Tackling-Verbot aussprechen", erzählt Karin Rasch-Boos vom Organisationsteam, "um die Härte aus den Duellen etwas heraus zu nehmen." Die nehme mit der Rundum-Bande automatisch zu, fügt die ehemalige Bundesligafußballerin an.

Aber nicht nur auf dem Spielfeld werden die Zuschauer Highlights erleben. "Wir freuen uns auch darauf", sagt Rasch-Boos, "auf den TCR-Tourenwagenfahrer Tim Zimmermann, der wie 2016 den Sonderpreis überreichen wird und die Vertreter des Turniersponsors ifm Tettnang, die persönlich die Siegerpreise überreichen werden.

Sehr zur Freude des Veranstalters und des Hauptsponsors haben sich aus dem Kreis Bodensee/Oberschwaben dieses Jahr einige hochklassige Mannschaften angemeldet. Die U 23 des FV Ravensburg ist als Titelverteidiger wieder mit an Bord. Auch der letztjährige Endspielgegner, Landesligakonkurrent TSV Eschach. Ebenfalls aus der Landesliga nehmen teil: SV Kehlen, SV Weingarten, VfB Friedrichshafen, SV Weingarten, SpVgg F.A.L (Landesliga Südbaden). Die Bezirksliga ist vertreten durch: TSV Meckenbeuren, FV Waldburg, FC Kluftern (Bezirksliga Bodensee), die Kreisligisten SG Baienfurt, TSG Ailingen, VfL Brochenzell und TSV Tettnang I und II runden das Teilnehmerfeld ab, das wieder einige interessante Begegnungen verspricht.

Der imf-Cup

Die Gruppeneinteilung

Gruppe A: TSV Tettnang, FV Ravensburg U23, SV Weingarten, SG Baienfurt, VfB Friedrichshafen.

Gruppe B: SpVgg F.A.L., VfL Brochenzell, FC Kluftern, FC Wangen, TSV Tettnang II.

Gruppe C: SV Kehlen, FV Waldburg, TSV Meckenbeuren, TSG Ailingen, TSV Eschach.